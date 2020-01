Buschfeuer in Australien : Tennisstars um Federer, Nadal und Williams spielen Charity-Matches

Buschfeuer in Australien

Melbourne Die Buschfeuer in Australien bedrohen seit Wochen Leben und Existenz von Hunderttausenden. Die Australien Open sollen trotzdem stattfinden. Zahlreiche Tennisstars treffen sich aber vorher und spielen um Spenden.

Die Tennis-Superstars Roger Federer, Rafael Nadal und Serena Williams werden eine Woche vor den Australian Open (20. Januar bis 2. Februar) Spenden für die Opfer der verheerenden Buschbrände sammeln. Wie Tennis Australia mitteilte, sollen am 15. Januar in der Rod Laver Arena in Melbourne Charity-Matches stattfinden.