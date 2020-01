Australian Open 2020 : Djokovic zieht ins Halbfinale ein – und trifft dort auf Federer

Novak Djokovic. Foto: AFP/DAVID GRAY

Melbourne Im Halbfinale der Australian Open 2020 kommt es zur Neuauflage des epischen Wimbledon-Endspiels von 2019. Novak Dkokovic besiegte am Dienstag im Viertelfinale Milos Raonic und trifft jetzt auf Roger Federer.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der serbische Titelverteidiger Novak Djokovic hat das Halbfinal-Duell mit Roger Federer bei den Australian Open perfekt gemacht. Der Tennis-Weltranglisten-Zweite gewann am Dienstag in Melbourne sein Viertelfinale gegen den früheren kanadischen Wimbledon-Finalisten Milos Raonic 6:4, 6:3, 7:6 (7:1).

Djokovic und Federer stehen sich am Donnerstag zum insgesamt 50. Mal gegenüber. Djokovic liegt in der Bilanz mit 26:23-Siegen vorn. Der Schweizer Federer hatte zuvor nach Abwehr von sieben Matchbällen ein Viertelfinal-Aus gegen den Amerikaner Tennys Sandgren gerade noch verhindert. „Ich habe großen Respekt vor allem, was Roger erreicht hat. Die Duelle mit ihm und Rafa (Anm.: Rafael Nadal) haben mich zu dem Spieler gemacht, der ich heute bin", sagte er im Court-Interview mit US-Legende John McEnroe.

Als Djokovic und Federer zuletzt bei Wimbledon 2019 aufeinandertrafen, wurde es das längste Finale der Turniergeschichte. Die beiden Tennis-Stars duellierten sich in fünf Sätzen über vier Stunden und 57 Minuten – Rekord! „Das war das aufregendste Finale mit dem größten Nervenkitzel, in dem ich jemals Teil war“, sagte Djokovic. Jetzt verspricht das anstehende Halbfinale abermals große Spannung.

+++++28. Januar 2020+++++

Federer wehrt sieben Matchbälle ab und steht im Halbfinale

Sieben Matchbälle gegen sich - und am Ende doch ein Happy End für Roger Federer: In einem außergewöhnlichen Tennis-Duell mit Fluch-Attacken und Verletzungsauszeiten hat sich der Rekord-Grand-Slam-Turniersieger ins Halbfinale der Australian Open gezittert. Nachdem alles schon auf ein bemerkenswertes Aus für den Schweizer hingedeutet hatte, rettete Federer am Dienstag gegen den Weltranglisten-100. Tennys Sandgren mit dem 6:3, 2:6, 2:6, 7:6 (10:8), 6:3 in Melbourne doch noch seine Titelchance.

„Manchmal musst du Glück haben. Sieben Matchbälle hat man nicht unter Kontrolle“, sagte Federer, nachdem er selbst die erste Chance genutzt hatte, das Match zu beenden. „Ich glaube an Wunder. Ich habe es nicht verdient, aber ich stehe hier und bin natürlich sehr glücklich“, sagte der 38-Jährige, berichtete von Problemen an der Leiste und scherzte, er könnte schon beim Skifahren in der Schweiz sein.

Im Kampf um den Einzug ins Endspiel trifft Federer auf den Sieger des Duells zwischen dem serbischen Titelverteidiger Novak Djokovic und dem Kanadier Milos Raonic. Noch nie hatte der Gewinner von 20 Grand-Slam-Titeln bei den Australian Open gegen einen Spieler verloren, der so schlecht in der Weltrangliste platziert ist wie Sandgren. Diesmal war es fast soweit: Mehr als sieben Matchbälle hat Federer in seiner Karriere über zwei Jahrzehnte noch nicht abgewehrt.

Doch insbesondere weil der Amerikaner seine Chancen nicht ergriff, kann Federer noch auf seinen siebten Australian-Open-Triumph hoffen. Bei 4:5 im vierten Satz wehrte er die ersten drei Matchbälle des klaren Außenseiters ab, im Tiebreak waren es vier, davon drei in Serie. Erinnerungen wurden wach an den 4:8-Rückstand des Schweizers im Super-Tiebreak gegen den Australier John Millman in der dritten Runde, als Federer ebenfalls in fünf Sätzen knapp weiterkam.

