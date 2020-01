Australian-Open-Telegramm 2020 : Kerber souverän - Zverev spendet Preisgeld

Alexander Zverev gibt nach seinem Sieg Autogramme. Foto: AFP/WILLIAM WEST

Melbourne Angelique Kerber und Alexander Zverev sind mit glatten Siegen in den ersten Grand Slam des Jahres gestartet. In unserem Telegramm halten wir Sie über alle Neuigkeiten zu den Australian Open auf dem Laufenden.

Aller Sorgen um Formkrise und Schmerzen am Oberschenkel zum Trotz haben die Hoffnungsträger Angelique Kerber und Alexander Zverev ihre ersten Pflichtaufgaben bei den Australian Open ohne großes Zittern gelöst. Gegen die überforderte italienische Qualifikantin und Grand-Slam-Debütantin Elisabetta Cocciaretto hatte Kerber am Dienstag in Melbourne beim 6:2, 6:2 wenig Probleme. Fast zeitgleich sicherte sich Zverev mit dem 6:4, 7:6 (7:4), 6:3 gegen Cocciarettos Landsmann Marcos Cecchinato die Chance auf Runde drei.

Amazing from @AlexZverev 🙌



Amazing from @AlexZverev 🙌

He'll donate $10,000 for every match he wins and if he wins the title, all his prize money!! #AusOpen | #Aces4BushfireReliefpic.twitter.com/W7NncwMS0r — ATP Tour (@atptour) January 21, 2020

Zverev sorgte nach seinem Auftaktsieg für große Begeisterung beim Publikum. „Es war eine großartige erste Runde“, sagte Zverev und kündigte an, für jeden Sieg 10 000 Dollar für die Betroffenen der Buschbrände zu spenden. Für den Fall, dass er das Turnier gewänne, würde er sogar sein gesamtes Preisgeld abgeben, ergänzte der Weltranglistensiebte. Der Sieger in Melbourne erhält umgerechnet rund 2,55 Millionen Euro. „Ich weiß, ich bin nicht der Favorit auf den Turniersieg. Aber wenn ich die Australian Open gewinne, werde ich jeden einzelnen Cent spenden“, verkündete der 22-Jährige.

Beide gehen nun am Donnerstag ebenfalls als Favoriten in ihre Zweitrundenpartien. Die dreimalige Grand-Slam-Siegerin Kerber trifft dann auf die australische Wildcard-Inhaberin Priscilla Hon. Für Zverev sollte das Weiterkommen gegen den Weißrussen Jegor Gerassimow oder Casper Ruud aus Norwegen machbar sein. Für ein erfreuliches Ergebnis aus deutscher Sicht hatten zuvor auch Laura Siegemund und Peter Gojowczyk mit dem sicheren Zweitrunden-Einzug gesorgt.

„Es war nicht so leicht. Es ist großartig in der nächsten Runde zu sein“, sagte Kerber. So wie bei Kerber die Oberschenkelblessur das zentrale Thema der vergangenen Tage gewesen war, waren es bei Zverev die Schwächen beim Aufschlag. Gegen Cecchinato hinderten ihn diese nicht. In allen drei Sätzen leistete sich der Weltranglisten-Siebte gegen den 70 Ränge schlechter platzierten Italiener zwar auch Schwächephasen und Aufschlagverluste, kam aber jeweils direkt wieder zurück.

Verbissen hatte Zverev bis kurz vor dem Auftakt des ersten Grand-Slam-Turniers trainiert - und durfte dann unter dem dunklen Abendhimmel in der Margaret-Court-Arena trotz zwischenzeitlichen Kopfschüttelns, Haderns und nicht abgeschüttelter Unsicherheiten endlich seinen ersten Sieg in der neuen Saison feiern.

Den ersten Satz sicherte sich der Favorit mit vier Spielgewinnen in Serie. Der erste Schläger war da schon auf der Seite seines Kontrahenten krachend auf den blauen Hartplatz geflogen.

