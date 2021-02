Australian Open : Als letzter Deutscher - Zverev scheidet gegen Djokovic aus

Alexander Zverev. Foto: AFP/BRANDON MALONE

Melbourne Alexander Zverev muss sich im Viertelfinale nach großem Kampf Novak Djokovic geschlagen geben. Der ließ mehrere Chancen ungenutzt. In unserem Telegramm verpassen Sie nichts.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Mit der Endspiel-Chance vor Augen hat Alexander Zverev gegen die Nummer eins nicht den Weg in sein zweites Halbfinale bei den Australian Open gefunden. In einem lange Zeit seltsamen Tennis-Match unterlag der Weltranglisten-Siebte dem angeschlagenen Titelverteidiger Novak Djokovic 7:6 (8:6), 2:6, 4:6, 6:7 (6:8). Der 23 Jahre alte Hamburger vergab damit am Dienstag in Melbourne die große Möglichkeit, nach dem knapp verlorenen US-Open-Finale im Vorjahr erneut um seinen ersten Grand-Slam-Titel zu kämpfen.

„Er hat an die Tür geklopft. Ein, zwei Fehler im ungünstigen Moment haben den Ausschlag gemacht“, sagte Boris Becker als TV-Experte von Eurosport über das Match mit viel Auf und Ab. „Bis zum letzten Punkt hätte es in beide Richtungen ausgehen können“, sagte Djokovic auf dem Platz.

Der an einer Bauchmuskelverletzung leidende Sieger trifft im Halbfinale am Donnerstag überraschend auf den russischen Qualifikanten Aslan Karazew. Der 27 Jahre alte 114. der Weltrangliste besiegte den am Rücken verletzten Bulgaren Grigor Dimitrow 2:6, 6:4, 6:1, 6:2.

Auch die deutsche Nummer eins war zuletzt nicht beschwerdefrei. „Dem Bauch und Sascha geht es ganz gut“, sagte Zverevs älterer Bruder Mischa aber vor dem Match bei Eurosport. Zverev hatte Probleme mit der Bauchmuskulatur, allerdings wohl nicht so sehr wie Djokovic. Der 33-Jährige hatte nach den vergangenen beiden Matches erklärt, bei einem anderem Turnier als einem Grand Slam hätte er zurückgezogen.

Keine zwei Wochen nach der knappen Drei-Satz-Niederlage beim ATP Cup an gleicher Stelle gelang Zverev mit dem schnellen 2:0 ein Start nach Maß. In der 15 000 Zuschauer fassenden, wegen des zunächst bis Mittwoch geltenden Lockdowns aber nahezu menschenleeren Rod-Laver-Arena entwickelte sich das achte Duell der beiden zunächst ganz anders als die vergangenen. Djokovic suchte für seine Verhältnisse häufig schnell die Entscheidung. Mit Hinweis auf seine Beschwerden hatte er angekündigt, seine Spielweise etwas anzupassen.

„So habe ich es, glaube ich, noch nie gesehen, dass er so schnell auf die Punkte geht, gerade auf der Vorhandseite“, sagte Becker erstaunt. Der Wimbledonsieger kennt Djokovic aus seinen drei Jahren als dessen Trainer bestens. Einen Satzball zum 3:6 wehrte der achtmalige Australien-Champion ab, dann schaffte er urplötzlich mit gewohnter Konstanz den Ausgleich zum 5:5. „Das ist die normale Spielweise, mit Geduld und Länge“, sagte Becker im engen Tiebreak. Zverev wollte diesmal erstmals mit voller Kraft aufschlagen und nutzte den dritten Satzball.

Doch Djokovic war nun besser im Match und reagierte im Stil eines 17-fachen Grand-Slam-Champions. Nach einer blitzschnellen 4:0-Führung glich er aus, Zverev antwortete mit dem 3:0 im dritten Satz. Weil ihm das Rebreak nicht gelang, zerhackte der bis dahin komplett ruhige Djokovic seinen Schläger. Doch mit zwei Doppelfehlern gab der zuvor stabile Zverev danach den Vorsprung aus der Hand und holte kein Spiel mehr. Djokovic brüllte seine Freude über die 2:1-Satzführung heraus - und ließ Zverev wieder wegziehen. Der 3:0-Vorsprung war aber sofort wieder weg, in der intensiven und längst auch hochklassigen Partie wehrte der Weltranglisten-Erste einen Satzball per Ass ab schaffte im Tiebreak erneut mit einem Ass nach 3:31 Stunden die Entscheidung.

