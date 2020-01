Australian Open 2020 : Kerber und Zverev in Runde drei - Siegemund fliegt raus

Angelique Kerber ist eine Runde weiter bei den Australian Open. Foto: AP/Andy Brownbill

Melbourne Die deutschen Spitzenspieler Angelique Kerber und Alexander Zverev steht bei den Australian Open in Melbourne in der dritten Runde. Die Koffer packen hingegen muss Laura Siegemund.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Alexander Zverev ist Angelique Kerber bei den Australian Open der Tennisprofis in die dritte Runde gefolgt. Der Weltraglisten-Siebte setzte sich am Donnerstag in Melbourne gegen den Weißrussen Jegor Gerassimow 7:6 (7:5), 6:4, 7:5 durch. Am Samstag hat der 22 Jahre alte Hamburger gegen Nikolos Bassilaschwili aus Georgien oder den Spanier Fernando Verdasco die Chance auf den Einzug ins Achtelfinale. Zuvor hatte auch die Kielerin Kerber mit einem 6:3, 6:2 gegen die australische Außenseiterin Priscilla Hon ihre Zweitrunden-Aufgabe für sich entschieden.

Kerber spielt jetzt am Samstag gegen Swetlana Kusnezowa aus Russland oder Camila Giorgi aus Italien. Die dreimalige Grand-Slam-Siegerin ist damit die zweite deutsche Tennisspielerin mit der Chance auf den Einzug ins Achtelfinale neben Julia Görges, die schon am Mittwoch den Drittrunden-Einzug perfekt gemacht hatte.

Laura Siegemund verpasste dagegen eine Zweitrunden-Überraschung gegen die Weltranglisten-Zweite Karolina Pliskova. Die 31-jährige Schwäbin führte zwar mit 3:1 im ersten Satz, unterlag der tschechischen Mitfavoritin aber 3:6, 3:6.

+++ 22. Januar 2020 +++

Görges gewinnt, Kohlschreiber gibt auf

Julia Görges ist bei den Australian Open der Tennisprofis in die dritte Runde eingezogen. Die 31-Jährige aus Bad Oldesloe kämpfte sich am Mittwoch in ihrem Zweitrundenspiel nach dem verlorenen ersten Satz gegen die Kroatin Petra Martic zu einem 4:6, 6:3, 7:5-Erfolg. „Ich habe immer noch daran geglaubt, dass ich das drehen kann“, sagte die deutsche Nummer zwei.

Für Philipp Kohlschreiber ist das Grand-Slam-Turnier in Melbourne dagegen wegen einer Verletzung beendet. Schon vor seinem Zweitrunden-Match gegen den griechischen Vorjahres-Halbfinalisten Stefanos Tsitsipas zog der Augsburger aufgrund eines Einrisses im Bauchmuskel zurück. „Es ist nichts Super-Dramatisches. Aber es ist da und bei jeder Bewegung schmerzhaft“, sagte der 36-Jährige. Die Entscheidung, nicht anzutreten, sei nach dem Aufwärmen gefallen.

Görges spielt am Freitag gegen die US-Amerikanerin Alison Riske um den Einzug ins Achtelfinale und könnte damit ihr bestes Resultat von Melbourne einstellen. Im direkten Vergleich mit der Nummer 19 der Welt führt die Wimbledon-Halbfinalistin von 2018 mit 2:1-Siegen. „Sie ist eine sehr starke Wettkämpferin. Für mich geht es wieder darum, mein Spiel durchzubringen“, sagte die Fed-Cup-Spielerin.

Am windigen Mittwoch biss sich Görges gegen Martic trotz des verlorenen ersten Satzes und einer hohen Fehlerquote nach 2:06 Stunden durch und riss nach dem Auf und Ab jubelnd die Arme hoch. Erstmals seit 2015 steht sie wieder in der dritten Runde von Melbourne. Im dritten Satz führte die Weltranglisten-39. schon mit einem Break, lag dann 4:5 zurück und entschied am Ende doch auch den dritten Vergleich mit der derzeit höher eingestuften Kroatin für sich. Martic war als Nummer 13 der Setzliste angetreten, Görges ist ungesetzt.

Im Doppel-Wettbewerb schieden unterdessen die French-Open-Gewinner Kevin Krawietz und Andreas Mies aus. Das an drei gesetzte Duo verlor überraschend gegen Alexander Bublik und Michail Kukuschkin aus Kasachstan mit 3:6, 6:7 (7:9).

