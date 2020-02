Finalsieg gegen Garbine Muguruza : Sofia Kenin gewinnt die Australian Open

Sofia Kenin. Foto: AFP/GREG WOOD

Melbourne Sofia Kenin hat in ihrem ersten Finale bei einem Grand-Slam-Turnier auch gleich ihren ersten Titel gewonnen. Die Amerikanerin bezwang Garbine Muguruza in drei Sätzen. In unserem Telegramm verpassen Sie nichts.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Sofia Kenin hat die Australian Open gewonnen und ihren ersten Grand-Slam-Titel gefeiert. Die 21-jährige Amerikanerin setzte sich am Samstag im Außenseiterfinale von Melbourne gegen die Spanierin Garbiñe Muguruza 4:6, 6:2, 6:2 durch. Nach 2:03 Stunden machte Kenin in ihrem ersten Endspiel bei einem der vier wichtigsten Turniere ihren größten Erfolg perfekt. Sie war zuvor nie über ein Grand-Slam-Achtelfinale hinausgekommen.

Als Muguruza sich beim zweiten Matchball einen Doppelfehler leistete, ließ Kenin überwältigt ihren Schläger fallen. „Mein Traum ist offiziell wahr geworden. Ich kann das Gefühl nicht beschreiben“, sagte die Amerikanerin, nachdem sie aus den Händen der früheren Weltklassespielerin Lindsay Davenport den Daphne Akhurst Memorial Cup in Empfang genommen und ihn zärtlich geküsst hatte.

In der Weltrangliste wird Kenin am Montag in die Top Ten vorrücken und Serena Williams als beste Amerikanerin ablösen. Die Siegerin freut sich über ein Preisgeld von 4,12 Millionen australischen Dollar (rund 2,5 Millionen Euro), die Verliererin erhielt die Hälfte.

Die unterlegene Spanierin verpasste ihren dritten Grand-Slam-Sieg nach den French Open 2016 und Wimbledon 2017. „Du hast ein unglaubliches Match gespielt, ein unglaubliches Turnier - du verdienst die Trophäe“, sagte Muguruza.

Die knapp 15 000 Zuschauer in der Rod-Laver-Arena sahen eine Partie, die vom Hin und Her lebte und in der die Final-Debütantin Kenin ihre Chancen konsequenter ausnutzte. Die Entscheidung fiel Mitte des dritten Satzes, als Kenin bei 2:2 und 0:40 dank fünf Gewinnschlägen nacheinander doch noch das Spiel für sich entschied und anschließend das Break schaffte.

Mit ihrem Außenseiter-Erfolg spielte sie sich rasant weiter in den Fokus. Das Interesse bei den amerikanischen Tennis-Damen lag zuvor eher auf der nimmermüden Serena Williams und der erst 15-jährigen Cori Gauff. Ohnehin hatte dieses Finale des ersten Grand-Slam-Turniers der Saison wohl niemand prognostiziert. Die Nummer 15 der Welt (Kenin) traf auf die Nummer 32 (Muguruza) - laut WTA zählte erstmals in der Profi-Ära seit 1968 keine Finalistin der Australian Open zu den Top Ten.

Zwei Tage nach ihrem hart erkämpften Halbfinal-Erfolg über die australische Weltranglisten-Erste Ashleigh Barty erwischte Kenin den schlechteren Start und musste ihren Aufschlag zum 1:2 abgeben. Der erste Satz blieb umkämpft, auch weil Muguruza vier weitere Breakbälle zum 5:2 ausließ und Kenin mit einem Doppelfehler das 4:4 ermöglichte.

Wer dachte, der zweite Satz würde sich ebenfalls in Richtung der erfahreneren Spanierin entwickeln, die in ihrer besten Karriere-Phase kurzzeitig die Nummer eins der Welt war, sah sich getäuscht. Schnell war das Finale wieder offen. Die Amerikanerin spielte variabler, ärgerte die Spanierin auch erfolgreich mit eingestreuten Stoppbällen. Bei Muguruza häuften sich die Fehler.

+++++31. Januar 2020+++++

Zverev verliert Halbfinale gegen Thiem

Alexander Zverev ist trotz eines starken Auftritts im Halbfinale der Australian Open ausgeschieden. Der 22-jährige Hamburger musste sich in einer hochklassigen und mitreißenden Partie am Freitag in Melbourne dem Österreicher Dominic Thiem mit 6:3, 4:6, 6:7 (3:7), 6:7 (4:7) geschlagen geben. Der Weltranglisten-Fünfte und zweimalige French-Open-Finalist Thiem spielt am Sonntag (09.30 Uhr MEZ/Eurosport) gegen den serbischen Titelverteidiger Novak Djokovic um den Titel bei dem Grand-Slam-Turnier.