Gegen Karazew ist Djokovic nun klarer Favorit. Der 27-jährige Russe ist laut Weltrangliste der am niedrigsten notierte Spieler im Halbfinale von Melbourne seit Patrick McEnroe im Jahr 1991 und im Halbfinale eines Grand Slams seit Goran Ivanisevic 2001 in Wimbledon. Ivanisevic ist mittlerweile Trainer von Djokovic. Auf die Frage, ob er das Turnier gewinnen könne, antwortete Karazew nur knapp: „Wir werden sehen, wie kann ich das sagen? Match für Match.“

+++++16. Februar 2021+++++

Osaka im Halbfinale gegen Serena Williams

Das Traumduell bei den Australian Open ist perfekt: Die japanische Starspielerin Naomi Osaka trifft im Halbfinale auf die 23-malige Grand-Slam-Siegerin Serena Williams. Osaka besiegte im Viertelfinale die 35 Jahre alte Taiwanesin Hsieh Su-wei in 66 Minuten mit 6:2, 6:2. Williams folgte ihr mit einem glatten 6:3, 6:3-Erfolg über die Weltranglistenzweite Simona Halep (Rumänien).

Osaka ist US-Open-Siegerin und die aktuell herausragende Akteurin der neuen Generation. Williams fehlt nur noch ein Titel, um mit Grand-Slam-Rekordsiegerin Margaret Court (Australien) gleichzuziehen. Beide spielten in ihren Matches am Dienstag beeindruckend dominant.

"Sie ist Serena und ich fühle mich wirklich eingeschüchtert, wenn ich sie auf der anderen Seite des Platzes sehe", sagte Osaka mit Blick auf das Duell mit Williams. Doch sie muss sich nicht verstecken. Die 23-Jährige gewann bislang jedes Mal den Titel, wenn sie das Viertelfinale bei einem Grand Slam erreichte.

Osaka hat damit weiter die Chance auf ihren zweiten Titel in Melbourne nach 2019, Williams kann zum achten Mal triumphieren.

+++++16. Februar 2021+++++

Russischer Qualifikant Karazew im Halbfinale

Aslan Karazew hat in Melbourne Geschichte geschrieben. Der 27 Jahre alte Russe steht als Qualifikant im Halbfinale der Australian Open. Er gewann sein Viertelfinale gegen den angeschlagenen Grigor Dimitrow aus Bulgarien mit 2:6, 6:4, 6:1, 6:2 und erreichte als erster Grand-Slam-Debütant in der Ära des Profitennis (seit 1968) sofort die Runde der letzten Vier.

Karazew wäre damit auch der Gegner von Alexander Zverev um ein Endspielticket, sollte sich die deutsche Nummer eins im Viertelfinale am Dienstagvormittag gegen den Weltranglistenersten Novak Djokovic durchsetzen. Dimitrow verpasste dagegen sein viertes Halbfinale bei einem Major-Turnier.

Karazew, 114. der Weltrangliste, spielte sich nach einer nervösen Anfangsphase mehr und mehr frei. Dimitrow, der im Achtelfinale mit dem österreichischen US-Open-Champion Dominic Thiem einen Mitfavoriten ausgeschaltet hatte, kämpfte dagegen mit hartnäckigen Rückenproblemen und war angeschlagen letztlich chancenlos.

+++++16. Februar 2021+++++

„Plan hat funktioniert“ - Osaka erreicht Halbfinale

Die dreimalige Grand-Slam-Turniersiegerin Naomi Osaka hat als erste Tennisspielerin das Halbfinale der Australian Open erreicht. In nur 66 Minuten entschied die 23 Jahre alte Japanerin am Dienstag ihr Viertelfinale gegen die zwölf Jahre ältere Hsieh Su-Wei aus Taiwan mit 6:2, 6:2 für sich. „Gegen sie ist es jedes Mal eine große Herausforderung, weil ich nie genau weiß, was sie mit dem Ball machen wird“, sagte Osaka nach dem Erfolg gegen die Doppelspezialistin mit der beidhändigen Vor- und Rückhand.

