Australian Open : Kerber siegt im Schnelldurchlauf - Görges scheitert

Angelique Kerber ballt die Faust. Foto: dpa/Aaron Favila

Melbourne Angelique Kerber hat mühelos die zweite Runde der Australian Open erreicht. Julia Görges und Rudi Molleker sind dagegen ausgeschieden.

Angelique Kerber hat die zweite Runde der Australian Open erreicht. Die 30-Jährige aus Kiel, in Melbourne an Position zwei gesetzt, gewann gegen die Slowenin Polona Hercog in 1:12 Stunden 6:2, 6:2. Am Mittwoch bekommt es Kerber, die 2016 in Down Under ihren ersten von drei Grand-Slam-Titeln gewonnen hatte, mit der brasilianischen Qualifikantin Beatriz Haddad Maia zu tun.

Kerber reichte eine solide Leistung zum Sieg. Deutschlands Sportlerin des Jahres ließ im gesamten Match nur vier Breakbälle zu, die sie souverän abwehrte. Trainer Rainer Schüttler durfte zufrieden sein mit dem Auftritt seines Schützlings.

Foto: AP/Rick Rycroft 7 Bilder Die Favoriten bei den Frauen

"Das ist ein sehr besonderer Ort für mich, hier hat vor drei Jahren mit dem Titel alles begonnen", sagte Kerber nach ihrem Erfolg in der Rod-Laver-Arena, dem Center Court im Melbourne Park, und kündigte an: "Ich versuche, an das vergangene Jahr anzuknüpfen - auf und neben dem Platz."

Julia Görges verliert die Nerven

Julia Görges unterlag zuvor Danielle Collins aus den USA nach 2:24 Stunden 6:2, 6:7 (5:7), 4:6. Im zweiten Satz hatte Görges bereits zum Matchgewinn aufgeschlagen und war nur zwei Punkte vom Einzug in die nächste Runde entfernt gewesen. Bis zum 6:5 im zweiten Satz lief für Görges alles nach Plan, doch plötzlich ließen sie ihr Aufschlag und die Vorhand im Stich. Insgesamt servierte sie neun Doppelfehler, vier davon im zweiten Satz, und kassierte ihre erste Auftaktniederlage bei den Australian Open seit ihrem Melbourne-Debüt vor zehn Jahren.

Foto: dpa, lc bjw Infos Die Favoriten bei den Männern

"Leider habe ich ihr die Chance gegeben zurückzukommen", sagte Görges, die leicht erkältet war: "Natürlich bin ich enttäuscht, darüber müssen wir nicht reden. In den ersten zwei Sätzen war es ein gutes Match, aber ich habe es aus der Hand gegeben."

Ebenfalls ausgeschieden ist Tennis-Talent Rudolf Molleker. Der 18-Jährige nahm dem an Position 18 gesetzten Argentinier Diego Schwartzman beim 1:6, 3:6, 6:4, 0:6 immerhin einen Satz ab. 1:47 Stunden dauerte der couragierte Auftritt des Teenagers in Melbourne.

In der Qualifikation hatte Molleker drei Matches gewonnen und sich als siebter Deutscher ins Hauptfeld gespielt. Gegen den nur 1,70 m großen Schwartzman erspielte sich der jüngste Spieler im Turnier bis zum Ende des dritten Durchgangs keinen einzigen Breakball, nutzte aber die einzige Schwäche seines Gegners zum Satzgewinn, ehe ihm die Kraft ausging.

Scharapowa deklassiert Qualifikantin

Die fünfmalige Grand-Slam-Siegerin Maria Scharapowa hat derweil einen Start nach Maß hingelegt. Die an Position 30 gesetzte Russin deklassierte die Qualifikantin Harriet Dart und ließ der Britin in 63 Minuten beim 6:0, 6:0 keine Chance. Scharapowa hatte den Grand-Slam-Auftakt Down Under 2008 gewonnen, 2007, 2012 und 2015 stand sie zudem im Finale.

Nadal meistert erste Hürde

Als erster der Favoriten hat Rafael Nadal ohne größere Schwierigkeiten sein Auftaktspiel gewonnen. Der frühere Weltranglisten-Erste aus Spanien besiegte den Australier James Duckworth am Montag 6:4, 6:3, 7:5. Der Lokalmatador war nur dank einer Wildcard ins Hauptfeld gelangt.

Für den 32-jährigen Nadal, der das Grand-Slam-Turnier vor zehn Jahren gewinnen konnte, war es seit der verletzungsbedingten Aufgabe vor vier Monaten im Halbfinale der US Open das erste offizielle Match. In der zweiten Runde trifft er entweder auf den deutschen Davis-Cup-Spieler Jan-Lennard Struff oder den Australier Matthew Ebden.

Isner verliert Duell der Zwei-Meter-Männer

John Isner ist als erster Top-10-Spieler ausgeschieden. Der US-Amerikaner, in Melbourne an Position neun gesetzt, verlor in der Auftaktrunde das Duell der Zwei-Meter-Männer mit seinem Landsmann Reilly Opelka nach vier Tiebreaks 6:7 (4:7), 6:7 (6:8), 7:6 (7:4), 6:7 (5:7). Viele Ballwechsel bekamen die Zuschauer nicht zu sehen: Isner servierte 47 Asse, Opelka 40.

Für Isner war es die erste Niederlage bei einem Grand-Slam-Turnier gegen einen Landsmann überhaupt. Ungewöhnlich war für den 2,08 m großen Aufschlagriesen schon die Ausgangsposition. In seiner Karriere war Isner nur sehr selten der kleinere Spieler auf dem Court - der 21 Jahre alte Opelka misst 2,11 m.

(sid/dpa/old)