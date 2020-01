Australian Open 2020 : 15-jährige Gauff verpasst nächste Sensation - Titelverteidiger Djokovic und Federer weiter

Melbourne Die 15-jährige Cori Gauff wollte als jüngste Tennisspielerin seit 15 Jahren in ein Grand-Slam-Viertelfinale einziehen, verpasste aber den nächsten Coup bei den Australian Open. Bei den Herren lässt sich der Vorjahressieger nicht aufhalten.

Mit einem souveränen Sieg hat Rekordsieger Novak Djokovic seinen erhofften Weg zum achten Titel bei den Australian Open fortgesetzt. In seinem 50. Grand-Slam-Achtelfinale gewann der Weltranglisten-Zweite am Sonntag in Melbourne gegen den argentinischen Tennisprofi Diego Schwartzman 6:3, 6:4, 6:4. Nach gut zwei Stunden hatte der siebenmalige Champion sein 46. Grand-Slam-Viertelfinale sicher.

Auch Rekord-Grand-Slam-Sieger Roger Federer steht in der Runde der letzten Acht. Er setzte sich nach einem Satzverlust gegen den Ungarn Marton Fucsovics 4:6, 6:1, 6:2, 6:2 durch und ist zum 15. Mal in seiner Karriere ins Viertelfinale der Australian Open eingezogen.

Zwei Tage zuvor hatte der Rekord-Grand-Slam-Turniersieger in einem Fünf-Satz-Match gegen den Australier John Millman nur knapp das Aus in der dritten Runde vermieden. In der Runde der besten Acht trifft Federer am Dienstag zum ersten Mal auf den Überraschungs-Viertelfinalisten Tennys Sandgren aus den USA.

Djokovic bekommt es mit dem früheren Wimbledon-Finalisten Milos Raonic zu tun. „Das wird ein ganz anderes Match als heute“, sagte der Serbe angesichts der Aufschlagstärke des Kanadiers.

Der Weltranglisten-35. Raonic, der in der Vergangenheit oft von Verletzungen ausgebremst wurde, hat im bisherigen Turnierverlauf einen starken Eindruck hinterlassen und noch keinen Satz abgegeben. Djokovic musste seinen bisher einzigen Satzverlust in der ersten Runde gegen den Sauerländer Jan-Lennard Struff hinnehmen.

Für Tennis-Teenager Cori Gauff endete ihr Debüt bei den Australian Open unterdessen mit einer Enttäuschung und ohne die erhoffte Viertelfinal-Premiere. Die 15 Jahre alte Amerikanerin verlor gegen ihre sechs Jahre ältere Landsfrau Sofia Kenin 7:6 (7:5), 3:6, 0:6. Zwei Tage zuvor hatte Gauff mit ihrem Sieg über die japanische Titelverteidigerin Naomi Osaka überrascht.

Die jüngste Teilnehmerin des ersten Grand-Slam-Turniers des Jahres gilt als Ausnahmetalent und hatte erstmals im vergangenen Sommer mit dem Achtelfinal-Einzug in Wimbledon für Furore gesorgt. Kenin dagegen erreichte ebenso wie ihre kommende Gegnerin Ons Jabeur aus Tunesien erstmals ein Viertelfinale bei einem der vier wichtigsten Turniere. In der Runde der besten Acht steht zudem die zweimalige Wimbledonsiegerin und Vorjahresfinalistin Petra Kvitova aus Tschechien und trifft dort French-Open-Siegerin Ashleigh Barty. Die topgesetzte Australierin zog nach einem engen Dreisatz-Sieg mit 6:3, 1:6, 6:4 gegen Alison Riske (USA) unter die letzten Acht ein. Riske hatte in der dritten Runde Julia Görges ausgeschaltet.

In der Damen-Konkurrenz der Australian Open sind bereits sechs der ersten zehn der Setzliste ausgeschieden, darunter Titelverteidigerin Naomi Osaka aus Japan und die 23-malige Grand-Slam-Turniersiegerin Serena Williams aus den USA.

+++++26. Januar 2020+++++

Achtelfinal-Partien von Kerber und Zverev am deutschen Morgen

Angelique Kerber und Alexander Zverev bestreiten ihre Achtelfinalspiele bei den Australian Open der Tennisprofis zur deutschen Morgenzeit. Die dreimalige Grand-Slam-Siegerin Kerber tritt am Montag gegen die Russin Anastasia Pawljutschenkowa nicht vor 07.00 Uhr MEZ an (17.00 Uhr Ortszeit/Eurosport). Der Weltranglisten-Siebte Zverev spielt in Melbourne nicht vor 08.30 Uhr MEZ (18.30 Uhr Ortszeit) gegen den Russen Andrej Rubljow. Das geht aus den Spielansetzungen hervor, die die Veranstalter am Sonntag bekanntgaben.