Nach einem komplizierten Jahr mit Manager-Streit, der Trennung von Trainer Ivan Lendl und einer Reihe von Enttäuschungen auf dem Tennisplatz war Zverev schwach in die Saison gestartet. Dreimal trat der 1,98 Meter große Schlaks für das deutsche Team beim neuen ATP Cup an, dreimal verlor er. Gegen den italienischen Lockenkopf Cecchinato schienen die Rückstände für ihn jeweils wie ein Weckruf zu sein.

Awful scenes in Melbourne.



Awful scenes in Melbourne.

Dalila Jakupovic has abandoned her #AusOpen qualifying match after suffering a coughing fit while playing in thick smoke caused by the #AustralianFires. pic.twitter.com/WAJv6TzTjW — ESPN Australia & NZ (@ESPNAusNZ) January 14, 2020

Bei Kerber hatte ein großes Fragezeichen vor allem hinter der Fitness gestanden. Die auf Weltranglistenplatz 18 abgerutschte Schleswig-Holsteinerin quälte sich mit einer Blessur am hinteren linken Oberschenkel, die in Adelaide vor einer knappen Woche noch zur Aufgabe geführt hatte.

Anders als Cocciaretto, die mit einem Verband am rechten Oberschenkel spielte, kam Kerber aber ohne medizinische Auszeit aus. Gegen diese „sehr selbstbewusste junge Dame“, wie die deutsche Damen-Chefin Barbara Rittner die unbekannte Gegnerin vorgestellt hatte, von der die umfangreiche Webseite der Spielerinnenorganisation WTA nicht einmal ein Foto anbietet, half Kerber auch ihre Routine. Und die Zahl der unerzwungenen Fehler ihrer Gegnerin, die sich schon nach zwei Spielen auf elf summierten.

Wie viel Sicherheit der erst zweite Sieg in diesem Jahr Kerber nach den Monaten voller Enttäuschungen, früher Erstrunden-Niederlagen und einem Trainer-Wechsel zu Dieter Kindlmann bringen, dürften erst die nächsten Tage zeigen. Dieser Neuanfang werde ein längerer Prozess, hatte Kerber selbst zu Protokoll gegeben.

Der 30 Jahre alte Münchner Gojowczyk kam dank eines 7:6 (7:1), 6:3, 4:6, 6:0 gegen den US-Amerikaner Christopher Eubanks weiter. Gojowczyk trifft nun am Donnerstag als Außenseiter auf den an Position 27 gesetzten Spanier Pablo Carreno Busta. Siegemund gewann 6:1, 6:4 gegen die US-Amerikanerin Coco Vandeweghe, gegen die sie alle vorherigen fünf Partien verloren hatte und hat nun am Donnerstag gegen die an zwei gesetzt Mitfavoritin Karolina Pliskova aus Tschechien eine äußerst schwierige Aufgabe vor sich.

Außenseiter Cedrick-Marcel Stebe verpasste derweil eine Überraschung. Für US-Open-Achtelfinalist Dominik Koepfer, Qualifikantin Antonia Lottner und Tatjana Maria sind die Australian Open ebenfalls nach der ersten Runde beendet.

Koepfer unterlag in der ersten Runde dem spanischen Qualifikanten Pedro Martinez Portero 3:6, 4:6, 5:7. Im Falle eines Siegs wäre Koepfer erneut auf den Russen Medwedew getroffen, gegen den er bei den US Open erst in der Runde der besten 16 verloren hatte.

Maria musste beim 0:6, 2:6 gegen die talentierte US-Amerikanerin Catherine Bellis eine herbe Niederlage hinnehmen. Stebe verlor am Dienstag in Melbourne in fünf Sätzen gegen Benoit Paire 4:6, 6:3, 3:6, 7:6 (7:2), 0:6. Der launisch und wechselhaft spielende Franzose ist beim ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres an Position 21 gesetzt.