Zverev dagegen darf sich nach seinen überraschend beeindruckenden Vorstellungen mit Stolz von den Australian Open verabschieden, muss auf sein erstes Grand-Slam-Finale aber weiter warten. In seinem Halbfinal-Debüt bei einem der vier wichtigsten Tennis-Turniere der Welt weckte der Weltranglisten-Siebte Hoffnungen, in entscheidenden Phasen war sein Kumpel Thiem aber der bessere Halbfinalist. Ein Schlüssel war der im Tiebreak verlorene dritte Satz nach zwei Satzbällen bei 5:4, die der Österreicher glänzend abwehrte.

Rainer Schüttler bleibt damit bislang letzter deutscher Grand-Slam-Finalist bei den Herren, er verlor 2003 in Melbourne im Endspiel gegen den Amerikaner Andre Agassi. Den letzten deutschen Grand-Slam-Sieg feierte Boris Becker 1996 Down Under - anders als bei den Damen mit Angelique Kerber knüpfen die Nachfolger bei den Herren an diese glänzenden Zeiten noch nicht an. Zverevs Anspruch ist es.

„Ich wollte es so sehr. Ich habe immer gedacht: Das ist der Grund, warum ich Tennis spiele. Hier bin ich relaxter“, hatte er begründet, warum er diesmal erstmals bei einem Grand Slam über das Viertelfinale hinauskam. Die Erwartungen waren aufgrund seiner Formkrise gering.

In seinem bisher größten Grand-Slam-Match wirkte Zverev, erster deutscher Grand-Slam-Halbfinalist seit Tommy Haas 2009, unbeeindruckt von der Kulisse mit fast 15 000 Zuschauern in der Rod-Laver-Arena und der Chance, die sich ihm gegen seinen Kumpel bot. Es war aber auch der emotionale Zverev auf dem Platz, der sich bei 4:4 im dritten Satz so sehr über eine Linienrichter-Entscheidung ärgerte, dass er eine Verwarnung kassierte und mit dem Schiedsrichter diskutierte.

Zu Beginn hielt keiner der beiden sein erstes Aufschlagspiel. Doch Zverev nahm noch zweimal seinem Kontrahenten den Aufschlag ab. Der Halbfinal-Debütant hatte nach 40 Minuten den ersten Satz sicher.

Zverev hatte seine Meinung durchgesetzt und auch den Rat des sechsmaligen Grand-Slam-Champions Boris Becker außer Acht gelassen, der einen Trainer-Wechsel für nötig gehalten hatte. Alexander Zverev senior, Vater und Trainer, sah aus der Box, wie im zweiten Satz die Fehler von Thiem nachließen, die dem Hamburger im ersten Abschnitt geholfen hatten. Ein 1:3 machte die deutsche Nummer eins noch wett, ein 3:5 nicht mehr. Als Zverev einen Schmetterball seines Gegners mit einem unerreichbaren Schmetterball von hinter der Grundlinie konterte, tobte das Publikum. Der ATP-Weltmeister von 2018 animierte die Zuschauer, ließ aber drei Breakbälle zum 5:5 aus.

Nach dem Satzausgleich war schnell ein zweites Mal Geduld gefordert, ein Teil des Lichts war ausgefallen. Schon im ersten Satz war es zu einer Zwangspause gekommen, als Regentropfen den Hartplatz bedeckten und das Dach geschlossen wurde. Insgesamt war Zverev iIn den langen Grundlinien-Duellen zu oft unterlegen. Deswegen reichte auch die erneut überzeugende Aufschlagquote nicht. Der Österreicher hatte zwei Tage zuvor den spanischen Weltranglisten-Ersten Rafael Nadal bezwungen und war jetzt auch für Zverev zu stark.

+++++31. Januar 2020+++++

Mladenovic und Babos gewinnen Damen-Doppel

Kristina Mladenovic und Timea Babos haben ihren dritten gemeinsamen Grand-Slam-Titel im Doppel gefeiert. Das französisch-ungarische Tennis-Duo setzte sich am Freitag in Melbourne gegen Hsieh Su-Wei aus Taiwan und Barbora Strycova aus Tschechien deutlich 6:2, 6:1 durch und holte den Australian-Open-Titel.