+++++25. Januar 2020+++++

Zverev stürmt ohne Satzverlust ins Achtelfinale - Kerber nur mit Mühe

Alexander Zverev hat mit einer überzeugenden Leistung das Achtelfinale der Australian Open erreicht. Der Hamburger bezwang den 36 Jahre alten spanischen Routinier Fernando Verdasco mit 6:2, 6:2, 6:4 und steht bei seiner 19. Teilnahme an einem Grand Slam zum sechsten Mal in der Runde der letzten 16 - zum zweiten Mal nach Wimbledon 2017 gelang ihm dies ohne Satzverlust.

In der Margaret Court Arena, in der am Morgen Angelique Kerber in drei Sätzen gegen Camila Giorgi (Italien) ins Achtelfinale eingezogen war, bot Zverev "das beste Match, das ich in dieser Woche gespielt habe", wie er zurecht behaupten durfte. "Ich bin glücklich, wie ich gespielt habe", ergänzte der 22-Jährige. Das Match beendete der Weltranglistensiebte nach 1:56 Stunden beim dritten Matchball mit einem starken Aufschlag.

Im Achtelfinale trifft Zverev auf seinen bislang stärksten Gegner in Melbourne. Der 21 Jahre alte Russe Andrei Rublew besiegte in der dritten Runde den Weltranglistenelften David Goffin (Belgien) mit 2:6, 7:6 (7:2), 6:4, 7:6 (7:4). Der Moskauer ist die Nummer 16 der Weltrangliste, in diesem Jahr hat er bereits bei den Turnieren in Doha und Adelaide triumphiert. Zverev hat jedoch alle drei bisherigen Duelle mit ihm gewonnen.

Das Match gegen Verdasco hatte Zverev von Beginn an unter Kontrolle. Mit einem erneut starken Aufschlag und präzisen Grundschlägen ging er nach zwei Breaks schnell mit 3:0 in Führung und holte sich nach 35 Minuten den ersten Satz. Den zweiten Durchgang begann er ebenfalls mit einem Break, Breakbälle von Verdasco wehrte er souverän ab.

Im dritten Satz ging es zäher für Zverev. Sein erster Aufschlag kam nicht mehr so häufig, im sechsten Spiel musste er das erste Break hinnehmen und lag 2:4 zurück. Die Kontrolle verlor er allerdings nicht, dem Siebten der Setzliste gelang umgehend das Rebreak, dann zum 5:4 ein weiteres. Der Rest war Formsache.

+++++25. Januar 2020+++++

Angelique Kerber nur mit Mühe im Achtelfinale

Mit einiger Mühe hat sich Angelique Kerber bei den Australian Open ins Achtelfinale gekämpft. Auch dank zahlreicher vermeidbarer Fehler ihrer Gegnerin setzte sich die dreimalige Grand-Slam-Siegerin am Samstag in Melbourne 6:2, 6:7 (4:7), 6:3 gegen die italienische Tennisspielerin Camila Giorgi durch.

„Ich habe gut begonnen, sie kam stark zurück. Es ist großartig, wieder in der zweiten Woche zu sein“, sagte die 32-Jährige, nachdem sie den ersten Matchball verwandelt und das Auf und Ab ein für sie glückliches Ende genommen hatte. „Im dritten Satz waren es nur ein, zwei Punkte, die den Satz entschieden haben.“

Auf den holprigen Saison-Auftakt mit wenigen Erfolgserlebnissen und einer Oberschenkelblessur folgten damit drei Siege beim ersten Grand-Slam-Turnier der Saison. Um auch die zweite Woche erfolgreich zu beginnen, wird sich die Melbourne-Siegerin von 2016 aber steigern müssen. Denn selbst gegen die Nummer 102 der Welt wackelte Kerber.

