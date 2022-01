Vom positiven Test bis Ausweisung : Der Fall Novak Djokovic in der Chronologie

Düsseldorf Die Hängepartie um die Teilnahme von Titelverteidiger Novak Djokovic bei den Australian Open ist vorerst beendet. Die Ereignisse im Rückblick.

Der australische Einwanderungsminister Alex Hawke nutzt sein persönliches Recht und hat das Visum für den ungeimpften Tennisprofi Novak Djokovic am Freitag erneut für ungültig erklärt. Die Teilnahme an den Australian Open ist damit sehr unsicher. Was zuvor geschah:

10. Dezember: Die Frist für den Antrag auf eine Ausnahmegenehmigung zur Teilnahme an den Australian Open endet - für Spieler, die nicht gegen das Coronavirus geimpft wurden. Nur vollständig Geimpfte dürfen an den Start gehen.

16. Dezember: Der nicht geimpfte Djokovic nimmt an einer Veranstaltung der serbischen Post in seinem Heimatland teil. Am Abend erfährt er von seiner Infektion. Das positive PCR-Ergebnis steht in Unterlagen, die seine Anwälte später den australischen Behörden vorlegen. Nach den Regeln in Serbien müssen Covid-Positive, die keine schweren Symptome haben, für 14 Tage in häusliche Isolation.