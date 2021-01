Grand-Slam-Turnier in Melbourne : US-Profi Sandgren darf trotz positivem Corona-Test zu den Australian Open

Melbourne Das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres beginnt am 8. Februar. Doch schon im Vorfeld der Australien Open 2021 sorgt Corona für Wirrwarr. In unserem Telegramm verpassen Sie nichts.

Die Australian Open sollen am 8. Februar beginnen. In diesen Tagen reisen die Tennisprofis aus der ganzen Welt nach Australien, wo sie sich wegen der strengen Einreisebestimmungen zunächst für zwei Wochen in Quarantäne begeben müssen. Während dieser Zeit dürfen sie das Hotel nur für fünf Stunden zum Training verlassen.

Die Teilnahme des zweimaligen Wimbledonsiegers Andy Murray an den Australian Open ist nach einem positiven Corona-Ttest in Gefahr. Wie verschiedene britische Medien am Donnerstag übereinstimmend berichteten, befindet sich der 33 Jahre alte Schotte in London in Quarantäne. Murray sollte eigentlich an diesem Wochenende in Melbourne eintreffen, hofft nun jedoch darauf, zu einem späteren Zeitpunkt nach Australien fliegen zu können.