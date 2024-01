Nadal hatte gegen den Australier Jordan Thompson nach 3:26 Stunden mit 7:5, 6:7 (6:8), 3:6 verloren und dabei im zweiten Satz drei Matchbälle vergeben. Im dritten Durchgang ließ sich der langjährige Weltranglistenerste dann einige Minuten behandeln, spielte das Match aber zu Ende. „Während meines letzten Spiels in Brisbane hatte ich ein kleines Muskelproblem, das mir, wie ihr wisst, Sorgen bereitete“, teilte Nadal weiter mit. In Melbourne habe er dann eine MRT-Untersuchung gemacht, „und ich habe einen Mikroriss an einem Muskel“. Dieser sei aber nicht an der Stelle, an der er die letzte Verletzung hatte. Dennoch werde er bei dem am 14. Januar beginnenden ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres nicht antreten.