Finalsieg gegen Rafael Nadal: Djokovic gewinnt zum siebten Mal die Australian Open

Melbourne Novak Djokovic hat seinen siebten Titel bei den Australian Open gewonnen. Er ist damit alleiniger Rekordsieger beim Turnier in Melbourne. Großer Verlierer ist Rafael Nadal.

Mit dem 6:3, 6:2, 6:3 holte sich der Weltranglisten-Erste am Sonntag zum siebten Mal und damit so oft wie kein anderer Spieler den Norman Brooks Challenge Cup. Für seinen insgesamt 15. Grand-Slam-Titel erhält Djokovic umgerechnet knapp 2,6 Millionen Euro Preisgeld. Nach seiner Ellenbogenoperation und den anschließenden Erfolgen in Wimbledon und bei den US Open war es der dritte Triumph in Serie für den wiedererstarkten früheren Schützling von Boris Becker.