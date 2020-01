Missgeschick bei Australian Open : Nadal schießt Ballmädchen ab und entschuldigt sich mit einem Kuss

Melbourne In seiner Zweitrunden-Partie trifft Rafael Nadal bei einem Return ein Ballmädchen voll am Kopf. Dem Spanier ist der Kopftreffer sichtlich unangenehm, sofort kümmert er sich rührend um das junge Mädchen.

An diese schmerzhafte, aber auch herzliche Begegnung mit Rafael Nadal bei den Australian Open wird sich das Ballmädchen bestimmt noch lange erinnern. Mit einem Küsschen auf die Wange und ein paar Worten entschuldigte sich die Nummer eins der Tennis-Welt am späten Donnerstagabend in der Rod-Laver-Arena in Melbourne bei ihr. Der Grund: Mit einer falsch getroffenen Vorhand hatte der Spanier das Mädchen versehentlich voll am Kopf erwischt. Sofort nach seinem Treffer war er zu dem Mädchen geeilt.