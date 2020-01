Australian Open 2020 : Regen sorgt für Abbruch der Qualifikationsspiele in Melbourne

Blick auf die Rauch geschwängerte Skyline von Melbourne. Foto: dpa/Michael Dodge

Melbourne Die schlechte Luftqualität in Melbourne bringt die Organisatoren der Australian Open in Bedrängnis. Der erste Grand Slam des Jahres soll am Montag starten, der durch die Buschbrände verursachte Rauch belastet die Spieler.

Heftiger Regen hat am Mittwoch für einen Abbruch der Qualifikationsspiele bei den Australian Open in Melbourne gesorgt. Zuvor hatten die Matches wegen der erneut schlechten Luft als Folge der verheerenden Buschfeuer in Australian mit drei Stunden Verspätung begonnen. Die Qualifikation soll nun am Donnerstag fortgesetzt werden. Die Organisatoren hoffen, dass die Luftqualität durch die reinigenden Niederschläge deutlich besser wird.

Awful scenes in Melbourne.



Awful scenes in Melbourne.

Die Luftqualität in der australischen Metropole war am Dienstag bereits so schlecht gewesen, dass die Bürger aufgefordert worden waren, zu Hause zu bleiben. "Halten Sie Fenster und Türen geschlossen, lassen Sie ihre Haustiere drinnen", hatte die Stadt bei Twitter geschrieben.

Auch das Training in Melbourne war am Dienstag zeitweise unterbrochen worden und die Qualifikation für das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres hatte mit Verspätung begonnen. Die Slowenin Dalila Jakupovic hatte ihr Match gegen die Schweizerin Stephanie Vögele nach einer Hustenattacke aufgeben müssen.

Bei den schweren Buschfeuern sind seit Ende September mehr als 20 Menschen ums Leben gekommen. Eine Verschiebung der Australian Open schlossen die Organisatoren bislang aus. "Wir erwarten keine Verzögerungen, und wir haben zusätzliche Maßnahmen getroffen, um sicherzustellen, dass die Australian Open wie geplant ablaufen können", hatte Turnierdirektor Craig Tiley zuletzt gesagt.

14. Januar 2020

Qualifikantin gibt nach Hustenanfall bei Australian Open auf

Wegen schlechter Luft als Folge der Buschfeuer ist das Training bei den Australian Open am Dienstag zeitweise unterbrochen worden. Die Qualifikation konnte beim ersten Grand-Slam-Turnier des Tennisjahres erst mit Verspätung beginnen, die Slowenin Dalila Jakupovic gab nach einer Hustenattacke auf.

Die Luftqualität in Melbourne ist derzeit so schlecht, dass die Bürger aufgefordert wurden, zu Hause zu bleiben. "Halten Sie Fenster und Türen geschlossen, lassen Sie ihre Haustiere drinnen", schrieb die Stadt bei Twitter.

Nach der Unterbrechung des Trainings gaben die Organisatoren des Turniers bekannt, dass die Bedingungen besser geworden seien und ständig kontrolliert würden. Das australische "Bureau of Meteorology" teilte mit, dass noch bis Mittwochnachmittag viel Rauch über Melbourne liegen werde.

Die Luxemburgerin Mandy Minella, Nummer 140 der Welt, hat kein Verständnis für die Austragung der Matches. "Ich bin schockiert, dass die Qualifikation bei den Australian Open begonnen hat. Was ist mit der Gesundheit der Leute, die da draußen arbeiten müssen?", twitterte Minella. Das gelte besonders für die Balljungen und -mädchen.

Laura Siegemund (Metzingen) und die Russin Maria Scharapowa beendeten ihr Match bei den Kooyong Classics, einem Einladungsturnier vor den Toren Melbournes, in beiderseitigem Einvernehmen vorzeitig. Die schlechte Luftqualität führte in Verbindung mit der herrschenden Hitze beim Stand von 7:6, 5:5 zugunsten der 31-jährigen Deutschen zum Abbruch. "Es ist ein bisschen unglücklich", sagte Siegemund: "Gerade im zweiten Satz war die Luft nicht mehr so gut. Das haben wir beide gespürt."

Bei den schweren Buschfeuern sind seit Ende September mehr als 20 Menschen ums Leben gekommen. Eine Verschiebung der Australian Open haben die Organisatoren bislang ausgeschlossen. "Wir erwarten keine Verzögerungen, und wir haben zusätzliche Maßnahmen getroffen, um sicherzustellen, dass die Australian Open wie geplant ablaufen können", hatte Turnierdirektor Craig Tiley zuletzt gesagt.

