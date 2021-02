Australian Open : Barthel scheitert als letzte Deutsche - auch Titelverteidigerin Kenin raus

Mona Barthel. Foto: dpa/Andy Brownbill

Melbourne Mona Barthel ist bei den Australian Open in der zweiten Runde als letzte Deutsche ausgeschieden. Während die Weltranglistenerste Ashleigh Barty mit viel Mühe in Runde drei einzog, ist Titelverteidigerin Sofia Kenin ebenfalls schon raus. In unserem Telegramm verpassen Sie nichts.

Das Zweitrunden-Aus von Mona Barthel in Melbourne hat das schlechteste Abschneiden der deutschen Tennisspielerinnen bei einem Grand-Slam-Turnier seit fast elf Jahren besiegelt. Die 30-Jährige aus Neumünster verlor am Donnerstag bei den Australian Open gegen die an Position 25 gesetzte Tschechin Karolina Muchova klar mit 4:6, 1:6. Damit findet erstmals seit den French Open 2010 die dritte Runde eines Majors ohne Vertreterin des Deutschen Tennis Bundes (DTB) statt.

Die dreimalige Grand-Slam-Siegerin Angelique Kerber, Andrea Petkovic und Laura Siegemund waren schon an ihren Auftakthürden gescheitert. Bei den Männern erreichte nur der Weltranglistensiebte Alexander Zverev die dritte Runde, er trifft am Freitag auf den Franzosen Adrian Mannarino. Insgesamt waren aus deutscher Sicht vier Frauen und fünf Männer ins Rennen gegangen.

"Es ist schade, dass ich in den wichtigen Situationen im ersten Satz vielleicht nicht mein bestes Tennis gespielt habe", sagte Barthel: "Aber es ist lange her, dass ich ein Match auf diesem Niveau gegen eine so gute Spielerin gespielt habe. Deswegen kann ich stolz auf mich sein, ich kann viel Positives aus dem Match ziehen."

In den vergangenen Jahren war Barthel immer wieder von Verletzungen und Krankheiten zurückgeworfen worden. Eine Fußblessur hatte sie ab Juli 2019 geplagt, erst Anfang dieses Jahres kehrte sie auf die Tour zurück. "Ich denke, es war ein gutes Turnier für mich", sagte Barthel.

Aber auch bei den Favoritinnen lief es alles andere als rund. Während die australische Weltranglistenerste Ashleigh Barty trotz einer Schwächephase am Ende der Partie ihre Landsfrau Daria Gavrilova 6:1, 7:6 (9:7) bezwang und in die dritte Runde einzog, ist Titelverteidigerin Sofia Kenin schon ausgeschieden. Die an Position vier gesetzte US-Amerikanerin verlor ihr Zweitrundenmatch gegen die Estin Kaia Kanepi in nur 64 Minuten überraschend deutlich 3:6, 2:6.

Aus deutscher Sicht gab es dennoch auch positive Nachrichten. So startete French-Open-Sieger Kevin Krawietz auch ohne seinen angestammten Doppelpartner Andreas Mies gut ins Turnier. Zusammen mit dem Karlsruher Yannick Hanfmann, der den am Knie verletzten Mies ersetzt, bezwang Krawietz am Donnerstag in der ersten Runde das indisch-slowakische Duo Divij Sharan/Igor Zelenay klar mit 6:1, 6:4.

"Natürlich ist es tricky am Anfang. Wenn man mit einem Partner so lange spielt, ist ein Automatismus drin und man muss nicht viel nachdenken", sagte Krawietz, der aber auch mit Hanfmann gut harmoniert: "Wir haben in München schon öfter zusammen trainiert und es hat Riesenspaß gemacht, heute auf dem Platz zu stehen." Mit Hanfmann hatte Krawietz 2018 bereits zwei Challenger-Turniere gewonnen.

Auch Siegemund zog an der Seite der Russin Wera Swonarewa, mit der sie im vergangenen Jahr die US Open gewonnen hatte, durch ein 6:2, 6:1 gegen die Australierinnen Kimberly Birrell und Jaimee Fourlis in die zweite Runde ein. Zudem wurde am Donnerstag bekannt, dass Siegemund und Krawietz gemeinsam im Mixed-Wettbewerb antreten.

