Spielplan, Termine, TV-Übertragung Das müssen Sie zu den Australian Open 2023 wissen

Das Hauptfeld spielt vom 16. bis 29. Januar in Australiens zweitgrößter Stadt Melbourne. Nach den ersten drei Runden beginnt das Achtelfinale am 21. Januar, das Viertelfinale am 25. Januar, das Halbfinale am 26. Januar. Die Endspiele steigen am dem 28. Januar (Frauen) und am 29. Januar (Männer).