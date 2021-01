Alexander Zverev (GER)

Hinter Alexander Zverev liegt zugleich das erfolgreichste aber auch turbulenteste Jahr seiner Karriere. Er schaffte bei den Australian Open erstmals den Einzug in ein Grand-Slam-Halbfinale und setzte bei den US Open noch einen drauf, als er ins Endspiel einzog, das er trotz 2:0-Satzführung noch gegen Thiem verlor. Gleichzeitig erntete er viel Kritik für seine Teilnahme an der Adria-Tour und dem Umgang mit der Corona-Pandemie und am Ende des Jahres wurden Vorwürfe sexueller Gewalt von seiner Ex-Freundin gegen ihn laut.

Auch das Jahr 2021 begann nicht nach Plan. Sein Trainer David Ferrer und er gaben das Ende ihrer Zusammenarbeit bekannt. Zverev steht also kurz vor dem ersten Grand Slam des Jahres ohne Trainer da - nicht die besten Voraussetzungen. Doch der 23-Jährige kam aus schwierigen Situationen schon häufig stark heraus.