+++++21. Januar 2020+++++

Zverev mit Herz, Kerber mit Erleichterung

Sein bemerkenswert großes Herz fand Alexander Zverev selbstverständlich. Für jeden Sieg bei den Australian Open wolle er den Betroffenen der australischen Buschbrände mit 10 000 australischen Dollar helfen, kündigte der 22-jährige Hamburger an. Forsch versprach er sogar, im sensationellen Falle seines ersten Grand-Slam-Titels jeden Cent zu spenden. „Ich spiele diesen Sport, weil ich ihn liebe. Ich bin kein Riesen-Geldfreak“, sagte er. „Ich denke, dass dieses Geld viel bewirken könnte. Wenn ich die Australian Open gewinne, bin ich eh der glücklichste Mensch der Welt. Einfühlsam und offen sprach der beste deutsche Tennisspieler nach seinem Zweitrunden-Einzug am Dienstag in Melbourne davon, dass Menschen, die ihr Zuhause oder gar ihre Liebsten verloren haben und auch die Natur dieses Geld derzeit so viel besser gebrauchen können als er. Schließlich wüten Down Under seit Monaten Buschbrände. Frisch geduscht nach dem 6:4, 7:6 (7:4), 6:3 gegen den Italiener Marcos Cecchinato und mit nassem Haar, erklärte er, er sei mit dieser Einstellung aufgewachsen. Seine Eltern hätten ihn so erzogen.Dass der Weltranglisten-Siebte den Titel-Coup schafft und 4,12 Millionen australische Dollar (rund 2,5 Millionen Euro) verdient, scheint derzeit allerdings ausgeschlossen. Schon nach dem verwandelten Matchball in der Margaret-Court-Arena hatte er seine Spendenaktion unter tosendem Applaus verkündet. Mit der Geste sorgte er für mehr Aufmerksamkeit als Angelique Kerber mit ihrem lockeren Erstrunden-Sieg gegen die italienische Qualifikantin und Grand-Slam-Debütantin Elisabetta Cocciaretto (6:2, 6:2)

Am Donnerstag ist die Kielerin klare Favoritin gegen die australische Wildcard-Inhaberin Priscilla Hon, über die sie zunächst so gut wie nichts wusste. Für Zverev sollte die nächste Aufgabe gegen den Weißrussen Jegor Gerassimow machbar sein. Auch Laura Siegemund und Peter Gojowczyk kämpfen dann um den Drittrunden-Einzug. Insgesamt erreichten sechs von elf Deutschen die zweite Runde.

Zverev hatte sich nicht spontan zu den angekündigten Spenden entschlossen. Der Gedanke daran hätte ihm schon länger im Kopf herumgespukt, erzählte er. Seine Formkrise beim ATP Cup mit drei Niederlagen habe aber nicht zum richtigen Moment geführt, sie öffentlich zu machen.

Seine Probleme beim Aufschlag waren ein zentrales Thema der vergangenen Wochen gewesen. Gegen den 70 Ränge schlechter platzierten Cecchinato waren vier Doppelfehler bei acht Assen eine ordentliche Quote. Allerdings leistete sich der Weltranglisten-Siebte in allen drei Sätzen auch Schwächephasen und Aufschlagverluste, kam aber nach den Rückständen immer direkt wieder zurück. 2:4, 3:5, 0:1 lag er zurück, schaffte aber jeweils direkt das Rebreak. Unter dem dunklen Abendhimmel in der Margaret-Court-Arena durfte er trotz zwischenzeitlichen Kopfschüttelns, Haderns und nicht abgeschüttelter Unsicherheiten endlich seinen ersten Sieg in der neuen Saison feiern.

„Ich bin extrem ruhig gewesen, denn für mich war es relativ normal. Es ist ein Prozess“, sagte Zverev zu seinen Doppelfehlern. „Ich denke, ich war viel stabiler“, bilanzierte Zverev. Dass er vergessen hatte, vor dem Match sein Hemd zu wechseln, beim Gang auf den Platz ein nicht erlaubtes T-Shirt mit großer Werbeaufschrift trug und ihm eine Strafe droht, war längst vergessen.

Auch Kerber konnte nach ihrem gelungenen Pflichtauftakt gelöst und erleichtert lächeln. Gegen Cocciaretto, lediglich die Nummer 175 der Welt, hatte sie noch weniger Probleme als Zverev. Nur am Ende, als sie ihrer Gegnerin noch zwei Spielgewinne überließ, habe sie noch einmal gezittert, räumte sie ein.

