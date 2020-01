Australian-Open-Telegramm 2020 : Qualifikant Gojowczyk und Siegemund in Runde zwei - Zverev und Kerber starten ins Turnier

Peter Gojowczyk. Foto: AFP/DAVID GRAY

Melbourne Acht Deutsche kämpfen am Dienstag um den Einzug in die nächste Runde. Die Nummer eins der Welt hatte im ersten Spiel keine Probleme. In unserem Telegramm halten wir Sie über alle Neuigkeiten zu den Australian Open auf dem Laufenden.

Am zweiten Tag der Australian Open haben sind zwei weitere Deutsche Julia Görges und Philipp Kohlschreiber in die zweite Runde gefolgt. Qualifikant Peter Gojowczyk und Laura Siegemund kamen dank ihrer Premierensiege eine Runde weiter. Außenseiter Cedrick-Marcel Stebe hat derweil eine Überraschung verpasst. Der 30 Jahre alte Münchner kam am Dienstag in Melbourne dank eines 7:6 (7:1), 6:3, 4:6, 6:0 gegen den US-Amerikaner Christopher Eubanks weiter. Gojowczyk trifft nun am Donnerstag als Außenseiter auf den an Position 27 gesetzten Spanier Pablo Carreno Busta. Siegemund gewann 6:1, 6:4 gegen die US-Amerikanerin Coco Vandeweghe, gegen die sie alle vorherigen fünf Partien verloren hatte und hat nun am Donnerstag gegen die an zwei gesetzt Mitfavoritin Karolina Pliskova aus Tschechien eine äußerst schwierige Aufgabe vor sich.

Für Qualifikantin Antonia Lottner und Tatjana Maria sind die Australian Open dagegen nach der ersten Runde beendet. Die 32-jährige Schwäbin Maria musste beim 0:6, 2:6 gegen die talentierte US-Amerikanerin Catherine Bellis eine herbe Niederlage hinnehmen.

Am Tag des souveränen Auftakts von Tennis-Star Rafael Nadal hat Stebe die Chance auf eine Überraschung nicht genutzt. Der 29 Jahre alte Tennisprofi aus Vaihingen verlor am Dienstag in Melbourne in fünf Sätzen gegen Benoit Paire 4:6, 6:3, 3:6, 7:6 (7:2), 0:6. Der launisch und wechselhaft spielende Franzose ist beim ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres an Position 21 gesetzt.

Lottner unterlag der Italienerin Camila Giorgi 3:6, 3:6. Mit drei Siegen in der Qualifikation hatte sich die Nummer 156 der Welt, die mit einem bandagierten linken Oberschenkel spielte, erstmals die Teilnahme am ersten Grand-Slam-Turnier der Saison gesichert.

Der Weltranglisten-Erste Nadal ließ dem Melbourne-Debütanten Hugo Dellien aus Bolivien beim 6:2, 6:3, 6:0 keine Chance. Damit bestand der Spanier die erste Prüfung auf dem erhofften Weg zu seinem zweiten Titel beim ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres. „Für Bolivien ist mein Match gegen Nadal wie ein WM-Finale“, hatte Dellien gesagt, der als erster Tennisprofi aus Bolivien an den Australian Open teilnahm.

Der oft verletzte Stebe kämpfte sich nach einem 1:2-Satz-Rückstand in den entscheidenden Durchgang, gab diesen dann aber ohne einen Spielgewinn ab und unterlag in 3:19 Stunden. Beim Stande von 0:5 nahm der Deutsche noch eine Behandlungspause. „Ich habe seit zwei Tagen ein bisschen Probleme mit meinem Knie. Gegen Ende habe ich es wieder gemerkt“, sagte Stebe. „Das hat mich ein bisschen aus der Ruhe gebracht, stark beeinträchtigt hat es mich nicht“, sagte er und erklärte, er sei am Ende „ein bisschen platt“ gewesen.

Vielmehr ärgerte sich der Weltranglisten-154., im ersten Satz eine 4:1-Führung noch verspielt zu haben. „Es hat mich schon genervt, dass ich den ersten Satz nicht gemacht habe. Es hätte anders laufen können, wenn ich den Sack zugemacht hätte“, sagte er.

Awful scenes in Melbourne.



Awful scenes in Melbourne.

Dalila Jakupovic has abandoned her #AusOpen qualifying match after suffering a coughing fit while playing in thick smoke caused by the #AustralianFires.

Stebe sollte ursprünglich bereits am Montag seine Erstrundenpartie bestreiten. Aufgrund des Regens war das Match wie zahlreiche andere Begegnungen jedoch verschoben worden. Insgesamt sind für den zweiten Turniertag acht Partien mit deutscher Beteiligung angesetzt, auch Angelique Kerber und Alexander Zverev greifen in der Nightsession erstmals ins Turniergeschehen ein.

