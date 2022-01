Medienbericht : Australian Open schieben Auslosung auf die lange Bank

Zeichen mit QR Code für das Australian Open-Tennisturnier am Melbourne Park. Foto: AFP/MARTIN KEEP

Melbourne Bei der Australian Open hat es eine Überraschung gegeben: Kurzfristig sagten die Veranstalter die Auslosung der Spiele des Tennisturniers ab. Auch die Enscheidung über ein Visum für Djokovic steht noch aus.

Djokovic war in der vergangenen Woche schon bei der Ankunft am Flughafen aufgehalten und zunächst in ein Abschiebehotel gebracht worden, weil den Grenzbeamten die Dokumente zu seiner medizinischen Ausnahmegenehmigung nicht reichten. Vor Gericht wehrte sich Djokovic am Montag erfolgreich gegen die Entscheidung und trainierte seither in Melbourne. Die Australian Open hat er bereits neun Mal gewonnen.