Im Kampf um den Einzug ins Endspiel trifft die Melbourne-Siegerin von 2019 am Donnerstag auf die 23-malige Grand-Slam-Turniersiegerin Serena Williams, die sich gegen die Rumänin Simona Halep durchsetzte. In den Viertelfinals am Mittwoch stehen sich die Weltranglisten-Erste Ashleigh Barty aus Australien und die Tschechin Karolina Muchova sowie die Amerikanerinnen Jessica Pegula und die vom Deutschen Michael Geserer trainierte Jennifer Brady gegenüber.

„Normalerweise schaue ich nie auf mein Tableau, aber jeder hat mich darauf angesprochen. Also hatte ich keine andere Wahl als zu wissen, wer meine nächste Gegnerin sein wird“, sagte die Weltranglisten-Dritte nach ihrem 19. Erfolg nacheinander. „Wer auch immer es sein wird, ich freue mich drauf“, sagte Osaka.

Vor der Unterbrechung der Saison im vergangenen Jahr wegen der Coronavirus-Pandemie hatte Osaka zuletzt im Februar 2020 im Fed Cup eine Niederlage hinnehmen müssen. Seit der Wiederaufnahme des Spielbetriebs im Herbst gewann Osaka vier Partien beim von Cincinnati nach New York verlegten WTA-Turnier, ehe sie wegen einer Verletzung nicht zum Endspiel gegen Victoria Asarenka aus Belarus antreten konnte. Bei den US Open holte sie anschließend nach sieben Matches und dem Finale gegen Asarenka zum zweiten Mal nach 2018 den Titel.

Beim Vorbereitungsturnier auf die Australian Open siegte Osaka drei Mal, ehe sie wegen einer Schulterverletzung zurückzog. Mit dem Erfolg gegen Hsieh Su-Wei kommt sie nun auf fünf weitere Siege - wobei ihr vor allem das Achtelfinale gegen die Vorjahresfinalistin Garbiñe Muguruza, das sie nach der Abwehr zweier Matchbälle gewann, Selbstvertrauen gegeben hat. „Mein Plan hat gut funktioniert. Mir war heute klar, was ich tun musste“, analysierte Osaka ihren Auftritt gegen Hsieh Su-Wei, die sich dennoch über einen Rekord freuen durfte: Mit 35 Jahren ist sie der älteste Tennisprofi bei Damen und Herren, der in diesem Alter seine Pemiere in einem Grand-Slam-Viertelfinale feierte.

+++++15. Februar 2021+++++

Drei Russen im Viertelfinale - Nadal bleibt ohne Satzverlust

Der Russe Daniil Medwedew surft weiter auf einer Erfolgswelle. Der 25 Jahre alte Sieger der ATP Finals ließ dem ungesetzten US-Amerikaner Mackenzie McDonald keine Chance, setzte sich mit 6:4, 6:2, 6:3 durch und steht zum ersten Mal im Viertelfinale der Australian Open.

Kurz später folgte sein Landsmann und nächster Gegner Andrej Rublew. Beim Stand von 6:2, 7:6 (7:3) profitierte er von einer Aufgabe des Norwegers Casper Ruud. Damit stehen erstmals in der Ära des Profitennis (seit 1968) drei Russen in der Runde der letzten Acht bei einem Grand Slam, denn auch der Qualifikant Aslan Karazew ist weiter dabei.

Medwedew, der mit dem russischen Team vor dem Grand-Slam-Turnier in Melbourne den ATP Cup gewonnen hatte, nimmt weiter seinen ersten Triumph bei einem Majorturnier im Blick. Der letzte Russe, dem dies gelang, war Marat Safin 2005.

+++++15. Februar 2021+++++

Barty stürmt ohne Satzverlust ins Viertelfinale

Die Weltranglistenerste Ashleigh Barty ist bei den Australian Open weiter nicht zu bremsen und steht ohne Satzverlust im Viertelfinale. Die 24 Jahre alte Lokalmatadorin zeigte am Montag im Achtelfinale ihre bislang stärkste Leistung im Turnier und feierte nach nur 71 Minuten ein souveränes 6:3, 6:4 gegen die US-Amerikanerin Shelby Rogers.

Barty kämpft nun gegen Karolina Muchova um den Einzug ins Halbfinale. Die Tschechin, die in der zweiten Runde Mona Barthel (Neumünster) als letzte Deutsche aus dem Turnier geworfen hatte, schlug Elise Mertens aus Belgien 7:6 (7:5), 7:5.