Mladenovic und Babos gewannen zuvor bereits die Australian Open 2018 und die French Open 2019 gemeinsam. Hsieh Su-Wei wird am Montag wieder an die Spitze der Doppel-Weltrangliste zurückkehren und ihre Doppelpartnerin Strycova ablösen. Wegen der Temperaturen um die 43 Grad wurde das Doppel unter dem geschlossenen Dach der Rod-Laver-Arena gespielt.

+++++30. Januar 2020+++++

Novak Djokovic besiegt Roger Federer in drei Sätzen und zieht ins Finale ein

Novak Djokovic hat auch die Wimbledon-Revanche gegen Roger Federer für sich entschieden und greift bei den Australian Open nach seinem achten Titel. Das 50. Duell der beiden Tennis-Stars gewann der 32-Jährige am Donnerstag in Melbourne nach einem zunächst kuriosen und dann einseitigen Spielverlauf in drei Sätzen mit 7:6 (7:1), 6:4, 6:3. An die Spannung des längsten Wimbledon-Endspiels der Turnier-Historie im vergangenen Sommer reichte das erste Grand-Slam-Wiedersehen der beiden nicht heran.

Djokovic setzte seine beeindruckende Bilanz bei seinem Lieblingsturnier fort. Sieben Mal stand er im Halbfinale, sieben Mal zog er nicht nur ins Endspiel ein, sondern gewann anschließend auch den Titel. Am Sonntag trifft der Weltranglisten-Zweite auf den Hamburger Alexander Zverev oder den Österreicher Dominic Thiem.

Bei den Damen erreichten überraschend Sofia Kenin und Garbiñe Muguruza das Endspiel am Samstag. Die Amerikanerin Kenin stoppte bei extremer Hitze von Temperaturen um die 39 Grad die australische Lokalmatadorin Ashleigh Barty. Mit dem 7:6 (8:6), 7:5 beendete die 21-Jährige die Hoffnungen der Weltranglisten-Ersten, als erste Australierin seit 1978 den Heim-Grand-Slam zu gewinnen. Die zweimalige Grand-Slam-Siegerin Muguruza, in der jüngeren Vergangenheit keine Protagonisten der Damen-Szene mehr, bezwang die rumänische Wimbledonsiegerin Simona Halep ebenfalls 7:6 (10:8), 7:5.

So wie sich Djokovic am Tag vor dem Halbfinal-Debüt von Zverev präsentierte, hat er alle Chancen, mit seinem 17. Grand-Slam-Titel näher an den Schweizer Federer heranzurücken (20). Federer startete zwar hervorragend und führte mit 5:2, doch dann ließ Djokovic seinem Dauerrivalen nur noch wenige Chancen - auch im klar gewonnenen Tiebreak. Im Finale von Wimbledon über fünf Sätze hatte der Serbe alle drei Tiebreaks für sich entschieden und Federer trotz zweier Matchbälle einen Tennis-Coup verdorben.

Der Baseler nahm nach der klar vergebenen Führung im ersten Satz erneut eine medizinische Auszeit. Schon nach seinem spektakulären Viertelfinal-Erfolg nach sieben abgewehrten Matchbällen gegen den Amerikaner Tennys Sandgren hatte der Weltranglisten-Dritte von Problemen mit der Leiste berichtet.

+++++30. Januar 2020+++++

Barty fliegt im Halbfinale raus - Kenin im Endspiel gegen Muguruza

In der Hitze von Melbourne sind die Hoffnungen der australischen Tennis-Weltranglisten-Ersten Ashleigh Barty auf den Titel bei den Australian Open zu Ende gegangen. In einem umkämpften Halbfinale musste sich die French-Open-Gewinnerin am Donnerstag der amerikanischen Außenseiterin Sofia Kenin 6:7 (6:8), 5:7 geschlagen geben. Bei Temperaturen um die 39 Grad Celsius am bislang heißesten Tag der diesjährigen Australian Open endeten Bartys Hoffnungen nach 1:45 Stunden mit dem zweiten Matchball von Kenin.

„Ich so dankbar für diesen Moment. Ich bin sprachlos“, sagte Kenin. „Ich werde es genießen.“ Für die 21-Jährige ist es der bislang größte Erfolg ihrer Karriere. Ihr zuvor bestes Resultat bei einem der vier wichtigsten Tennis-Turniere war der Achtelfinal-Einzug 2019 in Paris.

Als jüngste Finalistin seit 2008 spielt die Amerikanerin nun um den Titel. Gegnerin am Samstag ist Garbine Muguruza. Die Spanierin gewann das zweite Halbfinale gegen die rumänische Wimbledonsiegerin Simona Halep 7:6 (10:8), 7:5 und zog erstmals ins Endspiel der Australian Open ein.

