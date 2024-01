„Froh, dass ich durch bin“ Zverev übersteht nächsten Krimi – und trifft auf Alcaraz

Gegen Norrie hatte Zverev vor der Partie eine makellose Bilanz von vier Siegen und 8:0 Sätzen, das half ihm am Montag aber nicht. Der Olympiasieger musste wie in der zweiten Runde gegen den slowakischen Qualifikanten Lukas Klein in den Match-Tiebreak des fünften Satzes, am Ende behielt er wieder nervenstark die Oberhand und machte den dritten Viertelfinaleinzug in Melbourne in seiner Karriere perfekt.