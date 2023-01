„Habe nicht vergessen“ Djokovics emotionale Rückkehr nach Melbourne

Zwölf Monate später ist Djokovic wieder da. Noch immer ungeimpft, aber willkommen auch bei den Behörden Down Under. „Viele Leute haben immer noch eine falsche Vorstellung von dem, was passiert ist“, sagte er in einem Interview mit dem TV-Kanal Nine: „Ich habe die Regeln befolgt. Meine Ausnahmegenehmigung wurde von einer unabhängigen Stelle und einem Gremium von Ärzten überprüft.“