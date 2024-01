Davis-Cup-Kapitän Kohlmann bleibt die erste Turnierwoche in Melbourne, um Eindrücke in Hinblick auf die Qualifikations-Partien am 2. und 3. Februar in Ungarn zu sammeln. Das deutsche Team kämpft um den Einzug in die Gruppenphase, den fünften Platz in seinem Team muss Kohlmann noch vergeben. Zverev führt das deutsche Aufgebot an. „Es stehen hier viele große Matches an, die würde ich gerne live sehen“, sagte Kohlmann: „Dann habe ich mit allen vereinbart, dass wir uns zusammensetzen.“