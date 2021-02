Australian Open : Italiens Youngster Sinner gewinnt Generalprobe für Australian Open

Jannik Sinner. Foto: AP/Hamish Blair

Melbourne Angelique Kerber hat bei der „Grampians Trophy“ in Melbourne den Einzug ins Halbfinale verpasst. Große Aufregung herrschte in Melbourne zuvor wegen einer durch einen positiven Coronatest ausgelösten Massen-Quarantäne. In unserem Telegramm verpassen Sie nichts.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der italienische Shootingstar Jannik Sinner hat eine erfolgreiche Generalprobe für die Australian Open gefeiert. Der 19-Jährige gewann am Sonntag im Finale der Great Ocean Road Open gegen seinen Landsmann Stefano Travaglia 7:6 (7:4), 6:4 und knüpfte damit an seine starken Leistungen aus dem Vorjahr an. Zum Ende der Tennis-Saison 2020 hatte Sinner bereits das ATP-Turnier in Sofia gewonnen und damit den ersten Titel seiner Karriere gefeiert. Bei den French Open des vergangenen Jahres hatte Sinner im Achtelfinale gegen Alexander Zverev gewonnen.

Bei den Murray River Open holte sich der Brite Daniel Evans den Titel. Der 30-Jährige bezwang im Finale Felix Auger-Aliassime aus Kanada mit 6:2, 6:3 und holte damit den ersten Turniersieg seiner Karriere. An diesem Montag beginnen im Melbourne Park die Australian Open.

+++++6. Februar 2021+++++

Kerber bricht ein - Aus im Viertelfinale bei Vorbereitungsturnier

Angelique Kerber ist bei ihrem Vorbereitungsturnier auf die Australian Open in Melbourne im Viertelfinale ausgeschieden. Die ehemalige Nummer eins der Tennis-Welt unterlag am Samstag bei der Grampians Trophy gegen die Griechin Maria Sakkari mit 4:6, 2:6.

Die 33 Jahre alte Kielerin führte im ersten Satz bereits mit 4:1. Doch danach gewann Sakkari, in der Weltrangliste als Nummer 22 drei Plätze vor Kerber platziert, neun Spiele in Folge. Nach 73 Minuten setzte sich die 25-jährige Griechin durch.

„Ich bin gut angefangen, habe mich gut gefühlt. Es ist aber immer noch ein Unterschied zwischen Training und Match“, sagte Kerber. Dennoch zog die Melbourne-Siegerin von 2016 ein positives Fazit. „Das Ziel war es, vor den Australian Open einige Matches zu spielen. Das ist mir gelungen, und das ist gut, vor allem, nachdem ich zwei Wochen lang nur in meinem Hotelzimmer war“, sagte sie.

Kerber hatte zuletzt wie viele andere Profis zwei Wochen in strikter Quarantäne verbringen müssen, weil es auf ihrem Flug nach Australien einen positiven Corona-Fall gegeben hatte. Wegen eines positiv auf das Virus getesteten Hotelmitarbeiters waren zudem am Donnerstag alle Partien in Melbourne ausgefallen. Die Australian Open sollen wie geplant am Montag beginnen. Kerber, die das Grand-Slam-Turnier 2016 gewann, startet am Montag gegen Bernarda Pera aus den USA, die Nummer 63 der Weltrangliste.

+++++5. Februar 2021+++++

Siegemund gegen Serena Williams – lösbare Aufgaben für Zverev und Kerber

Die Auslosung der ersten Runde der Australian Open hat Laura Siegemund direkt eine Höchstschwierigkeit beschert. Die 32-Jährige aus Metzingen trifft auf die 23-malige Grand-Slam-Siegerin Serena Williams aus den USA. Die deutschen Spitzenspieler Alexander Zverev (23/Hamburg) und Angelique Kerber (33/Kiel) haben dagegen leichtere Aufgaben erwischt. Der Weltranglistensiebte Zverev trifft zunächst auf Williams' Landsmann Marcos Giron (27/ATP-73.), Kerber auf ihre Landsfrau Bernarda Pera (26/WTA-63.).