Spätestens zu Beginn des dritten Satzes war bereits klar, dass dieses Viertelfinale kein gewöhnlicher Arbeitstag für Federer werden würde. Als er zum 0:2 im dritten Satz den nächsten Aufschlagverlust kassiert hatte und sich selbst bei eigenen Breakchancen ungewohnte Fehler erlaubte, fluchte der sonst so besonnene Federer laut vor sich hin.

Der 38-Jährige kassierte von Schiedsrichterin Marijana Veljovic eine Verwarnung und diskutierte beim Seitenwechsel weiter, ehe er begleitet von einem Physiotherapeuten für eine Behandlungspause die Rod-Laver-Arena verließ. Auch vor Satz fünf ließ er sich behandeln. Kurios auch eine Szene im Tiebreak: Als Sandgren die Seiten wechselte, rannte versehentlich ein Ballkind gegen seine rechte Wade. Im fünften Satz wirkte Federer wieder frischer. Beim Stand von 3:2 gelang ihm mit einer starken Vorhand das entscheidende Break.

In der Damen-Konkurrenz nährt Ashleigh Barty als erste heimische Halbfinalistin seit 1984 die Hoffnungen der australischen Tennis-Fans. Mit 7:6 (8:6), 6:2 bezwang die Weltranglisten-Erste die tschechische Vorjahresfinalistin Petra Kvitova. Den nächsten Schritt zum ersten Australian-Open-Sieg einer Australierin seit 1978 kann die 23-Jährige am Donnerstag gegen Sofia Kenin schaffen. Die Amerikanerin steht nach dem 6:4, 6:4 gegen die Tunesierin Ons Jabeur erstmals in einem Grand-Slam-Halbfinale.

Dem Sauerländer Jan-Lennard Struff blieb im Doppel ein weiteres Erfolgserlebnis verwehrt. Der Davis-Cup-Spieler verlor mit seinem finnischen Partner Henri Kontinen im Viertelfinale 4:6, 4:6 gegen das amerikanisch-britische Duo Rajeev Ram und Joe Salisbury.

+++++28. Januar 2020+++++

Barty erreicht Halbfinale - Doppel-Aus für Struff

Als erste heimische Halbfinalistin bei den Australian Open seit 1984 nährt Ashleigh Barty die Hoffnungen der australischen Tennis-Fans. Mit 7:6 (8:6), 6:2 bezwang die Weltranglisten-Erste am Dienstag Vorjahresfinalistin Petra Kvitova und revanchierte sich für das Viertelfinal-Aus gegen die zweimalige Wimbledon-Siegerin aus Tschechien in Melbourne vor einem Jahr. „Es ist unglaublich. Der erste Satz war entscheidend“, sagte Barty. Dem Sauerländer Jan-Lennard Struff blieb im Doppel ein weiteres Erfolgserlebnis verwehrt. Der Davis-Cup-Spieler verlor mit seinem finnischen Partner Henri Kontinen im Viertelfinale 4:6, 4:6 gegen das amerikanisch-britische Duo Rajeev Ram und Joe Salisbury.

Barty trennen nun noch zwei Siege von ihrem zweiten Titel bei einem der vier wichtigsten Turniere. Den ersten hatte sie im vergangenen Jahr bei den French Open in Paris gewonnen. Den nächsten Schritt kann die 23-Jährige im Halbfinale am Donnerstag gegen die Amerikanerin Sofia Kenin schaffen.

Die bislang letzte Australierin in der Vorschlussrunde war Wendy Turnbull 1984, die vier Jahre zuvor das Endspiel erreicht hatte. Eine australische Grand-Slam-Siegerin in Melbourne hat es seit 1978 nicht gegeben, als die Siegerin Chris O'Neil hieß.

Barty hatte nach den US Open 2014 eine Auszeit vom Tennis genommen, weil ihr die Strapazen zu viel waren und ihr der Sport keinen Spaß mehr machte. Sie spielte unter anderem Kricket, ehe sie 2016 ihr Comeback auf der WTA-Tour gab und inzwischen zur Nummer eins der Welt aufgestiegen ist. Ihre kommende Gegnerin Kenin steht nach dem 6:4, 6:4 gegen die Tunesierin Ons Jabeur erstmals in einem Grand-Slam-Halbfinale.