Nach Davis-Cup-Spieler Jan-Lennard Struff, der gegen den serbischen Titelverteidiger Novak Djokovic verloren hatte, schied Stebe nun als zweiter von anfangs sechs deutschen Tennis-Herren in Melbourne aus. Am Montag waren Julia Görges und Philipp Kohlschreiber Auftakterfolge gelungen.

+++++20. Januar 2020+++++

Struff scheitert in vier Sätzen an Djokovic - Kohlschreiber und Görges in Runde zwei

Jan-Lennard Struff hat Titelverteidiger und Turnierfavorit Novak Djokovic zum Auftakt der Australian Open einen großen Kampf geliefert, ihn am Ende aber dennoch verloren. In einem abwechslungsreichen Match in der Rod Laver Arena unterlag der Warsteiner dem an Nummer zwei gesetzten Serben mit 6:7 (5:7), 2:6, 6:2, 1:6. Es war Struffs erster Satzgewinn gegen den Djoker überhaupt. Der letzte Spieler, der Djokovic in Melbourne einen Satz hatte abnehmen können, war 2019 im Achtelfinale der Russe Daniil Medwedew.

Die 31 Jahre alte Görges aus Bad Oldesloe und der 36-Jährige Kohlschreiber sind derweil in die zweite Runde eingezogen. Görges ließ am Montag in Melbourne ihrer Erstrunden-Gegnerin Viktoria Kuzmova keine Chance und gewann gegen die Slowakin deutlich mit 6:1, 6:2. In nur 56 Minuten beendete die Weltranglisten-39. ihren überzeugenden Auftritt. Kohlschreiber setzte sich gegen den weitgehend unbekannten US-Amerikaner Marcos Giron 7:5, 6:1, 6:2 durch. In der zweiten Runde fordert der Weltranglisten-79. den Vorjahres-Halbfinalisten Stefanos Tsitsipas aus Griechenland heraus.

„Es war eine sehr konzentrierte, solide Leistung. Ich habe sehr kontrolliert, aggressiv gespielt“, sagte Görges. „Ich habe mein Ding durchgezogen und bin sehr zufrieden, wie ich gespielt habe.“ Am Mittwoch trifft die deutsche Fed-Cup-Spielerin nun auf die Kroatin Petra Martic, die an Position 13 gesetzt ist.

Probleme mit der Luftqualität als Folge der australischen Buschfeuer blieben am ersten Turniertag aus. Sie habe „gar nichts“ bemerkt, sagte Görges. „Ich habe davon hier noch nichts mitbekommen, weil ich erst spät angekommen bin, also kann ich mir dazu kein Urteil erlauben. Aber für mich war es jetzt nicht störend.“

Die Qualifikation zum ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres war teilweise durch verrauchte Luft beeinträchtigt worden. Für den Fall, dass der Rauch der australischen Buschfeuer in die Stadt zurückkehrt, haben die Veranstalter Regeln aufgestellt, wann die Spiele unterbrochen werden. Statt wie befürchtet schlechte Luft sorgte dann allerdings Regen am frühen Nachmittag des ersten Hauptfeld-Spieltags für Unterbrechungen.

Spielplan am Dienstag, 21. Januar mit deutscher Beteiligung:

1. Match: Cedrik-Marcel Stebe (Vaihingen/Enz) - Benoit Paire (Frankreich/Nr. 21)

3. Match: Laura Siegemund (Metzingen) - Coco Vandeweghe (USA)

4. Match: Antonia Lottner (Düsseldorf) - Camila Giorgi (Italien)

4. Match: Tatjana Maria (Bad Saulgau) - Catherine Bellis (USA)

5. Match (nicht vor 6.00 Uhr MEZ): Peter Gojowczyk (München) - Christopher Eubanks (USA)

5. Match (2. Match Night Session, ab 9.00 Uhr MEZ): Angelique Kerber (Kiel/Nr. 17) - Elisabetta Cocciaretto (Italien)

5. Match (2. Match Night Session, ab 9.00 Uhr MEZ): Alexander Zverev (Hamburg/Nr. 7) - Marco Cecchinato (Italien).

6. Match (2. Match ab 6.00 Uhr MEZ): Dominik Koepfer (Furtwangen) - Pedro Martinez (Spanien)

+++++20. Januar 2020+++++

Auftaktsiege für Serena Williams und Federer - Gauff will "die Größte" werden

In einem Duell der Generationen hat Cori "Coco" Gauff bei den Australian Open erneut für Aufsehen gesorgt. Die erst 15 Jahre alte Amerikanerin besiegte in der ersten Runde die mittlerweile 39 Jahre alte Venus Williams 7:6 (7:5), 6:3 - allerdings war dem Teenager dieser Coup schon im vergangenen Jahr in der ersten Runde von Wimbledon gelungen: Gauff, deren Teilnahme an Turnieren wegen ihres Alters noch immer beschränkt ist, gewann damals 6:4, 6:4.

