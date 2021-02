Australian Open : Drei Russen im Viertelfinale - Nadal bleibt ohne Satzverlust

Melbourne Rafael Nadal steht zum 13. Mal im Viertelfinale der Australian Open. Der Weltranglisten-Zweite bleibt auch gegen den Italiener Fabio Fognini ohne Satzverlust. Weiter für Furore sorgen die russischen Tennis-Herren. In unserem Telegramm verpassen Sie nichts.

Der Russe Daniil Medwedew surft weiter auf einer Erfolgswelle. Der 25 Jahre alte Sieger der ATP Finals ließ dem ungesetzten US-Amerikaner Mackenzie McDonald keine Chance, setzte sich mit 6:4, 6:2, 6:3 durch und steht zum ersten Mal im Viertelfinale der Australian Open.

Kurz später folgte sein Landsmann und nächster Gegner Andrej Rublew. Beim Stand von 6:2, 7:6 (7:3) profitierte er von einer Aufgabe des Norwegers Casper Ruud. Damit stehen erstmals in der Ära des Profitennis (seit 1968) drei Russen in der Runde der letzten Acht bei einem Grand Slam, denn auch der Qualifikant Aslan Karazew ist weiter dabei.

Medwedew, der mit dem russischen Team vor dem Grand-Slam-Turnier in Melbourne den ATP Cup gewonnen hatte, nimmt weiter seinen ersten Triumph bei einem Majorturnier im Blick. Der letzte Russe, dem dies gelang, war Marat Safin 2005.

+++++15. Februar 2021+++++

Nadal zum 13. Mal im Viertelfinale der Australian Open

Der spanische Tennisprofi Rafael Nadal steht zum 13. Mal im Viertelfinale der Australian Open. Der Weltranglisten-Zweite aus Mallorca bezwang am Montag den an Nummer 16 gesetzten Italiener Fabio Fognini nach einem weiteren starken Auftritt 6:3, 6:4, 6:2. Nadal bleibt beim ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres damit ohne Satzverlust. Im Kampf um den Einzug in das Halbfinale trifft der 34-Jährige in Melbourne auf den Griechen Stefanos Tsitsipas oder Fogninis Landsmann Matteo Berrettini. Nadal strebt seinen 21. Titel bei einem Grand-Slam-Turnier an. Damit wäre er alleiniger Rekordhalter vor dem Schweizer Roger Federer.

+++++15. Februar+++++

Pegula schaltet Switolina aus

Die US-Amerikanerin Jessica Pegula ist zum ersten Mal in ihrer Karriere in ein Viertelfinale eines Grand-Slam-Turniers eingezogen. Die 26-Jährige schaltete im Achtelfinale überraschend die an Position fünf gesetzte Jelina Switolina 6:4, 3:6, 6:3 aus. Switolina gehörte zum erweiterten Kreis der Titelfavoritinnen.

Pegula hatte bereits in der ersten Runde in Melbourne die Belarussin Wiktoria Asarenka unerwartet besiegt. Nun kommt es im Viertelfinale zum Duell mit ihrer Landsfrau Jennifer Brady, die Donna Vekic aus Kroatien 6:1, 7:5 schlug.

Inspiration für ihre Leistung fand Pegula auch im American Football. Ihr Vater Terry ist Besitzer des NFL Teams Buffalo Bills. "Den Biss, die wettbewerbsorientierte Einstellung und die Mentalität" habe sie versucht, auf ihr Spiel zu übertragen.

Pegulas Vater hatte die Bills 2014 übernommen und dabei die konkurrierenden Bewerber Donald Trump und Rockstar Jon Bon Jovi ausgestochen.

+++++14. Februar 2021+++++

Applaus vom Band – Melbourne-Veranstalter simulieren Fans

Weil sich Melbourne wegen eines Corona-Ausbruchs in einem Flughafen-Hotel aktuell in einem fünftägigen Lockdown befindet, finden die Spiele bei den Australian Open erst einmal bis mindestens einschließlich Mittwoch ohne Zuschauer statt. Auf Unterstützung müssen die Tennisprofis in den großen Arenen aber dennoch nicht verzichten. Seit Sonntag spielen die Veranstalter Zuschauer-Applaus vom Band über die Lautsprecher ein.

Sowohl beim Betreten des Platzes als auch nach jedem Punkt gibt es Applaus für die Spielerinnen und Spieler. „Wir wollen den Profis aber auch den Zuschauern vor den Fernsehern zumindest ein bisschen das Gefühl geben, wie es normalerweise wäre“, sagte Turnierboss Craig Tiley.