Ein kniffliges Los bekam zudem Yannick Hanfmann ab. Der 29-Jährige aus Karlsruhe trifft auf den an Position sieben gesetzten Russen Andrej Rublew, Cedrik-Marcel Stebe (Vaihingen/Enz) bekommt es mit der Nummer 20 des Turniers, Felix Auger-Aliassime zu tun. Auch Andrea Petkovic bekam eine gesetzte Spielerin ab, die 33-Jährige aus Darmstadt trifft auf die Tunesierin Ons Jabeur. Auf Dominik Koepfer könnte nach einem Erstrundensieg gegen den Bolivianer Hugo Dellien bereits ein Duell mit US-Open-Sieger Dominic Thiem (Österreich) warten.

+++++5. Februar 2021+++++

Kerber gewinnt bei Vorbereitungsturnier – negative Corona-Tests nach Massenquarantäne

Tennisprofi Angelique Kerber (33) zeigt sich weiter in guter Frühform vor den Australian Open. Die deutsche Nummer eins besiegte am Freitag die Tunesierin Ons Jabeur mit 6:4, 6:4 und trifft im Viertelfinale der "Grampians Trophy" in Melbourne nun auf die Griechin Marria Sakkari.

Derweil können die Spieler und Verantwortlichen der Australian Open insgesamt aufatmen. Nach dem Infektionsfall bei einem Mitarbeiter eines Quarantäne-Hotels sind die Tests der Tennisprofis allesamt negativ ausgefallen. Dies teilten die Organisatoren des am Montag beginnenden Grand-Slam-Turniers mit.

"Alle Tests, die gestern bei Quarantäne-Teilnehmern durchgeführt wurden, haben negative Ergebnisse gebracht," teilten die Verantwortlichen bei Twitter mit. 520 Tennisprofis, Offizielle und Mitarbeiter hatten sich aufgrund des Zwischenfalls isolieren und testen lassen müssen, der Spielbetrieb bei sechs Vorbereitungsturnieren war am Donnerstag in Melbourne ausgesetzt worden. Am Freitag fanden die Matches dann wieder statt.

+++++3. Februar 2021+++++

Corona-Alarm vor Australian Open - Becker glaubt nicht an Absage

Deutschlands Tennis-Legende Boris Becker geht fest davon aus, dass die Australian Open ungeachtet der jüngsten Turbulenzen um den positiven Corona-Test eines Hotel-Mitarbeiters wie geplant am Montag beginnen. „Ich glaube, das wird gelöst werden“, sagte Becker am Donnerstag in einem Mediengespräch des TV-Senders Eurosport, für den er in den kommenden zwei Wochen von Deutschland aus wieder als Experte über das Turnier in Melbourne berichten wird. „Es ist eine außergewöhnliche Situation in einer außergewöhnlichen Zeit. Aber ich glaube, wir müssen uns keine Sorgen machen, dass es am Montag nicht losgeht.“

Wegen des positiv auf das Coronavirus getesteten Hotel-Mitarbeiters hatten sich mehr als 500 Spielerinnen und Spieler sowie Betreuer noch einmal für kurze Zeit in Quarantäne begeben und sich erneut einem Corona-Test unterziehen müssen. Bis zum späten Abend (Ortszeit) gab es keine Nachrichten über weitere positive Fälle. Der ATP Cup und die anderen Vorbereitungsturniere sollten am Freitag ganz normal fortgesetzt werden.

Sportlich rechnet Becker beim ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres mit einigen Überraschungen. „Das ist mit nichts vergleichbar, was ein Tennisspieler bislang erlebt hat“, sagte Becker zu den speziellen Bedingungen mit der 14-tägigen Quarantäne nach der Ankunft in Melbourne. In dieser Zeit durften die Profis ihre Hotelzimmer nur für fünf Stunden am Tag verlassen. Einige, wie auch Angelique Kerber, mussten komplett in ihren Zimmern bleiben, weil es auf ihren Flügen positive Corona-Fälle gegeben hatte. „Das ist das Gegenteil von einer optimalen Vorbereitung. Ich sehe viele Überraschungen in den ersten Wochen“, sagte der dreimalige Wimbledonsieger. Favorit bei den Herren bleibt für Becker Novak Djokovic.

+++++3. Februar 2021+++++

Alarm vor Australian Open - Bis zu 600 Personen in Quarantäne

Corona-Alarm vor den Australian Open: Nach einem Infektionsfall in einem Spielerhotel des Grand-Slam-Turniers in Melbourne mussten sich die betroffenen Teilnehmer, Offiziellen und Mitarbeiter kurzfristig in die häusliche Isolation begeben. Das gab der Premierminister des zuständigen Bundesstaates Victoria, Dan Andrews, am späten Mittwochabend Ortszeit bekannt. Insgesamt handelt es sich demnach um rund 500 bis 600 betroffene Personen.