+++++27. Januar 2020+++++

Zverev und Nadal im Viertelfinale – Kerber scheidet aus

Alexander Zverev gibt dank eines Klasse-Auftritts seine Viertelfinal-Premiere bei den Australian Open, Angelique Kerber muss sich nach einem großen Kampf verabschieden. Nach dem Achtelfinale haben sich die Wege der beiden deutschen Tennis-Hoffnungsträger in Melbourne getrennt. Die Siegerin von 2016 hatte der Russin Anastassija Pawljutschenkowa am Montag im dritten Satz nicht mehr genug entgegenzusetzen. Mit dem 7:6 (7:5), 6:7 (4:7), 2:6 erfüllten sich ihre Hoffnungen auf das erste Grand-Slam-Viertelfinale seit ihrem Wimbledon-Triumph 2018 nicht.

Zverev dagegen beeindruckte parallel gegen den Russen Andrej Rubljow, setzte sich mit 6:4, 6:4, 6:4 durch und zog zum ersten Mal beim ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres in die Runde der besten Acht ein.

„Unglaublich. Ich habe großartige Matches gegen großartige Gegner gespielt“, sagte der Hamburger im Siegerinterview auf dem Platz. „Ich bin glücklich, wie ich spiele“, ergänzte der Weltranglisten-Siebte und erinnerte an die Unsicherheit nach seinem schwachen Saisonauftakt mit drei Niederlagen beim ATP Cup.

Zverev fordert nun Stan Wawrinka heraus und kämpft um den Einzug in sein erstes Grand-Slam-Halbfinale. „Ich spiele nun gegen einen früheren Champion. Das wird sehr schwierig. Aber ich bin bereit“, sagte der 22-Jährige. Die Bilanz: 2:0 für den jungen Hamburger. Doch der Schweizer Routinier hat in Melbourne 2014 den Titel geholt und nahm am Montag im Achtelfinale in fünf Sätzen den russischen US-Open-Finalisten Daniil Medwedew aus dem Turnier.

Nur in Paris bei den French Open hatte Zverev bislang zweimal das Viertelfinale erreicht, dabei aber jeweils in Fünf-Satz-Matches zuvor Kräfte gelassen und jeweils verloren. Diesmal ist so vieles anders. Die Erwartungen aufgrund der Formkrise zu Beginn des Jahres waren gering, in allen vier bisherigen Partien blieb er ohne Satzverlust.

Gegen den gleichaltrigen Rubljow, einen Freund aus Kindertagen, lief es für den 1,98 Meter großen Norddeutschen optimal. Der Russe gehört wie Zverev zu der Generation an Spielern, denen eine große Tennis-Zukunft zugetraut wird. Mit zwei Titelgewinnen war der Weltranglisten-16. ins neue Jahr gestartet - doch Zverev holte sich die Breaks zum 4:3 im ersten, zum 1:0 im zweiten Satz und zum 5:4 im dritten Satz und behauptete sich unerwartet glatt.

Kerber machte in ihrem ersten Grand-Slam-Achtelfinale seit einem Jahr im ersten Satz ein 2:5 wett, schulterte am Ende aber als Verliererin ihre Tasche und verließ mit einem kurzen Winken den Court. Pawljutschenkowa, 2011 mal die Nummer 13 der Welt, entpuppte sich von Beginn als eine Gegnerin der anderen Klasse als Kerbers vorherige drei Kontrahentinnen, von denen keine unter den ersten 100 geführt wird. Die Russin diktierte das Geschehen und scheuchte die Schleswig-Holsteinerin phasenweise über den Platz.

In der Margaret-Court-Arena konnte die Linkshänderin aus Kiel so manchem Ball chancenlos nur hinterherschauen. Ihr neuer Trainer Dieter Kindlmann dürfte sie zwar bestens auf die Prüfung eingestellt haben. Schließlich kennt der 37 Jahre alte Bayer die Russin aus einer kurzen gemeinsamen Zeit gut. Aber auch das half nicht.

Zwar steigerte sich Kerber, feierte mit einem lauten „Come on“ und der Faust den Gewinn des ersten Satzes. Doch im zweiten Satz reichte es nicht, dass die Weltranglisten-18. Satzbälle beim 4:5 und 5:6 abwehrte. Nach dem verlorenen Tiebreak drehte sich die Partie zugunsten der Russin, die in der dritten Runde auch die tschechische Weltranglisten-Zweite Karolina Pliskova bezwungen hatte.

Die deutsche Damentennis-Chefin Barbara Rittner lobte dennoch Kerbers Auftritt nach vorherigen Oberschenkelproblemen und bescheinigte ihr via Twitter ein Weltklassematch mit Herz. „Angie hat alles auf dem Platz gelassen ...darauf lässt sich wirklich aufbauen!!“, schrieb Rittner.