Lottner unterlag der Italienerin Camila Giorgi 3:6, 3:6. Mit drei Siegen in der Qualifikation hatte sich die Nummer 156 der Welt, die mit einem bandagierten linken Oberschenkel spielte, erstmals die Teilnahme am ersten Grand-Slam-Turnier der Saison gesichert.

+++++21. Januar 2020+++++

McEnroe spendet für jeden Satz-Gewinn von Kyrgios

Der ehemalige Weltranglistenerste John McEnroe will für jeden Satz-Gewinn von Nick Kyrgios bei den Australian Open Geld für die Buschbrandopfer im Gastgeberland spenden. Kyrgios hatte die Aktion gestartet für jedes Ass zu spenden.

+++++21. Januar 2020+++++

Favoriten geben sich keine Blöße

Es war ein ungewohntes Bild, das sich Dominic Thiem bot. In seiner Box saß neben seinem Coach Nicolas Massu zum ersten Mal auch Thomas Muster, ehemalige Nummer eins der Weltrangliste und seit der vorvergangenen Woche neu im Team Thiem. Wen er denn da nun angeschaut habe, das konnte der Österreicher erst mal gar nicht beantworten. "Interessant wird es eh erst, wenns mal nicht so läuft", sagte er mit einem Schmunzeln.

Bei seiner Premiere mit Muster kam Thiem nicht in die Verlegenheit, sich zwischen dem bisherigen und dem neu hinzugekommenen Coach entscheiden zu müssen: Sein Auftaktmatch bei den Australian Open gewann die Nummer fünf der Weltrangliste 6:3, 7:5, 6:2 gegen Adrian Mannarino aus Frankreich. Muster sei "eine wunderbare Ergänzung, er ist eine Legende", sagte der French-Open-Finalist von 2018 und 2019 über den French-Open-Sieger von 1995.

Neben Thiem gaben sich auch die anderen Titelanwärter keine Blöße. Am ersten Turniertag waren schon Roger Federer (Schweiz), Titelverteidiger und Rekordsieger Novak Djokovic (Serbien) sowie ATP-Champion Stefanos Tsitsipas (Griechenland) in Runde zwei eingezogen. Ihnen folgten am Dienstag der Weltranglistenerste und Rafael Nadal (Spanien) und der Weltranglistenvierte Daniil Medwedew (Russland), der aber gegen Francis Tiafoe (USA) wie Djokovic gegen Jan-Lennard Struff (Warstein) über vier Sätze musste.

Kleine Überraschungen blieben allerdings nicht aus. Die böseste erlebte der kanadische Jungstar Felix Auger-Aliassime. Der 19 Jahre alte Weltranglisten-22. unterlag Routinier Ernests Gulbis aus Lettland, der nur noch auf Rang 256 im ATP-Ranking liegt und sich über die Qualifikation ins Hauptfeld gespielt hatte, in vier Sätzen. Gerade noch einmal davon kam der an Nummer zwölf gesetzte Italiener Fabio Fognini: Er lag bereits mit 0:2 nach Sätzen zurück, ehe er das spannende Match gegen Reilly Opelka (USA) mit 7:6 (10:5) im fünften Satz gewann.

Auch die Favoritinnen blieben souverän - die Weltranglistendritte Simona Halep (Rumänien) beim 7:6 (7:5), 6:1 gegen Jennifer Brady aber erst nach kleinen Anlaufschwierigkeiten. Die an Nummer zwei gesetzte Tschechin Karolina Pliskova, Halbfinalistin im Vorjahr, besiegte die Französin Kristina Mladenovic in zwei Sätzen und ist nun Gegnerin von Laura Siegemund.

Auch die an Nummer sechs gesetzte Schweizerin Belinda Bencic erreichte die zweite Runde. Etwas überraschend dagegen das Scheitern der an Nummer zwölf gesetzte Britin Johanna Konta: Sie unterlag der auf Rang 78 der Weltrangliste geführten Tunesierin Ons Jabeur in zwei Sätzen.