Zverev muss im Viertelfinale gegen Djokovic ran

Alexander Zverev steht nach seinem 50. Sieg bei einem Grand-Slam-Turnier im Viertelfinale der Australian Open. Der 23 Jahre alte Hamburger gewann sein Achtelfinal-Duell am Sonntag gegen den Serben Dusan Lajovic mit 6:4, 7:6 (7:5), 6:3. Zverev kämpft nun gegen Titelverteidiger Novak Djokovic (Serbien) um den Halbfinaleinzug in Melbourne. Der Tennis-Weltranglisten-Erste aus Serbien setzte sich mit 7:6 (7:4), 4:6, 6:1, 6:4 gegen den Kanadier Milos Raonic durch. Für Djokovic war es der 300. Erfolg bei einem Grand-Slam-Turnier. Den Titel in Melbourne hat der 33-Jährige bereits achtmal geholt.

Die deutsche Nummer eins Zverev überzeugte gegen Lajovic mit kraftvollem, aber auch taktisch klugem Spiel. Zverev variierte in seiner Aufschlaghärte und streute auch Stops ein. In den entscheidenden Phasen bewies Zverev die stärkeren Nerven.

Der Lohn ist sein insgesamt fünftes Viertelfinale bei einem Grand-Slam-Turnier - er zog damit in der deutschen Bestenliste mit Nicolas Kiefer gleich. Nur drei deutsche Ex-Profis standen in ihren Karrieren noch häufiger in der Runde der letzten Acht: Boris Becker (23), Michael Stich (10) und Tommy Haas (8).

US-Open-Sieger Dominic Thiem scheidet überraschend aus

Böses Erwachen für Dominic Thiem: Der US-Open-Sieger aus Österreich ist überraschend im Achtelfinale der Australian Open gescheitert. Der Vorjahresfinalist und Weltranglistendritte unterlag dem Bulgaren Grigor Dimitrow am Sonntag mit 4:6, 4:6, 0:6 und wirkte dabei deutlich gehemmt. Bei allen drei Majors des Vorjahres hatte der 27-Jährige mindestens das Viertelfinale erreicht.

"Ich bin keine Maschine", sagte Thiem und sprach von einer "Mischung aus einigen kleineren körperlichen Problemen, einem richtig schlechten Tag und einem starken Gegner". Dimitrow zog seinen Matchplan durch und war anschließend "froh, im Viertelfinale zu stehen".

Dimitrow nutzte die Gunst der Stunde und erreichte bereits zum vierten Mal die Runde der letzten Acht in Melbourne, 2017 schaffte er es ins Halbfinale. Nun trifft er auf den Russen Aslan Karazew, der zuvor für eine ebenso große Überraschung gesorgt hatte. Der 27 Jahre alte Qualifikant setzte seinen wundersamen Siegeslauf mit einem 3:6, 1:6, 6:3, 6:3, 6:4-Erfolg gegen den klar favorisierten Kanadier Felix Auger-Aliassime fort.

"Ich bin müde, ich habe alles in dieses Match gelegt", sagte Karazew, der das erste Mal im Hauptfeld eines Majorturniers steht und erst der siebte Profi der Open Era seit 1968 ist, der auf Anhieb sofort die Runde der letzten Acht erreicht hat. Zuletzt war dies dem in Rumänien geborenen deutschen Profi Alex Radulescu 1996 in Wimbledon gelungen.

Topfavoritin Serena Williams im Viertelfinale - Auch Osaka siegt

Die Botschaft auf ihrem T-Shirt war eindeutig. „Unstoppable queen“ stand in goldenen Buchstaben auf dem dunklen Oberteil, das Serena Williams nach ihrem Viertelfinal-Einzug bei den Australian Open in der Pressekonferenz trug. Auf ihrem Weg zum ersehnten 24. Grand-Slam-Titel hat sich die Topfavoritin am Sonntag in Melbourne auch von der zuletzt so formstarken Aryna Sabalenka aus Belarus nicht stoppen lassen. Die 39 Jahre alte Amerikanerin gewann im Achtelfinale mit 6:4, 2:6, 6:4 und ist nur noch drei Siege von der Einstellung des Grand-Slam-Rekords der wegen ihrer schwulen- und lesbenfeindlichen Aussagen umstrittenen Australierin Margaret Court entfernt.

