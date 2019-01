Australian Open: Thiem müht sich in die zweite Runde

Melbourne Novak Djokovic hat die erste Aufgabe bei den Australian Open in Melbourne ohne Probleme gelöst. Deutlich mehr Mühe als der Weltranglistenerste hatte Dominic Thiem.

Der Weltranglistenerste Novak Djokovic setzte sich bei den Australian Open in der ersten Runde gegen den Qualifikanten Mitchell Krueger (USA) nach 2:03 Stunden 6:3, 6:2, 6:2 durch. Djokovic gilt als Top-Favorit auf den Titel beim ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres, bislang hat er in Melbourne sechsmal gewonnen.

In der vergangenen Saison hatte Djokovic in Wimbledon und bei den US Open triumphiert, im letzten Match des Jahres kassierte er jedoch im Endspiel des ATP-Finals in London eine überraschende Niederlage gegen Alexander Zverev (Hamburg).