Es habe "Gemeinsamkeiten" zwischen beiden Matches gegeben, sagte Williams nach dem 1:37 Stunden dauernden Match. Gauff habe beide Male "sehr gut und konzentriert gespielt", und "sie wird auch das restliche Turnier gut spielen, der Himmel ist die Grenze für sie." Und Gauff machte denn auch keinen Hehl aus ihren Ambitionen: "Meine Mission ist, die Größte zu sein. Das ist mein Ziel, so viele Grand Slams wie möglich zu gewinnen", sagte sie.

Venus Williams' jüngere Schwester Serena (38) ließ sich am verregneten ersten Turniertag dagegen nicht überrumpeln. Die Rekordjägerin, die mit einem achten Sieg in Melbourne bei der Anzahl der Grand-Slam-Titel mit der Australierin Margaret Court (24) gleichzöge, besiegte Anastassija Potapowa (Russland) 6:0, 6:3. Titelverteidigerin Naomi Osaka (Japan) gewann 6:2, 6:4 gegen Marie Bouzkova (Tschechien). Die Weltranglistenerste und Lokalmatadorin Ashleigh Barty hatte beim 5:7, 6:1, 6:1 gegen Lesia Zurenko (Ukraine) dagegen Anlaufschwierigkeiten.

Einen gelungen Einstand in seine 21. Australian Open feierte Roger Federer (Schweiz). Der Grand-Slam-Rekordsieger startete mit einem 6:3, 6:3, 6:3 gegen Steve Johnson (USA) ins Turnier. Federer hatte den Vorteil, in der mit einem Schiebedach versehenen großen Rod Laver Arena spielen zu dürfen: So blieb er vom Regen, der kurz nach Beginn des ersten Turniertages einsetzte und den Spielplan über den Haufen warf, bis auf wenige Minuten verschont.

Kurzen Prozess mit seinem Gegner machte auch ATP-Champion Stefanos Tsitsipas. Der an Nummer sechs gesetzte Grieche besiegte Salvatore Caruso (Italien) 6:0, 6:2, 6:3. Eine etwas überraschende Niederlage erlitt am ersten Tag des mit rund 44 Millionen Euro dotierten ersten Grand-Slam-Turniers des Jahres der an Nummer 13 gesetzte Denis Shapovalov (Kanada). Er unterlag Marton Fucsovics (Ungarn) 3:6, 7:6 (9:7), 1:6, 6:7 (3:7).

+++++20. Januar 2020+++++

Wegen Regens: Tennisprofi Stebe spielt erst am Dienstag

Wegen des Regens in Melbourne wird Tennisprofi Cedrik-Marcel Stebe seine Erstrundenpartie bei den Australian Open nicht mehr am Montag bestreiten. Das Match gegen den Franzosen Benoît Paire wurde wie andere Begegnungen auf Dienstag verschoben. Das geht aus dem veröffentlichten Spielplan hervor. Am zweiten Turniertag greifen auch Angelique Kerber und Alexander Zverev erstmals ins Turniergeschehen ein. Beide sind in der Night Session dran.

Das Erstrundenspiel von Philipp Kohlschreiber wurde für diesen Montag von einem Außenplatz auf einen großen Court verlegt, auf dem unter dem geschlossenen Dach gespielt werden kann.

+++++19. Januar 2020+++++

Zverev vor Auftakt entspannt

Alexander Zverev war schon verdächtig guter Laune. Dabei ist die Lage doch einigermaßen ernst. Der beste deutsche Tennisspieler hat, gelinde gesagt, den Start in die neue Saison ziemlich verhunzt. Beim ATP Cup, dem neuen Nationenturnier zu Beginn des Jahres, verlor er seine drei Matches unter zum Teil irritierenden Umständen. Er hackte seinen Schläger kurz und klein, er stritt sich mit seinem Vater - und musste sich von Boris Becker wieder mal anhören, dass er einen neuen Trainer benötige.