+++++10. Februar 2021+++++

Alexander Zverev mit starkem Dreisatzsieg, Koepfer chancenlos

Mit Geduld und Nervenstärke hat Alexander Zverev dem Aufschlaghünen Maxime Cressy getrotzt und die dritte Runde der Australian Open erreicht. Der Halbfinalist des Vorjahres setzte sich am Mittwoch gegen den amerikanischen Qualifikanten mit 7:5, 6:4, 6:3 durch. Im ersten Duell überhaupt mit der Nummer 172 der Weltrangliste nutzte Zverev nach 2:04 Stunden seinen zweiten Matchball. Damit rettete der 23 Jahre alte Hamburger auch die Bilanz der deutschen Tennis-Herren. Nach dem Chancenlos-Auftritt von Dominik Koepfer gegen den Österreicher Dominic Thiem hat es Zverev als einziger der anfangs ohnehin nur fünf deutschen Herren in die dritte Runde geschafft.

Im Kampf um den Einzug in das Achtelfinale trifft der Weltranglisten-Siebte bei dem Grand-Slam-Turnier in Melbourne nun auf den Franzosen Adrian Mannarino. Im direkten Vergleich mit dem Linkshänder führt Zverev 5:0. Die bislang letzte Partie entschied Zverev im vergangenen Jahr beim Masters in Paris für sich. Koepfer war zuvor dem US-Open-Champion Thiem klar 4:6, 0:6, 2:6 unterlegen.

Für Zverev entwickelte sich das zweite Match der Night Session in der Rod-Laver-Arena zur erwartet verzwickten Angelegenheit. Die beiden 23 Jahre alten, beide 1,98 Meter großen Kontrahenten schlugen zunächst derart humor- und kompromisslos auf, dass die anwesenden Zuschauer nur mäßig unterhalten wurden. Beim Stand von 5:5 im ersten Satz bot sich Zverev die erste Breakchance des Matches. Nach 44 Minuten unterlief Cressy ironischerweise ein Doppelfehler zum 6:5. Drei Minuten später entschied Zverev Durchgang eins für sich.

Spektakulärere Ballwechsel präsentierten die Protagonisten dann im zweiten Satz beim Stand von 4:4. Von den ersten vier Breakbällen für Zverev wehrte Cressy drei mit einem Ass ab, einen davon beim zweiten Aufschlag. Zverev holte aus, bewegte sein Spielgerät entschlossen Richtung Bodenbelag, besann sich dann aber doch und verzichtete im letzten Moment auf eine Transformation seines Tennisschlägers. Bei seinem Erstrunden-Sieg gegen Marcos Giron hatte Zverev noch beim Verlust eines Aufschlagsspiels seinen Schläger zertrümmert.

Diesmal aber landete beim fünften Breakball ein Volley von Cressy im Aus, Zverev ging 5:4 in Führung und entschied wenig später auch Satz zwei für sich. „Die Sätze waren sehr eng, aber das passiert bei den Serve-and-Volley-Spielern“, analysierte der am Eurosport-Mikrofon aus Melbourne zugeschaltete Mischa Zverev, der mittlerweile auch Manager seines jüngeren Bruders ist. „Es ist extrem wichtig, dass er ruhig bleibt und auf seine Chancen wartet. Jetzt hoffe ich nur, dass er nicht nachlassen wird“, sagte Mischa Zverev - und sein zehn Jahre jüngerer Bruder schien ihn zu erhören und zog zum fünften Mal nacheinander in die dritte Runde der Australian Open ein.

Djokovic besteht erste schwere Prüfung in Melbourne

Titelverteidiger Novak Djokovic hat die erste schwere Prüfung bei den diesjährigen Australian Open gemeistert. Der Weltranglistenerste aus Serbien schlug in seinem kniffligen Zweitrundenduell in Melbourne den US-Amerikaner Frances Tiafoe nach hartem Kampf über 3:30 Stunden mit 6:3, 6:7 (3:7), 7:6 (7:2), 6:3.

"Das war ein schweres Match bei schwierigen Bedingungen", sagte Djokovic anschließend: "Es war sehr heiß auf dem Platz, und Frances hat so gut gespielt und alles gegeben."

Der erste Satz lief für den Favoriten noch wie geplant. Dann aber erhöhte Tiafoe die Intensität und setzte Djokovic mächtig zu. Im Tiebreak des zweiten Satzes spielte der Außenseiter groß auf und bejubelte jeden Punkt frenetisch - auch das Publikum in der Rod Laver Arena ging mit.

Djokovic, mit acht Titeln der Rekordchampion des Turniers, blieb aber in der Spur und bewies im dritten Satz starke Nerven. Das Match ging nun an die Substanz. Tiafoe überzog den Zeitrahmen zwischen den Ballwechseln mehrfach und verlor dadurch erste Aufschläge, der 23 Jahre alte Amerikaner fluchte laut und diskutierte mit dem Stuhlschiedsrichter.