Williams verwandelte in der Rod Laver Arena nach 2:09 Stunden ihren ersten Matchball. „Es war verdammt schwer“, gab die langjährige Nummer eins der Tennis-Welt zu. „Ich habe einfach versucht, dran zu bleiben“, sagte Williams. Nach gewonnenem ersten Satz leistete sich die Amerikanerin im zweiten Durchgang einen kleinen Hänger und gab den Abschnitt mit 2:6 ab. Im dritten Satz gelang ihr aber ein schnelles Break zum 3:1.

Vor Williams hatten beim ersten Grand-Slam-Turnier der Tennis-Saison bereits Naomi Osaka aus Japan und Hsieh Su-Wei aus Taiwan das Achtelfinale überstanden. US-Open-Champion Osaka rang in einem hochklassigen Spiel Vorjahresfinalistin Garbine Muguruza aus Spanien mit 4:6, 6:4, 7:5 nieder. Die 23-Jährige wehrte im dritten Satz beim Stand von 3:5 zwei Matchbälle ab.

+++++13. Februar 2021+++++

Russlands Tennisstars rocken Melbourne – Siegemund im Doppel weiter

Russlands Tennisstars präsentieren sich bei den Australian Open weiter in Topform. Die beiden ATP-Cup-Sieger Daniil Medwedew und Andrej Rubljow gewannen am Samstag in Melbourne ihre Drittrundenpartien und folgten damit dem Qualifikanten Aslan Karazew ins Achtelfinale. Erstmals in der Geschichte des Profitennis haben bei den Herren damit bei einem Grand-Slam-Turnier drei Russen die dritte Runde überstanden. In Karen Chatschanow hatte am Samstag zudem noch ein vierter Profi aus Russland die Chance auf das Achtelfinale.

ATP-Finals-Champion Medwedew konnte ein Drittrunden-Aus aber nur mit sehr viel Mühe abwenden. Der Weltranglisten-Vierte rang den Serben Filip Krajinovic in der Rod Laver Arena mit 6:3, 6:3, 4:6, 3:6, 6:0 nieder. Zwei Tage nach seinem 25. Geburtstag benötigte er mehr als drei Stunden für seinen Erfolg. Im Achtelfinale trifft er nun auf den Amerikaner Mackenzie McDonald.

Für Medwedew war es der 17. Sieg in Serie. Zum Ende des vergangenen Jahres hatte der Russe das Masters-1000-Event in Paris im Finale gegen Alexander Zverev und die ATP Finals in London gewonnen. Zu Beginn dieser Saison holte er zusammen mit Rubljow den ATP Cup und gewann dabei alle seine vier Einzel. Erstmals gewann Medwedew ein Match über fünf Sätze.

Deutlich weniger Mühe als Medwedew hatte Rubljow, der den spanischen Routinier Feliciano Lopez 7:5, 6:2, 6:3 bezwang. Er trifft jetzt auf den Norweger Casper Ruud. Im Viertelfinale könnte es dann zum mit Spannung erwarteten Russen-Duell Medwedew gegen Rubljow kommen.

Der an Nummer fünf gesetzte Stefanos Tsitsipas zog ebenfalls ohne Mühe ins Achtelfinale ein. Der Grieche siegte gegen den Schweden Mikael Ymer 6:4, 6:1, 6:1. „Ich sehe jeden Tag als Chance, meinem Traum, ein Grand-Slam-Turnier zu gewinnen, näher zu kommen“, sagte Tsitsipas nach seiner starken Vorstellung.

Bei den Damen erreichte Mitfavoritin Jelina Switolina ohne große Mühe das Achtelfinale. Die 26 Jahre alte Ukrainerin gewann gegen die Kasachin Julia Putinzewa mit 6:4, 6:0 und bekommt es jetzt mit der Amerikanerin Jessica Pegula zu tun. Ausgeschieden ist dagegen Karolina Pliskova. Die an Nummer sechs gesetzte Tschechin verlor gegen ihre Landsfrau Karolina Muchova 5:7, 5:7.

Etwas überraschend nicht mehr dabei ist auch Geheimfavoritin Kaia Kanepi. Die Estin, die in der zweiten Runde Titelverteidigerin Sofia Kenin aus den USA ausgeschaltet hatte, verlor gegen die Kroatin Donna Vekic 7:5, 6:7 (5:7), 4:6. Vekic trifft nun auf Jennifer Brady (USA).

In der Doppel-Konkurrenz erreichte Laura Siegemund das Achtelfinale. Die 32 Jahre alte Schwäbin gewann an der Seite der Russin Vera Swonarewa gegen das ukrainische Tennis-Duo Kateryna Bondarenko und Nadija Kitschenok mit 6:4, 6:2. Im vergangenen Jahr hatten Siegemund und Swonarewa überraschend den Titel bei den US Open gewonnen.

