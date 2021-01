Spielplan, Termine, TV-Übertragung : Das müssen Sie zu den Australian Open 2021 wissen

Düsseldorf Die Australian Open 2021 finden in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie deutlich später statt als üblich. Wer sind die Favoriten und welche Deutschen starten beim ersten Grand Slam des Jahres? Hier beantworten wir die wichtigsten Fragen zu dem Turnier.

Wann und wo finden die Australian Open 2021 statt?

Welche Deutschen sind dabei?

Wie beeinflusst Corona das Turnier?

Die Quarantäneauflagen bei den Australian Open zur Eindämmung des Coronavirus gehören laut der Regierung des Bundesstaates Victoria zu den strengsten der Welt. Spielerinnen und Spieler mit ihren reduzierten Betreuerteams - insgesamt etwa 1200 Personen - sollen ab 14. Januar mit von den Organisatoren organisierten Charterflügen in der Millionenmetropole an der australischen Ostküste landen. Anschließend müssen sie in einem von drei Hotels in Quarantäne. Alle Teilnehmer dürfen ihre Zimmer in dieser Zeit für maximal fünf Stunden am Tag verlassen und mehrmals getestet. Sollten sie die Quarantäne brechen, drohten harte Strafen, warnten die Behörden.