Djokovic nutzte Tiafoes kleine Schwächen cool aus und machte den nächsten Schritt im Turnier. In diesem Jahr peilt er seinen insgesamt 18. Grand-Slam-Triumph an. Damit würde der 33-Jährige den Rückstand auf die Major-Rekordchampions Rafael Nadal (Spanien) und Roger Federer (Schweiz/beide 20) verkürzen.

Topfavoritinnen Serena Williams, Osaka und Halep weiter - Kvitova und Andreescu raus

Topfavoritin Serena Williams hat bei den Australian Open ohne große Mühe die dritte Runde erreicht. Die 39 Jahre alte Amerikanerin gewann am Mittwoch in Melbourne gegen die Serbin Nina Stojanovic mit 6:3, 6:0. Nach 69 Minuten nutzte Williams ihren ersten Matchball. Die langjährige Nummer eins strebt in Melbourne ihren 24. Grand-Slam-Titel an. Damit würde Williams mit der Australierin Margaret Court gleichziehen, die wegen ihrer ablehnenden Haltung gegenüber Homosexualität und gleichgeschlechtlicher Ehe umstritten ist.

Auch die aktuelle US-Open-Gewinnerin Naomi Osaka, French-Open-Titelträgerin Iga Swiatek und die an Nummer zwei gesetzte Simona Halep bei den Australian Open die dritte Runde erreicht. Die 23 Jahre alte Japanerin Osaka gewann am Mittwoch in Melbourne gegen Caroline Garcia aus Frankreich 6:2, 6:3. Die polnische Tennisspielerin Swiatek setzte sich gegen Camila Giorgi aus Italien ebenso souverän mit 6:2, 6:4 durch. Halep, die 2018 die French Open und 2019 in Wimbledon gewann, hatte beim 4:6, 6:4, 7:5 gegen die Australierin Ajla Tomljanovic deutlich mehr Mühe.

In der dritten Runde bekommt Williams es nun mit der Russin Anastasia Potapowa zu tun. „Sie ist eine tolle Kämpferin, von daher war es heute nicht einfach“, sagte Williams nach ihrem Match gegen Stojanovic in der Rod Laver Arena.

Während Williams ihrer Favoritenrolle gerecht wurde, schieden mit Petra Kvitova und Bianca Andreescu zwei Top-Ten-Spielerinnen aus. Kvitova musste sich der Rumänin Sorana Cirstea mit 4:6, 6:1, 1:6 geschlagen geben, Andreescu verlor gegen Hsieh Su-Wei aus Taiwan mit 3:6, 2:6. Die 20 Jahre alte US-Open-Siegerin von 2019 hatte in Melbourne ihr Comeback nach langer Verletzungspause gegeben. Im vergangenen Jahr hatte die Weltranglisten-Neunte wegen Knieproblemen kein einziges Tennis-Match bestritten.

Wawrinka nach Fünfsatz-Krimi ausgeschieden

Der dreimalige Grand-Slam-Sieger Stan Wawrinka ist in der zweiten Runde der Australian Open gescheitert. Der 35 Jahre alte Schweizer musste sich nach einem Krimi dem Ungarn Marton Fucsovics mit 5:7, 1:6, 6:4, 6:2, 6:7 (9:11) geschlagen geben.

Wawrinka, der das Turnier in Melbourne 2014 gewonnen hat, kämpfte sich nach schlechtem Start bei heißem Wetter zurück in die Partie und erarbeitete sich im fünften Satz drei Matchbälle. Doch Fucsovics konnte allesamt abwehren und durfte nach 3:59 Stunden jubeln.

"Ich bin wirklich müde, es war ein langes Match", sagte Fucsovics: "Ich wusste, dass er zurückkommt, er ist ein physisch starker Spieler." Wawrinka war im vergangenen Jahr erst im Viertelfinale an Alexander Zverev gescheitert.

+++++9. Januar 2021+++++

Nur drei Deutsche in der zweiten Runde

Auch eineinhalb Stunden nach seinem überraschenden Erstrunden-Aus bei den Australian Open rang Jan-Lennard Struff noch nach Erklärungen. „Ich bin einfach mega-enttäuscht“, sagte der 30 Jahre alte Warsteiner. Die deutsche Nummer zwei war mit sehr großen Erwartungen in das erste Grand-Slam-Turnier der Tennis-Saison gestartet. Nach starken Leistungen beim ATP Cup wollte Struff auch bei den Australian Open weit kommen. Doch dann wurde er vom australischen Wildcard-Inhaber Christopher O'Connell jäh ausgebremst. 6:7 (2:7), 6:7 (5:7), 1:6 hieß es nach etwas mehr als zwei Stunden aus Sicht von Struff. Für den einzigen Sieg aus deutscher Sicht und einen klitzekleinen Lichtblick bei den Damen sorgte Mona Barthel.

