Was steht an? Die 107. Auflage der Tennismeisterschaften von Australien, seit 1969 bekannt als Australian Open, startet am Montag (14. Januar) in Melbourne. Titelverteidiger sind Roger Federer (Schweiz) und Caroline Wozniacki (Dänemark). Insgesamt wird um ein Preisgeld von 60,5 Millionen Australischen Dollar (ca. 37,85 Millionen Euro) gespielt. Die Finals finden am 26. Januar (Frauen) und 27. Januar (Männer) in der 15.000 Zuschauer fassenden Rod Laver Arena statt.