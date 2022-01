Endlich ohne Schmerzen : Collins spielt bei den Australian Open groß auf - und macht Frauen Mut

Melbourne Danielle Collins spricht offen über ihre Endometriose-Erkrankung, um damit anderen Frauen zu helfen. Jetzt schaffte die US-Amerikanerin den Sprung ins Halbfinale der Australian Open.

Es ist noch nicht einmal ein Jahr her, da litt Danielle Collins in Melbourne Höllenqualen. So stark waren die Schmerzen im Unterleib, dass die US-Amerikanerin während eines WTA-Turniers auf dem Court zusammensackte, sich auf dem Boden krümmte und dann unter Tränen weiterspielte. "Schließlich", erzählte Collins, "kam ich an den Punkt, an dem ich es weder körperlich noch geistig aushalten konnte."