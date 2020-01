Australian Open : Görges in Runde drei - Kohlschreiber muss aufgeben

Görges in Runde drei - Kohlschreiber muss aufgeben

Melbourne Philipp Kohlschreiber wurde bei den Australian Open von seinem Körper ausgebremst. Auch für zwei French-Open-Gewinner ist das Turnier schon beendet. Julia Görges spielt dagegen um den Einzug ins Achtelfinale.

Julia Görges ist bei den Australian Open der Tennisprofis in die dritte Runde eingezogen. Die 31-Jährige aus Bad Oldesloe kämpfte sich am Mittwoch in ihrem Zweitrundenspiel nach dem verlorenen ersten Satz gegen die Kroatin Petra Martic zu einem 4:6, 6:3, 7:5-Erfolg. „Ich habe immer noch daran geglaubt, dass ich das drehen kann“, sagte die deutsche Nummer zwei.