Eine Oberschenkelblessur hatten Fragen nach ihrer Fitness aufgeworfen. Doch anders als ihre erst 18 Jahre alte Kontrahentin kam die Weltranglisten-18. ohne Verband und ohne medizinische Auszeit aus. „Ich muss sagen, es ist besser. Ich habe fast gar nichts bemerkt“, sagte die 32-Jährige. Ganz los sei sie die Blessur aber noch nicht und werde auch vor der nächsten Pflichtaufgabe gegen die Weltranglisten-139. Hon nur wenig trainieren.

Wie viel Sicherheit der erst zweite Sieg in diesem Jahr Kerber nach den Monaten voller Enttäuschungen, früher Erstrunden-Niederlagen und einem Trainer-Wechsel zu Dieter Kindlmann bringt, dürften erst die nächsten Tage zeigen. Dieser Neuanfang werde ein längerer Prozess, hatte Kerber selbst zu Protokoll gegeben.

+++++ 21. Januar 2020 +++++

McEnroe spendet für jeden Satz-Gewinn von Kyrgios

Der ehemalige Weltranglistenerste John McEnroe will für jeden Satz-Gewinn von Nick Kyrgios bei den Australian Open Geld für die Buschbrandopfer im Gastgeberland spenden. Kyrgios hatte die Aktion gestartet für jedes Ass zu spenden.

+++++21. Januar 2020+++++

Favoriten geben sich keine Blöße

Es war ein ungewohntes Bild, das sich Dominic Thiem bot. In seiner Box saß neben seinem Coach Nicolas Massu zum ersten Mal auch Thomas Muster, ehemalige Nummer eins der Weltrangliste und seit der vorvergangenen Woche neu im Team Thiem. Wen er denn da nun angeschaut habe, das konnte der Österreicher erst mal gar nicht beantworten. "Interessant wird es eh erst, wenns mal nicht so läuft", sagte er mit einem Schmunzeln.

Bei seiner Premiere mit Muster kam Thiem nicht in die Verlegenheit, sich zwischen dem bisherigen und dem neu hinzugekommenen Coach entscheiden zu müssen: Sein Auftaktmatch bei den Australian Open gewann die Nummer fünf der Weltrangliste 6:3, 7:5, 6:2 gegen Adrian Mannarino aus Frankreich. Muster sei "eine wunderbare Ergänzung, er ist eine Legende", sagte der French-Open-Finalist von 2018 und 2019 über den French-Open-Sieger von 1995.

Neben Thiem gaben sich auch die anderen Titelanwärter keine Blöße. Am ersten Turniertag waren schon Roger Federer (Schweiz), Titelverteidiger und Rekordsieger Novak Djokovic (Serbien) sowie ATP-Champion Stefanos Tsitsipas (Griechenland) in Runde zwei eingezogen. Ihnen folgten am Dienstag der Weltranglistenerste und Rafael Nadal (Spanien) und der Weltranglistenvierte Daniil Medwedew (Russland), der aber gegen Francis Tiafoe (USA) wie Djokovic gegen Jan-Lennard Struff (Warstein) über vier Sätze musste.

Kleine Überraschungen blieben allerdings nicht aus. Die böseste erlebte der kanadische Jungstar Felix Auger-Aliassime. Der 19 Jahre alte Weltranglisten-22. unterlag Routinier Ernests Gulbis aus Lettland, der nur noch auf Rang 256 im ATP-Ranking liegt und sich über die Qualifikation ins Hauptfeld gespielt hatte, in vier Sätzen. Gerade noch einmal davon kam der an Nummer zwölf gesetzte Italiener Fabio Fognini: Er lag bereits mit 0:2 nach Sätzen zurück, ehe er das spannende Match gegen Reilly Opelka (USA) mit 7:6 (10:5) im fünften Satz gewann.

Auch die Favoritinnen blieben souverän - die Weltranglistendritte Simona Halep (Rumänien) beim 7:6 (7:5), 6:1 gegen Jennifer Brady aber erst nach kleinen Anlaufschwierigkeiten. Die an Nummer zwei gesetzte Tschechin Karolina Pliskova, Halbfinalistin im Vorjahr, besiegte die Französin Kristina Mladenovic in zwei Sätzen und ist nun Gegnerin von Laura Siegemund.

Auch die an Nummer sechs gesetzte Schweizerin Belinda Bencic erreichte die zweite Runde. Etwas überraschend dagegen das Scheitern der an Nummer zwölf gesetzte Britin Johanna Konta: Sie unterlag der auf Rang 78 der Weltrangliste geführten Tunesierin Ons Jabeur in zwei Sätzen.

