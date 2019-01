Zweieinhalb-Stunden-Match: Titelverteidiger Federer mit Problemen gegen Evans

Melbourne Daniel Evans machte sein erstes Hauptrunden-Match bei einem Major-Turnier nach seiner Dopingsperre. Und das ausgerechnet gegen Roger Federer. Der tat sich aber überraschend schwer mit Evans.

Titelverteidiger Roger Federer hat die erste Prüfung bei den diesjährigen Australian Open überstanden und die dritte Runde erreicht. Der langjährige Tennis-Weltranglisten-Erste bezwang den starken Briten Daniel Evans am Mittwoch in Melbourne mit 7:6 (7:5), 7:6 (7:3), 6:3. Evans ist zwar nur 189. der Weltrangliste und musste durch die Qualifikation, war vor einer Dopingsperre aber schon die Nummer 41 der Welt und Davis-Cup-Sieger.

Mit einem siebten Triumph wäre Federer alleiniger Rekordsieger in Australien und würde seinen 100. Turniersieg und seinen 21. Grand-Slam-Titel holen. Auch in der Bilanz bei den vier wichtigsten Turnieren ist er Rekordhalter.

US Open

US Open : Roger Federer scheidet überraschend aus

Der zweimalige Grand-Slam-Finalist Kevin Anderson aus Südafrika ist sogar überraschend in der zweiten Runde ausgeschieden. Der Weltranglistensechste unterlag dem 20 Jahre alten Frances Tiafoe (USA) 6:4, 4:6, 4:6, 5:7. Anderson (32), der 2017 das Finale der US Open und 2018 das Endspiel von Wimbledon erreicht hatte, ließ sich während des Matches am Unterarm behandeln.