Es handelt sich seinen Angaben zufolge um das Grand Hyatt Hotel, in dem auch Angelique Kerber ihre 14-tägige Quarantäne absolvierte. Ob sich die 33 Jahre alte deutsche Nummer eins erneut in die Isolation begeben musste, war zu diesem Zeitpunkt noch nicht bekannt. Alexander Zverev und sein Bruder Mischa gehörten offenbar nicht dazu. Sie hätten davon nur aus den Medien erfahren, sie seien nicht betroffen, teilte ihr Medienberater dem SID auf Anfrage mit.

"Sie werden bis zu einem negativen Test isoliert, diese Arbeit wird morgen erledigt sein", sagte Andrews auf einer Pressekonferenz. Die nötigen Maßnahmen könnten Auswirkungen auf die laufenden sechs Vorbereitungsturniere in Melbourne haben. "Zu diesem Zeitpunkt" gebe es aber keine Folgen für die Australian Open, die am kommenden Montag beginnen sollen. Andrews bekräftigte daher: "Sie werden stattfinden."

Keine Spiele wird es dagegen am Donnerstag bei den sechs Turnieren der ATP und der WTA im Melbourne Park geben. Betroffen ist auch das deutsche Team um Alexander Zverev, der gemeinsam mit Jan-Lennard-Struff und Kevin Krawietz das entscheidende Gruppenspiel im ATP Cup gegen Titelverteidiger Serbien um den Weltranglistenersten Novak Djokovic austragen sollte.

Laut Dan Andrews soll sich ein Mitarbeiter in dem Hotel mit dem Coronavirus infiziert haben. Es handelt sich dabei angeblich um einen 26 Jahre alten Mann, bei dem offenbar die aggressive britische Mutation des Virus festgestellt worden war. In mehreren Hotels in Melbourne waren insgesamt rund 1000 Personen aus dem Tennis-Umfeld untergebracht worden. Sie hatten sich dort in eine 14-tägige, teils strikte Quarantäne begeben.

Unter anderem Kerber sowie mehr als 70 weitere Profis durften nach Infektionsfällen auf den Flügen nach Melbourne trotz negativer Tests nicht auf dem Platz trainieren, Alexander Zverev und weitere deutsche Profis konnten ihr Hotelzimmer immerhin für fünf Stunden am Tag begleitet verlassen.

"Die Veranstalter vor Ort versuchen, alles so gut wie möglich für uns hinzubekommen", sagte Kerber dem SID: "Es ist eine organisatorische Herkulesaufgabe mit ständig neuen Herausforderungen." Die Regierung habe sehr harte Quarantäneregeln, "die wir alle befolgen müssen, und das hat auch seine Berechtigung".

Australien hat es bislang geschafft, die Corona-Fallzahlen vergleichsweise sehr niedrig zu halten. Bislang wurden insgesamt erst knapp 29.000 Coronafälle sowie weniger als 1000 Tote registriert. Die Erfolge im Kampf gegen die Pandemie sollen sich fortsetzen, entsprechend hart greift das Land durch. So sind auch die Auflagen für die Australian Open streng. Die Veranstalter des Turniers wollen sich nun am Donnerstagmorgen (Ortszeit) zu möglichen Folgen der neuesten Entwicklung äußern.

+++++3. Februar 2021+++++

Andreas Mies fällt bei Australian Open aus - neuer Partner für Kevin Krawietz

Das Erfolgsdoppel Kevin Krawietz/Andreas Mies kann bei den Australian Open nicht gemeinsam an den Start gehen. Der 30 Jahre alte Kölner Mies muss aufgrund von Knieproblemen passen. Die "extrem bittere" Nachricht bestätigte Mies dem SID per Videobotschaft am Mittwoch. Krawietz (Coburg) wird mit Yannick Hanfmann in der Doppelkonkurrenz (Karlsruhe) an den Start gehen.

Eigentlich hatte Mies auch im ATP Cup für die deutsche Mannschaft auflaufen sollen, konnte beim 2:1-Erfolg gegen Kanada am frühen Mittwochmorgen aber schon nicht mehr mitwirken. "Ich habe nach dem Spiel nochmal einen Kniespezialisten gesehen und ihm meine MRT-Bilder gezeigt", sagte Mies per Video: "Er hat mir auch nochmal geraten, vorerst hier nicht weiterzuspielen und auch bei den Australian Open rauszuziehen."