Im Kampf um den Einzug ins Viertelfinale trifft die deutsche Nummer eins am Montag auf die Russin Anastasia Pawljutschenkowa, die überraschend die tschechische Mitfavoritin Karolina Pliskova bezwang. „Es ist eine große Herausforderung. Es ist nie einfach für mich, gegen sie zu spielen“, sagte Kerber. „Ich hatte keine großen Erwartungen, die ich immer noch nicht habe. Ich habe alles zur Seite gelegt, auch den Druck und alles, was auf meinen Schultern gelastet hat.“

Die Linkshänderin ist die einzige verbliebene von anfangs fünf deutschen Damen im Feld. Vor zwölf Monaten war für die Kielerin im Achtelfinale gegen die Amerikanerin Danielle Collins Schluss gewesen.

„Ich kann nicht mehr. Es geht nichts mehr“, fluchte Kerber zwischenzeitlich gegen Giorgi. In den vergangenen Tagen hatte sie sich mit Oberschenkelproblemen gequält. Kerber kämpfte sich aber aus ihrem Tief, führte im dritten Satz mit 4:1 und ließ die Italienerin doch noch einmal herankommen. Der 62. vermeidbare Fehler von Giorgi brachte den vorentscheidenden Spielgewinn zum 5:3.

In der Margaret-Court-Arena konnte sich Kerber auf die hohe Fehlerquote ihrer Gegnerin verlassen, die schon mal zu den besten 30 der Welt gezählt hatte. Elf Doppelfehler und 65 vermeidbare Fehler listete die Statistik für Giorgi auf, bei Kerber standen 16 zu Buche.

+++++25. Januar 2020+++++

Thiem und Muster schon wieder getrennt

Die Kooperation der beiden besten Spieler der österreichischen Tennisgeschichte währte nur wenige Tage. Nach den ersten beiden Runden der Australian Open in Melbourne beendeten Dominic Thiem und Thomas Muster ihre Zusammenarbeit, die sie erst kurz vor Turnierbeginn begonnen hatten.

+++++25. Januar 2020+++++

Nadal im Achtelfinale gegen Kyrgios

Der Tennis-Weltranglisten-Erste Rafael Nadal bekommt es im Achtelfinale der Australian Open mit dem Australier Nick Kyrgios zu tun. Der Spanier Nadal gewann seine Drittrunden-Partie am Samstag in Melbourne gegen seinen spanischen Davis-Cup-Kollegen Pablo Carreno Busta mit 6:1, 6:2, 6:4. Damit blieb der 19-fache Grand-Slam-Turniersieger ohne Satzverlust.

Kyrgios folgte ihm am Abend in einem spannenden Fünf-Satz-Match in 4:26 Stunden mit einem 6:2, 7:6 (7:5), 6:7 (6:8), 6:7 (7:9), 7:6 (10:8) gegen den Russen Karen Chatschanow. Der 24 Jahre alte Australier hat Nadal in drei von sieben Vergleichen besiegt und vor allem für Furore gesorgt, als er den Favoriten 2014 in Wimbledon bezwang.

+++++24. Januar 2020+++++

Federer wendet Pleite ab

Roger Federer hat sich bei den Australian Open in einem Tennis-Krimi zur Geisterstunde ins Achtelfinale durchgekämpft. In einem packenden, über weite Strecken hochklassigen Match rang der Grand-Slam-Rekordsieger aus der Schweiz den wie entfesselt spielenden Australier John Millman nieder. Nach 4:03 Stunden siegte Federer gegen die Nummer 47 der Weltrangliste 4:6, 7:6 (7:2), 6:4, 4:6, 7:6 (10:8).

Um 0:49 Uhr erreichte der 39 Jahre alte Weltranglistenvierte zum 13. Mal nacheinander die Runde der letzten 16 bei einem Grand Slam. Mit einer diagonal geschlagenen Vorhand verwandelte er seinen ersten Matchball. Zuvor war Federer seinem 100. Sieg in Melbourne nie näher als zwei Punkte gekommen. "Die Dämonen haben schon gelauert", sagte der Schweizer abgekämpft, er habe sich schon "überlegt, wie ich das erkläre."

Federer war sich freilich schon vor dem Match der Schwere der Aufgabe bewusst gewesen. Gegen den 29 Jahre alten Millman hatte er bereits das einzige Duell bei einem Grand Slam bei den US Open 2018 verloren. Damals unterlag er im Achtelfinale. Das insgesamt vierte Aufeinandertreffen der beiden in der vollbesetzten Rod Laver Arena war noch spannender.

Millman ging ein hohes Tempo, erlief viele unerreichbar erscheinende Ball. Wie Federer gelangen ihm grandiose Schläge bei oft langen und faszinierenden Ballwechseln. Allerdings unterliefen ihm weit weniger Fehler als dem Schweizer Maestro. Im Match-Tiebreak schlug Millman herausragende Passierbälle und war bereits 3:0 und 8:4 in Führung gelegen, ehe Federer sechs Punkte nacheinander gelangen.