Vorbei dagegen die Träume von Barty. Als erste Australierin seit 1980 wollte die 23-Jährige ins Endspiel ihres Heim-Grand-Slams einziehen und sich als erste Australierin seit 1978 zur Siegerin von Melbourne küren. Die Erwartungen waren enorm, bis zum Halbfinale gegen die zwei Jahre jüngere Kenin hatte Barty dem Druck standgehalten.

Doch am Donnerstag, als Juniorenspiele auf den Außenplätzen wegen der enormen Hitze unterbrochen wurden, musste sich Barty auch vorwerfen lassen, ihre Chancen nicht genutzt zu haben. Im Tiebreak des ersten Satzes ließ die Topgesetzte zwei Satzbälle aus. Im zweiten Satz lag die Mitfavoritin und Doppelpartnerin der Bad Oldesloerin Julia Görges 5:3 vorn. Wieder vergab Barty zwei Satzbälle, diesmal beim Stande von 5:4.

Die Grand-Slam-Halbfinal-Debütantin Kenin schien unbeeindruckt von der Kulisse in der nicht ganz gefüllten und knapp 15 000 Zuschauer fassenden Rod-Laver-Arena, in der die meisten Zuschauer Barty die Daumen drückten. Wie bei ihrem Achtelfinal-Erfolg über die gehypte 15-jährige Amerikanerin Cori Gauff erwies sich Kenin für die australischen Tennis-Fans als Spielverderberin. Überwältigt ließ sie ihren Tennisschläger hinter der Grundlinie fallen und schlug die Hände vors Gesicht.

+++ Zverev überglücklich +++

Es war nicht zu übersehen, wie glücklich Alexander Zverev war. Und als er sich wieder etwas gefangen hatte, als ihm seine vielen Gedanken nicht mehr die Sprache verschlugen, da war es auch zu hören. Nein, betonte er dann im Überschwang der Gefühle, dieser Tag sei jetzt nicht der glücklichste in seinem Leben, "wenn ich ins Finale komme, wird das der glücklichste Tag in meinem Leben sein." Dafür müsste der Hamburger am Freitag bei den Australian Open (9.30 Uhr MEZ) das Halbfinale gegen seinen Freund Dominic Thiem gewinnen.

Ja, das Halbfinale. Mit dem 1:6, 6:3, 6:4, 6:3 gegen Stan Wawrinka (Schweiz) und seinem ersten Einzug in die Runde der letzten Vier bei einem Grand Slam hat Zverev endlich "eine Grenze durchbrochen", wie er feststellte: "Es fühlt sich fantastisch an. Ihr könnt Euch nicht vorstellen, wie viel mir das bedeutet." Früher, glaubt er, sei er bei den Grand Slams "zu ungeduldig" und "fast zu professionell" gewesen: "Ich wollte es zu sehr." Zurzeit "bin ich relaxter, ich mache mehr Sachen, um mich zu entspannen." Es tut ihm gut.

Einen Sieg braucht Zverev noch, um als erster Deutscher seit Rainer Schüttler 2003 ebenfalls bei den Australian Open das Endspiel eines Grand Slam zu erreichen, zwei Siege, um erster deutscher Champion seit Boris Becker 1996 ebenfalls in Melbourne zu sein. Gegner am Freitag ist ein wenig überraschend Dominic Thiem. Der Österreicher rang in einem verbissen geführten Match den Weltranglistenersten Rafael Nadal aus Spanien mit 7:6 (7:3), 7:6 (7:4), 4:6, 7:6 (8:6) nieder. Gegen Zverev hat der Weltranglistenfünfte eine positive Bilanz - 6:2. "Ich freue mich auf Freitag", sagte Thiem.

Zverev wollte sich das Match am Fernseher anschauen. "Ich hoffe, sie spielen sechs Stunden", sagte er im Scherz. Es wurden dann 4:10 Stunden, aber Zverev hat derzeit ohnehin keine Schützenhilfe nötig. Wie er als erster Deutscher seit Tommy Haas 2009 in Wimbledon in die Runde der letzten Vier bei einem Grand Slam einzog, das ist eines Champions würdig. Nur einen Satz hat er im Turnier abgegeben. Von diesem ersten Satz gegen Wawrinka ließ er sich zudem nicht aus der Ruhe bringen, auch wenn er später im Spaß sagte: "Ich habe mir schon überlegt, wie ich das erkläre, dass ich in drei Sätzen verloren habe."