Kurzum, Zverev hätte vor seinem Auftaktmatch bei den Australian Open (20. Januar bis 2. Februar) am Dienstag gegen Marco Cecchinato (Italien) allen Grund, richtig miese Laune zu haben. Hat er aber nicht. Im Gegenteil. Nur einmal wurde seine Miene ein bisschen finster vor dem Turnierstart: Als er sich zu den Einlassungen von Becker äußern sollte, der beim ATP Cup sein Teamkapitän war. Einen Trainer? Den benötige er nicht, behauptet Zverev, "ich habe den Eindruck, dass ich mein Tennis selbst auf dem Platz finden muss."

Seine schlechten Leistungen in Brisbane mag Zverev (22) nicht schönreden. Er habe, sagte der Weltranglistensiebte, "noch nie so schlecht gespielt vor einem Grand Slam". Er hat dafür auch ein paar Erklärungen: Die Vorbereitung auf die neue Saison kam ein wenig zu kurz, sie begann gut zehn Tage später als sonst. In Brisbane fing sich Zverev dann eine leichte Erkältung ein mit Husten. Und er hatte sich nach seiner Augenoperation noch nicht an die leicht veränderten Sehgewohnheiten angepasst. "Das hat alles eine kleine Rolle gespielt."

Allerdings: Dies seien nur Erklärungen, keine Ausreden, betonte Zverev. "Am Ende des Tages waren es alles meine Entscheidungen, und ich kann niemandem dafür die Schuld geben", weiß er - und er schlussfolgert daraus, dass es unter einem anderem Coach als seinem Vater Alexander senior auch nicht anders gelaufen wäre. Zverev signalisiert: Ich habe Vertrauen in mein Team, dessen Mitglieder machten ihren Job tatsächlich "besser, als sie ihn machen müssten". Und deswegen: "Es liegt nicht an denen, sondern es liegt an mir."

Selbsterkenntnis ist bekanntermaßen der erste Weg zur Besserung, doch ob die auch eintritt nach einer harten Trainingswoche, ist nicht sicher. Bei den Einheiten am Wochenende, erst mit dem Argentinier Diego Schwartzman, dann mit dessen Landsmann Leonardo Mayer, schlurfte Zverev bisweilen mit hängenden Schultern und gesenktem Kopf über den Platz, wenn ihm ein Schlag misslang. Bilder, die so gar nicht zu dem passten, was er zuvor versichert hatte: "Ich habe mehr Selbstvertrauen als beim ATP Cup, das ist mal sicher."

Angesichts seines miserablen Saisonbeginns will sich Zverev nicht festlegen auf eine Prognose für Melbourne, wo er im vergangen Jahr das Achtelfinale erreicht hatte. Er hofft, sich in das Turnier hineinspielen zu können, "vielleicht komme ich durch ein paar Matches ...". Vielleicht. "Ich weiß", sagt Zverev, "ich bin wahrscheinlich nicht der Favorit auf den Titel, andere spielen derzeit einfach besser." Aber, wer weiß auch: "Vielleicht sitzen wir ja in zwei Wochen auch hier, und ich habe ein Interview nach dem Halbfinale."

Vielleicht. Denn das Schöne am Tennis, das hat Zverev in der vergangenen Woche in den Sozialen Netzwerken festgestellt, sei ja: "Jede Woche ist ein Neubeginn."



+++++18. Januar 2020+++++

Titelverteidigerin Osaka auf dem Weg zur bestbezahlten Sportlerin der Welt

Die Tochter eines Haitianers ist Japans Hoffnungsträgerin für die Australian Open und die Olympischen Spiele. Doch wegen ihrer Hautfarbe sieht sie sich auch Rassismus von ihren Landsleuten ausgesetzt. Lesen Sie hier die ganze Geschichte.

+++++18. Januar 2020+++++

Kyrgios irritiert von Zverev - „die geringste meiner Sorgen“

Der australische Tennis-"Bad Boy" Nick Kyrgios hat irritiert auf eine kritische Bestandsaufnahme seiner Karriere durch Alexander Zverev reagiert. "Ich werde jetzt nicht zu sehr darauf eingehen. Bei allem was gerade passiert, ist das die geringste meiner Sorgen", sagte er am Samstag vor Beginn der Australien Open (20. Januar bis 2. Februar) in Melbourne.

Zverev hatte am Vortag auf die Fragen australischer Journalisten nach Kyrgios gesagt, viele junge Spieler seien "einfach besser" als der 24-Jährige aus der Hauptstadt Canberra. Kyrgios ist derzeit die Nummer 26 der Weltrangliste, Zverev aber urteilte, im Vergleich zu anderen jungen Spielern wie Stefanos Tsitsipas (Griechenland) sei der Australier "einen Schritt zurück" - wobei er zugleich betonte, dies nicht abwertend verstanden wissen zu wollen.