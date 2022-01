Australian Open : Djokovic-Ausnahme ist ein Schlag ins Gesicht aller Australier

Foto: AFP/PATRICK HAMILTON 14 Bilder Pressestimmen zur Djokovic-Ausnahme für Australien Open

Meinung Novak Djokovic darf als mutmaßlich Ungeimpfter mit einer Sondergenehmigung in Australien einreisen und so doch an den Australian Open teilnehmen. Diese Entscheidung ist ein Debakel für alle Beteiligten und eine Frechheit gegenüber aller Australier.

Ein größeres Armutszeugnis hätte in diesem Fall niemand abgeben können. Weder Novak Djokovic, noch die Ausrichter der Australian Open und erst recht nicht der australische Staat. Die Ausnahmegenehmigung für die Nummer eins der Tennis-Weltrangliste, auch als mutmaßlich Ungeimpfter am ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres teilnehmen zu dürfen, stößt einer gesamten Nation vor den Kopf, die seit Beginn der Coronapandemie größte Entbehrungen zur Bekämpfung von Covid-19 auf sich genommen hat.

19 Monate lang hatte Australien die Grenzen geschlossen, viele Bürger des Landes durften nicht mehr einreisen, Familien waren getrennt. Immer wieder gab es strikte Lockdowns – allein in der Großregion Melbourne, wo die Australian Open stattfinden, waren es sechs. Dennoch steigen seit Weihnachten die Coronazahlen in bisher nie dagewesene Höhen. 307.000 Fälle vermeldete Australien gestern – so viele waren es in den vergangenen zwei Jahren zusammengerechnet.

Und nun gibt es eben diese Ausnahmegenehmigung zur Einreise von Djokovic. Für jenen Spieler also, der am unverantwortlichsten von allen Profis mit der Pandemie umging und bei einer von ihm aufgesetzten Adria Tour 2020 zügellose Partynächte feierte und so zur Verbreitung des Virus beitrug. Nur damit der größte Tennisstar doch noch in Melbourne aufspielen darf. Der Tenor, der rüberkommt: Die Reichen und Mächtigen kommen immer durch.

Die Behörden begründen das mit einer „medizinischen Ausnahme unter außergewöhnlichen Umständen, wenn man eine akute Erkrankung hat“. Wie die genau aussieht? Darüber schweigen alle Beteiligten. Ob die Nummer eins der Tennis-Welt aber wirklich so schwer krank ist? Das darf zumindest bezweifelt werden. Viel schlimmer noch: Die Behörden gaben inzwischen zu, dass die von Ärzten im Ausland angefertigten Dokumente der Antragsteller nicht auf die Richtigkeit überprüft wurden. Bedeutet: Ob die Angaben im Antrag von Djokovic tatsächlich alle stimmen, sei mal dahingestellt.

Warum Djokovic am Ende auch immer diese Ausnahmegenehmigung bekommen hat: Sie schadet allen Beteiligten. In Australien ist Djokovic schon jetzt eine Persona non grata, in den sozialen Netzwerken wird schon geunkt, dass derjenige, der ihn aus dem Turnier wirft, nie mehr für sein Bier auf dem Kontinent bezahlen müsse. Auch bei den Veranstaltern dürfte die erste Freude über die Teilnahme des Weltstars inzwischen der Verärgerung über die Diskussion verflogen sein.