Die 30-Jährige aus Neumünster setzte sich gegen die italienische Qualifikantin Elisabetta Cocciaretto nach verlorenem ersten Satz noch mit 3:6, 6:4, 6:4 durch und steht als einzige der anfangs vier deutschen Damen nach dem Scheitern von Angelique Kerber, Andrea Petkovic und Laura Siegemund tags zuvor in der zweiten Runde. Nach 2:07 Stunden verwandelte Barthel ihren dritten Matchball. Sie trifft nun auf die an Nummer 25 gesetzte Karolina Muchova aus Tschechien.

„Ich hatte gehofft, den Schwung aus dem ATP Cup mitzunehmen“, sagte Struff. Doch auf Court sieben der Anlage im Melbourne Park konnte er nie an seine Darbietungen beim Mannschaftswettbewerb anknüpfen. Beim ATP Cup hatte er gegen den Kanadier Milos Raonic und den Serben Dusan Lajovic wichtige Punkte für Deutschland geholt und auch bei der knappen Dreisatz-Niederlage gegen den starken Russen Andrej Rubljow überzeugt. Zudem war auf den Sauerländer im Doppel wie oft Verlass.

Doch gegen O'Connell war von all dem plötzlich nichts mehr zu sehen. „Es war einfach eine Katastrophe heute“, räumte Struff konsterniert ein. Von Beginn an konnte er seine Chancen nicht nutzen. Und als ihn im Tiebreak des ersten Satzes auch noch sein bis dato guter Aufschlag kurzzeitig im Stich ließ, war der Satz auf einmal futsch.

Struff versuchte zwar, positiv zu bleiben und erspielte sich im zweiten Durchgang sogar einen Satzball. Doch als er diesen nicht verwandelte und wenig später erneut im Tiebreak verlor, übernahmen Frust und Hektik die Oberhand beim eigentlichen Favoriten.

„Ich konnte es einfach nicht glauben, weil ich beim ATP Cup so gut gespielt hatte“, sagte Struff ein wenig verzweifelt. „Ich habe heute gesucht und gesucht, aber einfach keinen Weg gefunden“, sagte die Nummer 37 der Welt. „Ich habe in der Vorbereitung sehr viel investiert. Deshalb tut es heute verdammt weh.“

Da wenig später auch Yannick Hanfmann verlor, sind aus deutscher Sicht bei den Herren nur noch Alexander Zverev und Dominik Koepfer dabei. Zverev trifft am Mittwoch im zweiten Match der Nightsession (ca. 11.00 Uhr MEZ/Eurosport) auf den amerikanischen Qualifikanten Maxime Cressy, Koepfer bekommt es zuvor mit Titelfavorit und US-Open-Champion Dominic Thiem aus Österreich zu tun.

Hanfmann hatte gegen den starken Russen Rubljow beim 3:6, 3:6, 4:6 keine Chance. Der 29 Jahre alte Karlsruher musste sich dem ATP-Cup-Champion nach 1:42 Stunden geschlagen geben. „Er hat ein Level, das ich nicht so oft im Training oder im Match bekomme. Es war eine gute Erfahrung, woran ich noch arbeiten muss“, sagte Hanfmann nach der Lehrstunde.

Wie Rubljow hatten auch dessen Landsmann Daniil Medwedew und der Weltranglisten-Zweite Rafael Nadal keine Mühen mit ihren ersten Gegnern. Medwedew besiegte den Kanadier Vasek Pospisil 6:2, 6:2, 6:4, Nadal bezwang den Serben Laslo Djere 6:3, 6:4, 6:1.

Barty demütigt Gegnerin - Asarenka nach Atemnot ausgeschieden - Kenin weiter

Die Weltranglistenerste Ashleigh Barty hat ihr Grand-Slam-Comeback für eine Machtdemonstration genutzt. Die 24-jährige Australierin erteilte der Montenegrinerin Danka Kovinic im Erstrundenduell der Australian Open beim 6:0, 6:0 in nur 44 Minuten die Höchststrafe. Insgesamt machte die Weltranglisten-88. nur zehn Punkte im gesamten Spiel.

Barty war erst in der Vorbereitung auf das erste Jahreshighlight auf die große Tennis-Bühne zurückgekehrt. Im Vorjahr hatte sie den Großteil der Saison aufgrund der Corona-Pandemie ausgelassen. Nun unterstrich Barty ihre Ambitionen, ihren Landsleuten den ersten Heimsieg bei den Australian Open seit 43 Jahren zu schenken.