Im Einzel war Siegemund in Melbourne in der ersten Runde an der amerikanischen Topfavoritin Serena Williams gescheitert. Alle deutschen Damen sind im Einzel nicht mehr dabei. Bei den Herren kämpft Alexander Zverev am Sonntag (08.30 Uhr MEZ/Eurosport) um den Einzug ins Viertelfinale. Die deutsche Nummer eins spielt gegen den Serben Dusan Lajovic.

+++++12. Februar 2021+++++

Thiem und Kyrgios liefern Fans zum Abschluss große Show

Nick Kyrgios zoffte sich mit dem Stuhlschiedsrichter, schlug immer wieder von unten auf und brachte das Publikum erneut so richtig in Rage - doch es reichte nicht: Der 25 Jahre alte Lokalmatador musste sich in einem Tennis-Thriller in Melbourne US-Open-Champion Dominic Thiem geschlagen geben. Kyrgios verpasste durch eine 6:4, 6:4, 3:6, 4:6, 4:6-Niederlage in einem unterhaltsamen Match den Sprung ins Achtelfinale.

Kyrgios, der schon in der zweiten Runde über fünf Sätze gegangen war, schnupperte lange an der bisher größten Überraschung des Turniers. Am Ende ging ihm aber die Kraft aus. Thiem bewies in der Partie über 3:21 Stunden die Nervenstärke eines Grand-Slam-Siegers gegen den extrovertierten Athleten aus Canberra, über den die Szene immer wieder kontrovers diskutiert.

Kyrgios geht keinem Duell aus dem Weg - das gilt sowohl innerhalb und außerhalb des Tenniscourts. In Melbourne lieferte er sich am Rande seiner Matches tagelang Verbalduelle mit dem Weltranglistenersten Novak Djokovic. Dieser sei "eine komische Katze", sagte Kyrgios, der Djokovic und auch zuvor Alexander Zverev für deren Verhalten während der Corona-Pandemie kritisiert.

Djokovic mit Mühe weiter - Fans müssen Stadion während des Spiels verlassen

Nach einem Match über fünf Sätze hat der Weltranglisten-Erste und Titelverteidiger Novak Djokovic bei den Australian Open das Achtelfinale erreicht. Gegen den US-Amerikaner Taylor Fritz setzte sich der 33 Jahre alte Tennisprofi aus Serbien am Freitag 7:6 (7:1), 6:4, 3:6, 4:6, 6:2 durch. Djokovic trifft bei dem Grand-Slam-Turnier in Melbourne jetzt auf den an Nummer 14 gesetzten Kanadier Milos Raonic. Im Viertelfinale könnte es zum Duell mit Alexander Zverev kommen. Der 23 Jahre alte Hamburger spielt im Achtelfinale am Sonntag gegen Djokovics Landsmann Dusan Lajovic.

Wegen des fünftägigen Lockdowns in Melbourne war das Spiel zwischen Djokovic und Fritz kurzzeitig unterbrochen worden. Um 23.30 Uhr Ortszeit mussten alle Zuschauer die Rod-Laver-Arena verlassen. Zu dem Zeitpunkt stand es 7:6 (7:1), 6:4, 3:6, 2:3 aus Djokovics Sicht.

Weil für Melbourne wegen des Corona-Ausbruchs in einem Flughafen-Hotel ein erneuter Lockdown verhängt worden war, geht das erste Grand-Slam-Turnier der Saison vorerst ohne Zuschauer weiter. Der Lockdown trat am Freitag um 23.59 Uhr im gesamten Bundesstaat in Kraft. Nach einer mehrminütigen Unterbrechung kehrten auch Fritz und Djokovic auf den Platz zurück und setzten ihre Partie vor nahezu leeren Zuschauerrängen fort. Nach einer Spielzeit von 3:25 Stunden nutzte der angeschlagen wirkende Djokovic seinen zweiten Matchball.

Zverev stürmt ins Achtelfinale

Alexander Zverev ist bei den Australian Open mit einer starken Vorstellung ins Achtelfinale eingezogen. Der Weltranglistensiebte aus Hamburg schlug am Freitag in seiner Drittrundenpartie den Franzosen Adrian Mannarino klar mit 6:3, 6:3, 6:1 und trifft nun auf Dusan Lajovic (Serbien) oder Pedro Martinez (Spanien).