100. Erfolg: Kerber feiert Jubiläums-Sieg gegen Brasilianerin

Melbourne Im zweiten Satz hat die Brasilianerin Beatriz Haddad Maia noch mal Gegenwehr geleistet, aber Angelique Kerber zeigte keine Schwäche. Am Ende stand für die Deutsche ihr 100. Sieg bei einem Spiel bei einem Grand-Slam-Turnier - nach nicht einmal eineinhalb Stunden.

Dort trifft die Kielerin an ihrem 31. Geburtstag am Freitag erneut auf eine krasse Außenseiterin - und nicht wie erwartet auf ihren Ex-Trainer Torben Beltz. Die 20 Jahre alte Australierin Kimberly Birrell, in Düsseldorf geboren und die Nummer 240 der Tenniswelt, setzte sich überraschend gegen die an Position 29 gesetzte Donna Vekic durch, die von Beltz betreut wird.