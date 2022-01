Fall Novak Djokovic vor Gericht : „Was hätte der Mann denn noch tun können?“

Melbourne In Melbourne wird über die umstrittene Einreise von Novak Djokovic vor den Australian Open verhandelt. Die Anwälte des Serben stellten ihre Postion am Morgen zuerst dar. Richter Anthony Kelly zeigt Verständnis für den Tennisstar.

Martin Foley, Gesundheitsminister des Bundesstaates Victoria, sagte am Morgen erneut, es sei Angelegenheit der Commonwealth-Regierung, zu klären, weshalb deren Hinweise zur Einreise von Djokovic nach Australien "irreführend" gewesen seien. Die Rolle von Victorias Regierung in Bezug auf die Australian-Open-Spieler sei immer klar gewesen. "Sobald man die Erlaubnis hat, ins Land einzureisen, haben wir einen unabhängigen Prozess, der anonym - ohne Identifikationsmerkmale - die medizinischen Überlegungen der Experten vergleicht, ob man berechtigt ist, an einem Turnier teilzunehmen", sagte Foley auf einer Pressekonferenz in Melbourne. "Wir bestimmen in Zusammenarbeit mit Tennis Australia, wer an einem Turnier teilnehmen darf, aber wir bestimmen nicht, wer ein Visum erhält. Nur eine Ebene der Regierung entscheidet über das Visum, und das ist nicht die Regierung von Victoria.”

Djokovic war am Mittwoch auf dem Tullamarine Airport in Melbourne die Einreise nach Australien verweigert worden. Australier ebenso wie internationale Besucher dürfen derzeit nur mit doppelter Corona-Impfung in das Land einreisen. Der Serbe konnte aus Sicht der Behörden nicht die nötigen Dokumente für eine medizinische Ausnahmegenehmigung vorlegen, um auch ohne Impfung einreisen zu dürfen. Seitdem hielt er sich in Melbournes Stadtteil Carlton einem Hotel für Ausreisepflichtige auf. Vor dem Hotel und in Serbien demonstrieren seit Mittwoch Anhänger des Tennisspielers für sein Bleiberecht in Australien. Djokovic kämpft dafür, in Australien seinen Titel bei den Australian Open verteidigen zu dürfen. Das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres beginnt am 17. Januar.