+++++20. Januar 2020+++++

Struff scheitert in vier Sätzen an Djokovic - Kohlschreiber und Görges in Runde zwei

Jan-Lennard Struff hat Titelverteidiger und Turnierfavorit Novak Djokovic zum Auftakt der Australian Open einen großen Kampf geliefert, ihn am Ende aber dennoch verloren. In einem abwechslungsreichen Match in der Rod Laver Arena unterlag der Warsteiner dem an Nummer zwei gesetzten Serben mit 6:7 (5:7), 2:6, 6:2, 1:6. Es war Struffs erster Satzgewinn gegen den Djoker überhaupt. Der letzte Spieler, der Djokovic in Melbourne einen Satz hatte abnehmen können, war 2019 im Achtelfinale der Russe Daniil Medwedew.

Die 31 Jahre alte Görges aus Bad Oldesloe und der 36-Jährige Kohlschreiber sind derweil in die zweite Runde eingezogen. Görges ließ am Montag in Melbourne ihrer Erstrunden-Gegnerin Viktoria Kuzmova keine Chance und gewann gegen die Slowakin deutlich mit 6:1, 6:2. In nur 56 Minuten beendete die Weltranglisten-39. ihren überzeugenden Auftritt. Kohlschreiber setzte sich gegen den weitgehend unbekannten US-Amerikaner Marcos Giron 7:5, 6:1, 6:2 durch. In der zweiten Runde fordert der Weltranglisten-79. den Vorjahres-Halbfinalisten Stefanos Tsitsipas aus Griechenland heraus.

„Es war eine sehr konzentrierte, solide Leistung. Ich habe sehr kontrolliert, aggressiv gespielt“, sagte Görges. „Ich habe mein Ding durchgezogen und bin sehr zufrieden, wie ich gespielt habe.“ Am Mittwoch trifft die deutsche Fed-Cup-Spielerin nun auf die Kroatin Petra Martic, die an Position 13 gesetzt ist.

Probleme mit der Luftqualität als Folge der australischen Buschfeuer blieben am ersten Turniertag aus. Sie habe „gar nichts“ bemerkt, sagte Görges. „Ich habe davon hier noch nichts mitbekommen, weil ich erst spät angekommen bin, also kann ich mir dazu kein Urteil erlauben. Aber für mich war es jetzt nicht störend.“

Die Qualifikation zum ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres war teilweise durch verrauchte Luft beeinträchtigt worden. Für den Fall, dass der Rauch der australischen Buschfeuer in die Stadt zurückkehrt, haben die Veranstalter Regeln aufgestellt, wann die Spiele unterbrochen werden. Statt wie befürchtet schlechte Luft sorgte dann allerdings Regen am frühen Nachmittag des ersten Hauptfeld-Spieltags für Unterbrechungen.

Spielplan am Dienstag, 21. Januar mit deutscher Beteiligung:

