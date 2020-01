Australian Open 2020 : Grand-Slam-Rekordsieger Federer wendet Drittrunden-Aus ab

Roger Federer ist nach dem Sieg erleichtert. Foto: AFP/DAVID GRAY

Melbourne Roger Feder übersteht ein packendes Match, aber die Australian Open sind um paar Attraktionen ärmer: Caroline Wozniacki, Serena Williams und Naomi Osaka scheiden aus, dafür bejubelt das Publikum nun Cori Gauff.

Roger Federer hat sich bei den Australian Open in einem Tennis-Krimi zur Geisterstunde ins Achtelfinale durchgekämpft. In einem packenden, über weite Strecken hochklassigen Match rang der Grand-Slam-Rekordsieger aus der Schweiz den wie entfesselt spielenden Australier John Millman nieder. Nach 4:03 Stunden siegte Federer gegen die Nummer 47 der Weltrangliste 4:6, 7:6 (7:2), 6:4, 4:6, 7:6 (10:8).

Um 0:49 Uhr erreichte der 39 Jahre alte Weltranglistenvierte zum 13. Mal nacheinander die Runde der letzten 16 bei einem Grand Slam. Mit einer diagonal geschlagenen Vorhand verwandelte er seinen ersten Matchball. Zuvor war Federer seinem 100. Sieg in Melbourne nie näher als zwei Punkte gekommen. "Die Dämonen haben schon gelauert", sagte der Schweizer abgekämpft, er habe sich schon "überlegt, wie ich das erkläre."

Federer war sich freilich schon vor dem Match der Schwere der Aufgabe bewusst gewesen. Gegen den 29 Jahre alten Millman hatte er bereits das einzige Duell bei einem Grand Slam bei den US Open 2018 verloren. Damals unterlag er im Achtelfinale. Das insgesamt vierte Aufeinandertreffen der beiden in der vollbesetzten Rod Laver Arena war noch spannender.

Millman ging ein hohes Tempo, erlief viele unerreichbar erscheinende Ball. Wie Federer gelangen ihm grandiose Schläge bei oft langen und faszinierenden Ballwechseln. Allerdings unterliefen ihm weit weniger Fehler als dem Schweizer Maestro. Im Match-Tiebreak schlug Millman herausragende Passierbälle und war bereits 3:0 und 8:4 in Führung gelegen, ehe Federer sechs Punkte nacheinander gelangen.

Zuvor waren am fünften Turniertag große Namen gescheitert. Neben Serena Williams (USA), Titelverteidigerin Naomi Osaka (Japan) und dem ATP-Champion Stefanos Tsitsipas (Griechenland) verlor auch Caroline Wozniacki (Dänemark) ihr Drittrundenmatch. Die ehemalige Weltranglistenerste hatte im Dezember angekündigt, ihre Karriere mit den Australian Open beenden zu wollen.

+++++24. Januar 2020+++++

15-jährige Gauff wirft Titelverteidigerin Osaka raus - Görges und Serena Williams ausgeschieden

Am Tag des nächsten Tennis-Coups von Teenager Cori Gauff befand sich Julia Görges mit ihrem Ausscheiden immerhin in prominenter Gesellschaft. Neben der deutschen Nummer zwei verabschiedeten sich bei den Australian Open in Serena Williams und Caroline Wozniacki am Freitag weitere etablierte Tennis-Größen der Damen-Tour. Und die erst 15-jährige Gauff? Sie warf die Titelverteidigerin aus dem Turnier, kämpft am Sonntag bei dem Grand-Slam-Turnier in Melbourne ums Viertelfinale und beweist einmal mehr, wie unberechenbar und offen das Damen-Tennis derzeit ist.

„Ehrlich, was habe ich für ein Leben?“, fragte die jüngste Teilnehmerin der diesjährigen Australian Open nach ihrem 6:3, 6:4 gegen die japanische Vorjahressiegerin Naomi Osaka ungläubig. „Vor zwei Jahren habe ich hier in der ersten Runde bei den Junioren verloren, nun bin ich hier - das ist verrückt.“ Vielleicht kann Gauff eines Tages gar das Erbe der großen Serena Williams antreten.

Ähnlich unerwartet wie das Aus der Titelverteidigerin kam zum Ende der ersten Turnierwoche die Drittrunden-Niederlage von Williams, die ihre Jagd nach dem 24. Grand-Slam-Titel damit weiter verschieben muss. Auch das tränenreiche Karriereende der früheren dänischen Turniersiegerin Caroline Wozniacki sorgte für Schlagzeilen.

