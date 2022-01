Spielplan, Termine, TV-Übertragung : Das müssen Sie zu den Australian Open 2022 wissen

Düsseldorf Die Australian Open 2022 finden nach der Corona-Verschiebung im Vorjahr wieder wie gewohnt statt. Wer sind die Favoriten und welche Deutschen starten beim ersten Grand Slam des Jahres? Hier beantworten wir die wichtigsten Fragen zum Turnier.

Wann und wo finden die Australian Open 2021 statt?

Das Hauptfeld spielt vom 17. bis 30. Januar in Australiens zweitgrößter Stadt Melbourne. Nach den ersten drei Runden beginnt das Achtelfinale am 23. Januar, das Viertelfinale am 25. Januar, das Halbfinale am 27. Januar. Die Endspiele steigen ab dem 29. Januar.