+++++20. Januar 2020+++++

Struff scheitert in vier Sätzen an Djokovic - Kohlschreiber und Görges in Runde zwei

Jan-Lennard Struff hat Titelverteidiger und Turnierfavorit Novak Djokovic zum Auftakt der Australian Open einen großen Kampf geliefert, ihn am Ende aber dennoch verloren. In einem abwechslungsreichen Match in der Rod Laver Arena unterlag der Warsteiner dem an Nummer zwei gesetzten Serben mit 6:7 (5:7), 2:6, 6:2, 1:6. Es war Struffs erster Satzgewinn gegen den Djoker überhaupt. Der letzte Spieler, der Djokovic in Melbourne einen Satz hatte abnehmen können, war 2019 im Achtelfinale der Russe Daniil Medwedew.

Die 31 Jahre alte Görges aus Bad Oldesloe und der 36-Jährige Kohlschreiber sind derweil in die zweite Runde eingezogen. Görges ließ am Montag in Melbourne ihrer Erstrunden-Gegnerin Viktoria Kuzmova keine Chance und gewann gegen die Slowakin deutlich mit 6:1, 6:2. In nur 56 Minuten beendete die Weltranglisten-39. ihren überzeugenden Auftritt. Kohlschreiber setzte sich gegen den weitgehend unbekannten US-Amerikaner Marcos Giron 7:5, 6:1, 6:2 durch. In der zweiten Runde fordert der Weltranglisten-79. den Vorjahres-Halbfinalisten Stefanos Tsitsipas aus Griechenland heraus.

„Es war eine sehr konzentrierte, solide Leistung. Ich habe sehr kontrolliert, aggressiv gespielt“, sagte Görges. „Ich habe mein Ding durchgezogen und bin sehr zufrieden, wie ich gespielt habe.“ Am Mittwoch trifft die deutsche Fed-Cup-Spielerin nun auf die Kroatin Petra Martic, die an Position 13 gesetzt ist.

Probleme mit der Luftqualität als Folge der australischen Buschfeuer blieben am ersten Turniertag aus. Sie habe „gar nichts“ bemerkt, sagte Görges. „Ich habe davon hier noch nichts mitbekommen, weil ich erst spät angekommen bin, also kann ich mir dazu kein Urteil erlauben. Aber für mich war es jetzt nicht störend.“

Die Qualifikation zum ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres war teilweise durch verrauchte Luft beeinträchtigt worden. Für den Fall, dass der Rauch der australischen Buschfeuer in die Stadt zurückkehrt, haben die Veranstalter Regeln aufgestellt, wann die Spiele unterbrochen werden. Statt wie befürchtet schlechte Luft sorgte dann allerdings Regen am frühen Nachmittag des ersten Hauptfeld-Spieltags für Unterbrechungen.

Spielplan am Dienstag, 21. Januar mit deutscher Beteiligung:

1. Match: Cedrik-Marcel Stebe (Vaihingen/Enz) - Benoit Paire (Frankreich/Nr. 21)

3. Match: Laura Siegemund (Metzingen) - Coco Vandeweghe (USA)

4. Match: Antonia Lottner (Düsseldorf) - Camila Giorgi (Italien)

4. Match: Tatjana Maria (Bad Saulgau) - Catherine Bellis (USA)

5. Match (nicht vor 6.00 Uhr MEZ): Peter Gojowczyk (München) - Christopher Eubanks (USA)

5. Match (2. Match Night Session, ab 9.00 Uhr MEZ): Angelique Kerber (Kiel/Nr. 17) - Elisabetta Cocciaretto (Italien)

5. Match (2. Match Night Session, ab 9.00 Uhr MEZ): Alexander Zverev (Hamburg/Nr. 7) - Marco Cecchinato (Italien).

6. Match (2. Match ab 6.00 Uhr MEZ): Dominik Koepfer (Furtwangen) - Pedro Martinez (Spanien)

+++++20. Januar 2020+++++

Auftaktsiege für Serena Williams und Federer - Gauff will "die Größte" werden

In einem Duell der Generationen hat Cori "Coco" Gauff bei den Australian Open erneut für Aufsehen gesorgt. Die erst 15 Jahre alte Amerikanerin besiegte in der ersten Runde die mittlerweile 39 Jahre alte Venus Williams 7:6 (7:5), 6:3 - allerdings war dem Teenager dieser Coup schon im vergangenen Jahr in der ersten Runde von Wimbledon gelungen: Gauff, deren Teilnahme an Turnieren wegen ihres Alters noch immer beschränkt ist, gewann damals 6:4, 6:4.