Der Weltranglisten-Erste Rafael Nadal hat derweil das mit Spannung erwartete Tennis-Duell mit Lokalmatador Nick Kyrgios für sich entschieden und das Viertelfinale erreicht. Der 33 Jahre alte Spanier setzte sich am Montag in Melbourne gegen den neun Jahre jüngeren Australier mit 6:3, 3:6, 7:6 (8:6), 7:6 (7:4) durch. Nadal, der 2009 die Australian Open gewonnen hatte, trifft nun auf den Österreicher Dominic Thiem.

In Wimbledon hatte Kyrgios 2014 für eine große Überraschung gesorgt, als er als damals weitgehend unbekanntes 19 Jahre altes australisches Talent den Spanier besiegte. Der Weltranglisten-26. Kyrgios ist aufgrund zahlreicher Eskapaden umstritten, hatte aber vor den Australian Open die Spendenaktion der Tennisprofis für die Betroffenen der australischen Buschbrände initiiert.

+++++27. Januar 2020+++++

Wawrinka besiegt Medwedew

Der Schweizer Stan Wawrinka hat zum 18. Mal das Viertelfinale eines Grand-Slam-Turniers erreicht. Der Turniersieger von 2014 setzte sich bei den Australian Open in Melbourne in fünf Sätzen mit 6:2, 2:6, 4:6, 7:6 (7:2), 6:2 gegen den an Nummer vier gesetzten Daniil Medwedew (Russland) durch. "Das war ein wunderbares Match, das Niveau war sehr hoch", sagte der dreifache Grand-Slam-Sieger.

In der Runde der letzten Acht trifft der 34 Jahre alte Wawrinka, der zudem die French Open 2015 und die US Open 2016 gewonnen hat, auf Alexander Zverev (Hamburg) oder Andrei Rublew (Russland). Von den aktiven Spielern haben nur Rafael Nadal (Spanien), Novak Djokovic (Serbien), Roger Federer (Schweiz) und Andy Murray (Großbritannien) häufiger in einem Grand-Slam-Viertelfinale gestanden.

Dominic Thiem scheint derweil die Trennung von Thomas Muster nicht geschadet zu haben. Der zweimalige French-Open-Finalist, dessen Zusammenarbeit mit der ehemaligen Nummer eins der Welt nur zwei Wochen gedauert hatte, zog durch ein 6:2, 6:4, 6:4 gegen Gael Monfils (Frankreich) als erster Österreicher seit Stefan Koubek vor 18 Jahren ins Viertelfinale in Melbourne ein. Thiem spielt nun gegen den Weltranglistenersten Rafael Nadal (Spanien) oder Lokalmatador Nick Kyrgios.

Auch Simona Halep (Rumänien), Anett Kontaveit (Estland) und Garbine Muguruza (Spanien) erreichten zu Beginn der zweiten Turnierwoche das Viertelfinale. Die zweifache Grand-Slam-Siegerin Muguruza besiegte dabei die an Nummer neun gesetzte Kiki Bertens (Niederlande) mit 6:3, 6:3. Sie trifft nun auf Angelique Kerber (Kiel/Nr. 17) oder Anastassija Pawljutschenkowa (Russland/Nr. 30).

Wimbledonsiegerin Halep gewann gegen Elise Mertens (Belgien) mit 6:4, 6:4. Die an Nummer 28 gesetzte Estin Kontaveit setzte sich gegen Iga Swiatek (Polen) mit 6:7 (4:7) 7:5, 7:5 durch. Beide treffen im Viertelfinale aufeinander.

Der Sauerländer Jan-Lennard Struff hat im Doppel-Wettbewerb die Chance auf den Einzug ins Halbfinale. Der Sauerländer setzte sich mit seinem finnischen Doppelpartner Henri Kontinen 7:5, 6:3 gegen den Franzosen Benoit Paire und Simone Bolelli aus Italien durch und zog ins Viertelfinale ein.

+++++27. Januar 2020+++++

Umstrittene Court für Grand-Slam-Jubiläum geehrt

Die Australierin Margaret Court ist am Montag im Rahmen der Australian Open für den Gewinn des Grand Slams vor 50 Jahren geehrt worden. In einer kurzen Zeremonie in der Rod Laver Arena, die mit einem Einspielfilm über die sportliche Karriere der 77-Jährigen begann, erhielt sie eine Nachbildung des Pokals aus den Händen von Rod Laver überreicht. In den Applaus für die Grand-Slam-Rekordsiegerin (24 Einzeltitel) mischten sich wenige Buh-Rufe und Pfiffe.