Görges wollte ihre verpasste Chance auf den erstmaligen Achtelfinaleinzug in Melbourne seit fünf Jahren nicht als Rückschritt werten. Die 31-Jährige aus Bad Oldesloe saß auch nicht da wie ein Häufchen Elend, als sie ihr 6:1, 6:7 (4:7), 2:6 gegen die US-Amerikanerin Alison Riske erklären sollte. Sie wirkte gefasst.

„Ich weiß jetzt nicht, ob es schmerzhaft ist“, sagte die Wimbledon-Halbfinalistin von 2018. „Mit den Jahren, die ich gespielt habe auf der Tour, kann ich das das gut einschätzen und auch meine Leistung bewerten.“ Nach einem hervorragenden ersten Satz hatte sie sich im zweiten Satz in den Tiebreak gekämpft, knallte dort frustriert ihren Tennisschläger auf den blauen Hartplatz und zeigte einen von ihr ungewohnten Wutausbruch. Drei Matchbälle wehrte sie in grandioser Manier noch ab, dann aber musste sie Riske gratulieren.

„Ich bin, wie ich mich spielerisch entwickele, sehr zufrieden“, bilanzierte die Nummer 39 der Welt. Doch Görges verpasste damit ein reizvolles Achtelfinale gegen ihre Doppelpartnerin Ashleigh Barty, die Weltranglisten-Erste und große Hoffnungsträgerin der Australier. „Da wollen alle hin, eine schöne Sunday-Night-Party. Das wäre sehr schön“, hatte die deutsche Damen-Chefin Barbara Rittner zuvor gesagt. Im Allgemeinen boten auch die Australian Open einen Vorgeschmack, wie trist das deutsche Damen-Abschneiden erst einmal sein könnte, sollte die Generation um Görges und Angelique Kerber bald abtreten.

Eine glanzvolle Tennis-Zukunft scheint dagegen Gauff zu versprechen. Die junge US-Amerikanerin tritt längst nicht so auf, wie man es von einer 15-Jährigen erwartet. Im vergangenen Sommer sorgte sie in Wimbledon erstmals für Furore, als sie ebenfalls bis ins Achtelfinale kam.

Selbst in der Junioren-Konkurrenz der Grand Slams sind viele Spielerinnen älter als sie. Gauff dagegen ist bei ihren ersten drei Grand-Slam-Teilnahmen erfolgreicher als die beiden Williams-Schwestern. Bei den US Open war sie gegen Osaka noch chancenlos geblieben. Nun stieg sie zur jüngsten Tennisspielerin auf der WTA-Tour seit 1991 auf, die eine Top-Fünf-Gegnerin besiegte. Damals bezwang die US-Amerikanerin Jennifer Capriati bei den US Open die Argentinierin Gabriela Sabatini.

Am Freitagabend kicherte Gauff nach ihrem erneuten Coup und wünschte sich ein Selfie mit Tennis-Legende Rod Rod Laver, dem Namensgeber der Arena, in der sie gerade gewonnen hatte. „Gratulation zu deinem unglaublichen Sieg heute Abend. Ich würde dich auch gerne treffen“, antwortete Laver prompt auf Twitter.

+++++24. Januar 2020+++++

Djokovic mühelos ins 50. Grand-Slam-Achtelfinale - Tsitsipas raus

Der serbische Tennis-Topspieler Novak Djokovic hat zum 50. Mal ein Grand-Slam-Achtelfinale erreicht. Der Titelverteidiger hatte am Freitag bei den Australian Open keine Probleme gegen den Japaner Yoshihito Nishioka und gewann sein Drittrunden-Match 6:3, 6:2, 6:2. Im Achtelfinale von Melbourne bekommt es Djokovic am Sonntag bei seiner 60. Teilnahme an einem Grand-Slam-Turnier mit dem Argentinier Diego Schwartzman zu tun.

Der Weltranglistensechste Stefanos Tsitsipas ist derweil überraschend in der dritten Runde ausgeschieden. Der 21 Jahre alte Grieche, der vergangenes Jahr die ATP-Finals gewonnen hatte, unterlag dem ehemaligen Wimbledon-Finalisten Milos Raonic 5:7, 4:6, 6:7 (2:7).

Djokovic hat die Australian Open bereits sieben Mal und damit so oft wie kein anderer Tennisprofi gewonnen. In der ersten Runde der diesjährigen Auflage hatte Djokovic den Sauerländer Jan-Lennard Struff besiegt. Nur der Schweizer Roger Federer stand öfter im Achtelfinale eines Grand-Slam-Turniers als Djokovic.

