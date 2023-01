Australian Open 2023 Nadal verletzt und raus - Swiatek ohne Mühe

Bei den Australien Open, die am Montag in Melbourne beginnen, tritt die Wimbledon-Viertelfinalistin erstmals als deutsche Nummer Eins bei einem Grand-Slam-Turnier an. In der ersten Runde trifft Niemeier, die in der aktuellen Weltrangliste an Position 68 geführt wird, gleich auf die Weltranglisten-Erste Iga Swiatek aus Polen. „Für mich ändert das jetzt nichts. Egal, ob ich eins, zwei oder drei bin: Ich will am Ende einfach meine Leistung bringen und die Matches gewinnen“, sagte Niemeier.