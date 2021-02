Lockdown bei Australian Open : Fans müssen während Djokovic-Match das Stadion verlassen

Düsseldorf Kuriose Szene bei den Australian Open: Mitten im vierten Satz der Partie zwischen Novak Djokovic gegen Taylor Fritz werden die Zuschauer gebeten, das Stadion zu verlassen. Grund ist der erneute fünftägige Lockdown in Melbourne.

Wegen des Ausbruchs der britischen Corona-Mutation in einem Quarantäne-Hotel am Flughafen von Melbourne hatte die australische Stadt einen fünftägigen Lockdown verhängt, der am Freitag um 23.59 Uhr (Ortszeit) im gesamten Bundesstaat in Kraft treten sollte. Die Australian Open wurden dennoch fortgesetzt - und so waren am Abend noch Zuschauer in den Stadien zugelassen. Zu Ende gucken konnten die Fans die Partie allerdings nicht. Um 23.30 Uhr wurden die Zuschauer beim Stand von 7:6, 6:4, 3:6, 2:3 aus Sicht des Serben gebeten, die Tribüne zu verlassen und den Heimweg anzutreten. Damit sollte gewährleistet werden, dass die Fans rechtzeitig ihre Unterkünfte, Wohnungen oder Häuser erreichen.