+++++24. Januar 2020+++++

Karriere-Ende für Wozniacki

Die Dänin Caroline Wozniacki verabschiedete sich vom ersten Grand-Slam-Turnier und beendete mit dem Drittrunden-Aus ihre Tennis-Karriere. Die ehemalige Weltranglisten-Erste unterlag der Tunesierin Ons Jabeur 5:7, 6:3, 5:7. Wozniacki hatte schon zuvor angekündigt, ihre Karriere nach dem ersten Grand-Slam-Turnier beenden zu wollen. 2018 hatte sie in Melbourne den Titel gewonnen.

„Normalerweise weine ich nicht“, sagte die 29 Jahre alte Dänin, als bei ihr Tränen kullerten: „Es war eine großartige Reise. Ich bin bereit für das nächste Kapitel.“ Mit einem Rückblick auf ihre Karriere und auf der Leinwand eingespielten Würdigungen ihrer Tennis-Kolleginnen wurde die Dänin in der Melbourne Arena geehrt und verabschiedete sich bei dem Lied „Sweet Caroline“ mit einer dänischen Fahne über den Schultern von den Fans.

+++++24. Januar 2020+++++

Serena Williams scheitert bei Australian Open

Die Jagd von Serena Williams auf den 24. Grand-Slam-Titel ist überraschend früh zu Ende gegangen. Die 38 Jahre alte Amerikanerin verlor am Freitag in der dritten Runde der Australian Open gegen die chinesische Tennisspielerin Wang Qiang in drei Sätzen 4:6, 7:6 (7:2), 5:7.

Nach 2:41 Stunden war das Aus von Williams besiegelt. Damit hat die frühere langjährige Nummer eins der Welt auch in Melbourne Open die Chance verpasst, den Allzeit-Rekord der Australierin Margaret Court einzustellen. „Ich habe wirklich nicht gedacht, dass ich dieses Match verlieren kann“, sagte Williams und haderte mit ihren vielen Fehlern gegen die Weltranglisten-29. aus China: „Es lag alles an mir. Ich habe das Match verloren. Ich kann so nicht spielen. Das ist unprofessionell. Das ist nicht cool.“

Nach ihrer Rückkehr auf die Tennis-Tour wartet die Amerikanerin weiter auf ihren ersten Grand-Slam-Titel als Mutter. 2017 hatte Williams in Melbourne ihren bisher letzten Grand-Slam-Titel gewonnen, damals war sie bereits schwanger.

+++++23. Januar 2020+++++

Nadal müht sich nur kurz - Zverev und Kerber ohne Satzverlust

Der Weltranglistenerste Rafael Nadal hat bei den Australian Open trotz zwischenzeitlicher Mühen souverän die dritte Runde erreicht. Der Vorjahresfinalist setzte sich gegen den Argentinier Federico Delbonis mit 6:3, 7:6 (7:4), 6:1 durch. Nächster Gegner des Spaniers ist nun sein Landsmann Pablo Carreno Busta, der den Münchner Peter Gojowczyk besiegt hatte.

Der Schweizer Stan Wawrinka, der in Melbourne 2014 triumphiert hatte, wendete indes ein frühes Aus nur knapp ab. In 3:38 Stunden rang er den Italiener Andreas Seppi 4:6, 7:5, 6:3, 3:6, 6:4 nieder. Im fünften Satz lag Wawrinka bereits mit Break 3:4 hinten, nun spielt er gegen John Isner (USA) um den Einzug ins Achtelfinale. Auch der zweimalige French-Open-Finalist Dominic Thiem (Österreich) musste beim 6:2, 5:7, 6:7 (5:7), 6:1, 6:2 gegen den Australier Alex Bolt über die volle Distanz und trifft nun auf Taylor Fritz (USA).

Keine Mühe hatte indes US-Open-Finalist Daniil Medwedew, der Weltranglistenvierte aus Russland bezwang den Spanier Pedro Martinez klar 7:5, 6:1, 6:3. Nächster Gegner ist Alexei Popyrin (Australien).

+++++23. Januar 2020+++++

Kerber und Zverev in Runde drei - Siegemund und Gojowczyk raus

Dank solider Auftritte haben die beiden deutschen Tennis-Hoffnungsträger Angelique Kerber und Alexander Zverev bei den Australian Open die dritte Runde erreicht. Gegen die australische Außenseiterin Priscilla Hon hatte die 32-jährige Kerber am Donnerstag in Melbourne nur zu Beginn Probleme und gewann mit 6:3, 6:2. Ihr Tennis-Kollege Zverev folgte ihr mit einem 7:6 (7:5), 6:4, 7:5 gegen den Weißrussen Jegor Gerassimow.