Er werde diese Woche bei der deutschen Mannschaft bleiben und sie unterstützen. Dann werde er nach Hause fliegen und mit Spezialisten besprechen, ob eine Operation vonnöten ist. Mies, der mit Krawietz im vergangenen Jahr zum zweiten Mal die French Open gewann, hat die Probleme seit einigen Monaten.

+++++31. Januar 2021+++++

30.000 Zuschauer pro Tag dürfen zu den Australian Open

Trotz Corona-Pandemie sollen bis zu 30.000 Menschen pro Tag der Tenniselite bei den am 8. Februar beginnenden Australian Open zusehen dürfen. Das kündigte der Sportminister des Bundesstaats Victoria, Martin Pakula, am Samstag auf Twitter an. „Es wird die bedeutendste internationale Veranstaltung mit Menschenmassen sein, die die Welt seit vielen, vielen Monaten gesehen hat“, fügte er in einem Fernsehstatement hinzu. Der erste Grand Slam des Jahres beginnt wegen der Pandemie drei Wochen später als üblich. Mit dabei sind auch die Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic und Ashleigh Barty sowie die Deutschen Alexander Zverev und Angelique Kerber.

Für die ersten acht Tage des Turniers solle die Kapazität im Melbourne Park auf 30.000 Zuschauer pro Tag und Nacht gedeckelt werden, in den letzten sechs Tagen solle die Zahl auf 25 000 Besucher pro Tag sinken, sagte Pakula. „Das bedeutet, dass wir in der Rod Laver Arena, wenn wir uns dem Ende des Turniers nähern, eine unglaubliche Atmosphäre haben werden, die sich nicht so sehr von der Atmosphäre unterscheiden wird, die wir bei allen Opens in den vergangenen Jahren erlebt haben“, sagte der Minister. Insgesamt würden so rund 390.000 Menschen erwartet. Das seien etwa 50 Prozent des Durchschnitts verglichen mit den letzten drei Jahren, sagte er.

Derzeit gibt es in Victoria 23 mit dem Coronavirus infizierte Menschen, die sich in Quarantäne befinden. In den vergangenen 24 Stunden kam nur ein neuer Fall hinzu. Australien ist bisher vergleichsweise glimpflich durch die Corona-Pandemie gekommen. In dem Land mit rund 25 Millionen Einwohnern wurden laut Angaben der Johns-Hopkins-Universität bislang rund 28.800 Ansteckungen und 909 Todesfälle registriert. Vor Weihnachten hatte es während rund sieben Wochen überhaupt keine nachgewiesenen Neuinfektionen gegeben.

Für alle Tennisprofis und deren Betreuer gelten daher strenge Quarantäne-Regeln, damit am 8. Februar die Australian Open als erstes Grand-Slam-Turnier des Jahres vor Zuschauern beginnen können.

+++++29. Januar 2021+++++

Tausende Zuschauer beim Show-Turnier in Adelaide

Es sind ungewohnte Bilder wie aus vergessen geglaubten Zeiten: Vor knapp 4000 Zuschauern in einem fast voll besetzten Tennis-Stadion haben am Freitag Novak Djokovic, Rafael Nadal, Serena Williams und andere Top-Stars der Branche ein Einladungsturnier bestritten. Nach zweiwöchiger Quarantäne nach ihrer Einreise nach Australien traten die besten Profis der Weltrangliste beim sogenannten Day at the Drive in Adelaide an.

„Danke an alle, dass wir hier sein können. Wir haben seit einem Jahr nicht vor Zuschauern gespielt, das war eine lange Zeit, daher ist das wirklich cool“, sagte die 23-malige Grand-Slam-Turniersiegerin Williams nach ihrem Erfolg bei dem Show-Turnier gegen die US-Open-Gewinnerin Naomi Osaka aus Japan. Williams dankte den australischen Behörden „für das Vertrauen. Wir sind so froh, hier zu sein, es hat sich gelohnt“, sagte die 39 Jahre alte US-Amerikanerin.

Australien ist bisher vergleichsweise glimpflich durch die Corona-Pandemie gekommen. In dem Land mit rund 25 Millionen Einwohnern wurden laut Angaben der Johns-Hopkins-Universität von Anfang dieser Woche 28 777 Ansteckungen und 909 Todesfälle registriert. Vor Weihnachten hatte es während rund sieben Wochen überhaupt keine nachgewiesenen Neuinfektionen gegeben.