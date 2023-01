Viele Break-Point-Akteure raus Kurioser Netflix-Fluch ereilt Australian-Open-Teilnehmer

Von den zehn Spielerinnen und Spielern, die im vergangenen Jahr intensiv begleitet wurden, sind derzeit gerade einmal noch drei Tennisstars im Feld der Australian Open dabei. Drei traten gar nicht erst bei dem Turnier an. Denn Paula Badosa, Ajla Tomljanovic und Nick Kyrgios mussten auf einen Start beim ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres verzichten. Inzwischen sind mit Matteo Berrettini (Niederlage in der ersten Runde), Taylor Fritz, Casper Ruud und Ons Jabeur (Niederlagen in der zweiten Runde) vier weitere Aktive bereits ausgeschieden. Dabei hätte man allen deutlich mehr zugetraut.