„Ich bin in der dritten Runde, habe keine Satz verloren. Hoffentlich geht es so weiter. Ich bin ganz glücklich“, sagte Zverev nach seinem souveränen Erfolg über den Weltranglisten-98. und fügte hinzu: „Es war viel besser als beim ATP Cup.“ In der letzte Woche habe er teilweise sechs, sieben Stunden auf dem Platz gestanden, um zurück zu alter Form zu finden.

Offenbar mit Erfolg. Vor allem im Aufschlag zeigte er sich deutlich verbessert, Zverev produzierte keinen Doppelfehler. „Das war richtig gut. Auf die Steine kann er bauen. Er hat einen sehr festen und sehr konzentrierten Eindruck gemacht. Jetzt geht es ins Feingefühl“, lobte Tennis-Ikone Boris Becker bei Eurosport. „Man muss schauen, wo Alexander Zverev letzte Woche stand. Er hat das in den zwei Spielen gut gemacht. Es geht in die richtige Richtung.“ Es sei aber noch viel mehr drin bei diesem Weltklassespieler, so Becker.

Wie Julia Görges haben damit auch Kerber und Zverev beim ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres die Chance auf den Einzug ins Achtelfinale. Kerber, Melbourne-Siegerin von 2016, spielt am Samstag gegen Swetlana Kusnezowa aus Russland oder Camila Giorgi aus Italien. Der 22 Jahre alte Hamburger bekommt es mit Nikolos Bassilaschwili aus Georgien oder dem Spanier Fernando Verdasco zu tun.

Görges, die schon am Mittwoch den Drittrunden-Einzug perfekt gemacht hatte, ist bereits am Freitag wieder gegen die US-Amerikanerin Alison Riske dran. Laura Siegemund verpasste dagegen eine Zweitrunden-Überraschung gegen die Weltranglisten-Zweite Karolina Pliskova. Die 31-jährige Schwäbin führte zwar mit 3:1 im ersten Satz, unterlag der tschechischen Mitfavoritin aber 3:6, 3:6.

Für Kerber und Zverev waren ihre Zweitrunden-Aufgaben noch keine ernsthaften Härtetests. Kerbers 21 Jahre alte Gegnerin war nur dank einer Wildcard ins Hauptfeld gekommen.

„Ich habe versucht, mein Spiel zu spielen, mich gut zu bewegen und die Bälle zurückzubringen“, sagte Kerber im Siegerinterview in der Margaret-Court-Arena. „Es ist schön, zurück zu sein.“ Vor vier Jahren hatte Kerber in Melbourne sensationell ihren ersten Grand-Slam-Titel gefeiert. Nun wolle sie nur von Runde zu Runde schauen, sagte sie.

Kerber hatte gegen die unerfahrene Hon anfangs Probleme, als sie mit 0:2 zurücklag und zunächst unzufrieden wirkte. Dann jedoch bekam die ehemalige Weltranglisten-Erste das Duell mit der zu fehlerhaft agierenden Nummer 139 der Welt in den Griff.

Oberschenkelprobleme und ein schwacher Saison-Auftakt hatten bei Kerber für Zweifel gesorgt. Wie zum Auftakt gegen die italienische Grand-Slam-Debütantin Elisabetta Cocciaretto konnte Kerber ihre Pflichtaufgabe aber erledigen.

Peter Gojowczyk hat dagegen eine Überraschung verpasst. Der 30 Jahre alte Tennis-Profi aus München unterlag nach großem Kampf dem an Nummer 27 gesetzten Spanier Pablo Carreno Busta mit 4:6, 1:6, 6:1, 4:6. Gojowczyk, derzeit die Nummer 120 der Weltrangliste, hat damit auch bei seiner 15. Teilnahme an einem Grand Slam seit den Australian Open 2012 den Einzug

+++ 22. Januar 2020 +++

Görges gewinnt, Kohlschreiber gibt auf

Julia Görges ist bei den Australian Open der Tennisprofis in die dritte Runde eingezogen. Die 31-Jährige aus Bad Oldesloe kämpfte sich am Mittwoch in ihrem Zweitrundenspiel nach dem verlorenen ersten Satz gegen die Kroatin Petra Martic zu einem 4:6, 6:3, 7:5-Erfolg. „Ich habe immer noch daran geglaubt, dass ich das drehen kann“, sagte die deutsche Nummer zwei.