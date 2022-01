Corona-Ausnahme : Möglicherweise ungeimpfter Djokovic darf zu Australian Open

Melbourne Novak Djokovic darf an den Australian Open 2022 teilnehmen – obwohl er keine Auskunft zu seinem Impfstatus geben will. Der Vorjahressieger hat vom Veranstalter eine „medizinische Ausnahmegenehmigung“ erhalten. In unserem Telegramm verpassen Sie nichts.

Der 20-fache Grand-Slam-Turniersieger Novak Djokovic will mit einer Ausnahmegenehmigung bei den Australian Open antreten. Das kündigte der Weltranglisten-Erste am Dienstag an. „Allen ein frohes neues Jahr“, schrieb der 34 Jahre alte Serbe bei Instagram: „Ich habe in der Pause eine fantastische Zeit mit meinen Lieben verbracht und heute reise ich mit einer Ausnahmegenehmigung nach Down Under. Let's go 2022!!“.