Spielplan, Termine, TV-Übertragung : Das müssen Sie zu den Australian Open 2020 wissen

Düsseldorf Seit dem 20. Januar spielen die Tennisprofis in Melbourne um den ersten Grand-Slam-Titel des Jahres. Wer sind die Favoriten und welche Deutschen starten bei den Australian Open 2020? Hier beantworten wir die wichtigsten Fragen zu dem Turnier.

Wann und wo finden die Australian Open 2020 statt?

Das Hauptfeld spielt vom 20. Januar bis zum 2. Februar in Australiens zweitgrößter Stadt Melbourne. Es wird im Melbourne Park gespielt, der sich drei Kilometer östlich der Innenstadt befindet. Auf dem Gelände gibt es 24 Hartplätze. Das größte Stadion ist die „Rod Laver Arena“ mit 14.820 Sitzplätzen. Seit dem 17. Januar stehen alle Teilnehmer der Australian Open 2020 fest und die Partien werden ausgelost. Sicher qualifiziert für das Hauptfeld sind zehn deutsche Teilnehmer. Weitere Deutsche mussten in der Qualifikation antreten, um einen der letzten Plätze im Grand Slam Turnier zu erspielen.

Wie hoch ist das Preisgeld bei den Australian Open 2020?

Welche deutschen Teilnehmer sind bei den Australian Open 2020 dabei?

Bei den Damen qualifizieren sich die Top 100 in der Weltrangliste direkt für das Turnier in Melbourne. Dadurch sind Angelique Kerber, Julia Görges, Laura Siegmund, Andrea Petkovic und Tatjana Maria direkt qualifiziert. Petkovic musste aber verletzt absagen.

Bei den Herren gehen die Top 98 der Weltrangliste direkt an den Start. Dadurch sind Alexander Zverev, Jan-Lennard Struff, Philipp Kohlschreiber, Dominik Koepfer und Cedrik-Marcel Stebe im Rennen um den Grand-Slam-Titel. Peter Gojowczyk aus München schaffte es bei den Herren über die Qualifikationsrunde in die Hauptrunde, Antonia Lottner bei den Frauen. Alexander Zverev ist als Siebter in der ATP-Weltrangliste der Herren der am besten gesetzte Deutsche, Angelique Kerber als 18. beste Frau.