1. Match: Cedrik-Marcel Stebe (Vaihingen/Enz) - Benoit Paire (Frankreich/Nr. 21)

3. Match: Laura Siegemund (Metzingen) - Coco Vandeweghe (USA)

4. Match: Antonia Lottner (Düsseldorf) - Camila Giorgi (Italien)

4. Match: Tatjana Maria (Bad Saulgau) - Catherine Bellis (USA)

5. Match (nicht vor 6.00 Uhr MEZ): Peter Gojowczyk (München) - Christopher Eubanks (USA)

5. Match (2. Match Night Session, ab 9.00 Uhr MEZ): Angelique Kerber (Kiel/Nr. 17) - Elisabetta Cocciaretto (Italien)

5. Match (2. Match Night Session, ab 9.00 Uhr MEZ): Alexander Zverev (Hamburg/Nr. 7) - Marco Cecchinato (Italien).

6. Match (2. Match ab 6.00 Uhr MEZ): Dominik Koepfer (Furtwangen) - Pedro Martinez (Spanien)

+++++20. Januar 2020+++++

Auftaktsiege für Serena Williams und Federer - Gauff will "die Größte" werden

In einem Duell der Generationen hat Cori "Coco" Gauff bei den Australian Open erneut für Aufsehen gesorgt. Die erst 15 Jahre alte Amerikanerin besiegte in der ersten Runde die mittlerweile 39 Jahre alte Venus Williams 7:6 (7:5), 6:3 - allerdings war dem Teenager dieser Coup schon im vergangenen Jahr in der ersten Runde von Wimbledon gelungen: Gauff, deren Teilnahme an Turnieren wegen ihres Alters noch immer beschränkt ist, gewann damals 6:4, 6:4.

Es habe "Gemeinsamkeiten" zwischen beiden Matches gegeben, sagte Williams nach dem 1:37 Stunden dauernden Match. Gauff habe beide Male "sehr gut und konzentriert gespielt", und "sie wird auch das restliche Turnier gut spielen, der Himmel ist die Grenze für sie." Und Gauff machte denn auch keinen Hehl aus ihren Ambitionen: "Meine Mission ist, die Größte zu sein. Das ist mein Ziel, so viele Grand Slams wie möglich zu gewinnen", sagte sie.

Venus Williams' jüngere Schwester Serena (38) ließ sich am verregneten ersten Turniertag dagegen nicht überrumpeln. Die Rekordjägerin, die mit einem achten Sieg in Melbourne bei der Anzahl der Grand-Slam-Titel mit der Australierin Margaret Court (24) gleichzöge, besiegte Anastassija Potapowa (Russland) 6:0, 6:3. Titelverteidigerin Naomi Osaka (Japan) gewann 6:2, 6:4 gegen Marie Bouzkova (Tschechien). Die Weltranglistenerste und Lokalmatadorin Ashleigh Barty hatte beim 5:7, 6:1, 6:1 gegen Lesia Zurenko (Ukraine) dagegen Anlaufschwierigkeiten.

Einen gelungen Einstand in seine 21. Australian Open feierte Roger Federer (Schweiz). Der Grand-Slam-Rekordsieger startete mit einem 6:3, 6:3, 6:3 gegen Steve Johnson (USA) ins Turnier. Federer hatte den Vorteil, in der mit einem Schiebedach versehenen großen Rod Laver Arena spielen zu dürfen: So blieb er vom Regen, der kurz nach Beginn des ersten Turniertages einsetzte und den Spielplan über den Haufen warf, bis auf wenige Minuten verschont.

Kurzen Prozess mit seinem Gegner machte auch ATP-Champion Stefanos Tsitsipas. Der an Nummer sechs gesetzte Grieche besiegte Salvatore Caruso (Italien) 6:0, 6:2, 6:3. Eine etwas überraschende Niederlage erlitt am ersten Tag des mit rund 44 Millionen Euro dotierten ersten Grand-Slam-Turniers des Jahres der an Nummer 13 gesetzte Denis Shapovalov (Kanada). Er unterlag Marton Fucsovics (Ungarn) 3:6, 7:6 (9:7), 1:6, 6:7 (3:7).

+++++20. Januar 2020+++++

Wegen Regens: Tennisprofi Stebe spielt erst am Dienstag

Wegen des Regens in Melbourne wird Tennisprofi Cedrik-Marcel Stebe seine Erstrundenpartie bei den Australian Open nicht mehr am Montag bestreiten. Das Match gegen den Franzosen Benoît Paire wurde wie andere Begegnungen auf Dienstag verschoben. Das geht aus dem veröffentlichten Spielplan hervor. Am zweiten Turniertag greifen auch Angelique Kerber und Alexander Zverev erstmals ins Turniergeschehen ein. Beide sind in der Night Session dran.