Zuvor waren am fünften Turniertag große Namen gescheitert. Neben Serena Williams (USA), Titelverteidigerin Naomi Osaka (Japan) und dem ATP-Champion Stefanos Tsitsipas (Griechenland) verlor auch Caroline Wozniacki (Dänemark) ihr Drittrundenmatch. Die ehemalige Weltranglistenerste hatte im Dezember angekündigt, ihre Karriere mit den Australian Open beenden zu wollen.

+++++24. Januar 2020+++++

15-jährige Gauff wirft Titelverteidigerin Osaka raus - Görges und Serena Williams ausgeschieden

Am Tag des nächsten Tennis-Coups von Teenager Cori Gauff befand sich Julia Görges mit ihrem Ausscheiden immerhin in prominenter Gesellschaft. Neben der deutschen Nummer zwei verabschiedeten sich bei den Australian Open in Serena Williams und Caroline Wozniacki am Freitag weitere etablierte Tennis-Größen der Damen-Tour. Und die erst 15-jährige Gauff? Sie warf die Titelverteidigerin aus dem Turnier, kämpft am Sonntag bei dem Grand-Slam-Turnier in Melbourne ums Viertelfinale und beweist einmal mehr, wie unberechenbar und offen das Damen-Tennis derzeit ist.

„Ehrlich, was habe ich für ein Leben?“, fragte die jüngste Teilnehmerin der diesjährigen Australian Open nach ihrem 6:3, 6:4 gegen die japanische Vorjahressiegerin Naomi Osaka ungläubig. „Vor zwei Jahren habe ich hier in der ersten Runde bei den Junioren verloren, nun bin ich hier - das ist verrückt.“ Vielleicht kann Gauff eines Tages gar das Erbe der großen Serena Williams antreten.

Ähnlich unerwartet wie das Aus der Titelverteidigerin kam zum Ende der ersten Turnierwoche die Drittrunden-Niederlage von Williams, die ihre Jagd nach dem 24. Grand-Slam-Titel damit weiter verschieben muss. Auch das tränenreiche Karriereende der früheren dänischen Turniersiegerin Caroline Wozniacki sorgte für Schlagzeilen.

Görges wollte ihre verpasste Chance auf den erstmaligen Achtelfinaleinzug in Melbourne seit fünf Jahren nicht als Rückschritt werten. Die 31-Jährige aus Bad Oldesloe saß auch nicht da wie ein Häufchen Elend, als sie ihr 6:1, 6:7 (4:7), 2:6 gegen die US-Amerikanerin Alison Riske erklären sollte. Sie wirkte gefasst.

„Ich weiß jetzt nicht, ob es schmerzhaft ist“, sagte die Wimbledon-Halbfinalistin von 2018. „Mit den Jahren, die ich gespielt habe auf der Tour, kann ich das das gut einschätzen und auch meine Leistung bewerten.“ Nach einem hervorragenden ersten Satz hatte sie sich im zweiten Satz in den Tiebreak gekämpft, knallte dort frustriert ihren Tennisschläger auf den blauen Hartplatz und zeigte einen von ihr ungewohnten Wutausbruch. Drei Matchbälle wehrte sie in grandioser Manier noch ab, dann aber musste sie Riske gratulieren.

„Ich bin, wie ich mich spielerisch entwickele, sehr zufrieden“, bilanzierte die Nummer 39 der Welt. Doch Görges verpasste damit ein reizvolles Achtelfinale gegen ihre Doppelpartnerin Ashleigh Barty, die Weltranglisten-Erste und große Hoffnungsträgerin der Australier. „Da wollen alle hin, eine schöne Sunday-Night-Party. Das wäre sehr schön“, hatte die deutsche Damen-Chefin Barbara Rittner zuvor gesagt. Im Allgemeinen boten auch die Australian Open einen Vorgeschmack, wie trist das deutsche Damen-Abschneiden erst einmal sein könnte, sollte die Generation um Görges und Angelique Kerber bald abtreten.

Eine glanzvolle Tennis-Zukunft scheint dagegen Gauff zu versprechen. Die junge US-Amerikanerin tritt längst nicht so auf, wie man es von einer 15-Jährigen erwartet. Im vergangenen Sommer sorgte sie in Wimbledon erstmals für Furore, als sie ebenfalls bis ins Achtelfinale kam.