Neben US-Open-Gewinnerin Naomi Osaka (Japan) und der 23-maligen Grand-Slam-Siegerin Serena Williams (USA) ist Barty die heißeste Anwärterin auf den Titel in Melbourne - und lässt die Australier weiter vom lang ersehnten Heimsieg träumen. Seit Christine O'Neils Triumph 1978 warten die Gastgeber auf einen heimischen Einzel-Champion. Bei den Männern gewann als bislang letzter Australier Mark Edmondson 1976.

+++++15. Februar 2021+++++

Tsitsipas nach Rückzug von Berrettini im Viertelfinale

Der griechische Tennisprofi Stefanos Tsitsipas hat kampflos das Viertelfinale bei den Australian Open erreicht. Sein italienischer Gegner Matteo Berrettini zog am Montag wenige Stunden vor dem geplanten Match in Melbourne zurück. Tsitsipas bekommt es bei dem Grand-Slam-Turnier jetzt mit dem Weltranglisten-Zweiten Rafael Nadal zu tun.

+++++15. Februar 2021+++++

Nadal zum 13. Mal im Viertelfinale der Australian Open

Der spanische Tennisprofi Rafael Nadal steht zum 13. Mal im Viertelfinale der Australian Open. Der Weltranglisten-Zweite aus Mallorca bezwang am Montag den an Nummer 16 gesetzten Italiener Fabio Fognini nach einem weiteren starken Auftritt 6:3, 6:4, 6:2. Nadal bleibt beim ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres damit ohne Satzverlust. Im Kampf um den Einzug in das Halbfinale trifft der 34-Jährige in Melbourne auf den Griechen Stefanos Tsitsipas, der wegen einer Verletzung des Italieners Matteo Berrettini kampflos weiterkam. Nadal strebt seinen 21. Titel bei einem Grand-Slam-Turnier an. Damit wäre er alleiniger Rekordhalter vor dem Schweizer Roger Federer.

+++++15. Februar+++++

Pegula schaltet Switolina aus

Die US-Amerikanerin Jessica Pegula ist zum ersten Mal in ihrer Karriere in ein Viertelfinale eines Grand-Slam-Turniers eingezogen. Die 26-Jährige schaltete im Achtelfinale überraschend die an Position fünf gesetzte Jelina Switolina 6:4, 3:6, 6:3 aus. Switolina gehörte zum erweiterten Kreis der Titelfavoritinnen.

Pegula hatte bereits in der ersten Runde in Melbourne die Belarussin Wiktoria Asarenka unerwartet besiegt. Nun kommt es im Viertelfinale zum Duell mit ihrer Landsfrau Jennifer Brady, die Donna Vekic aus Kroatien 6:1, 7:5 schlug.

Inspiration für ihre Leistung fand Pegula auch im American Football. Ihr Vater Terry ist Besitzer des NFL Teams Buffalo Bills. "Den Biss, die wettbewerbsorientierte Einstellung und die Mentalität" habe sie versucht, auf ihr Spiel zu übertragen.

Pegulas Vater hatte die Bills 2014 übernommen und dabei die konkurrierenden Bewerber Donald Trump und Rockstar Jon Bon Jovi ausgestochen.

+++++14. Februar 2021+++++

Applaus vom Band – Melbourne-Veranstalter simulieren Fans

Weil sich Melbourne wegen eines Corona-Ausbruchs in einem Flughafen-Hotel aktuell in einem fünftägigen Lockdown befindet, finden die Spiele bei den Australian Open erst einmal bis mindestens einschließlich Mittwoch ohne Zuschauer statt. Auf Unterstützung müssen die Tennisprofis in den großen Arenen aber dennoch nicht verzichten. Seit Sonntag spielen die Veranstalter Zuschauer-Applaus vom Band über die Lautsprecher ein.

Sowohl beim Betreten des Platzes als auch nach jedem Punkt gibt es Applaus für die Spielerinnen und Spieler. „Wir wollen den Profis aber auch den Zuschauern vor den Fernsehern zumindest ein bisschen das Gefühl geben, wie es normalerweise wäre“, sagte Turnierboss Craig Tiley.

Zverev muss im Viertelfinale gegen Djokovic ran