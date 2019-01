Schneller Sieg: Alexander Zverev erreicht erstmals Achtelfinale der Australian Open

Melbourne Alexander Zverev hat in drei Sätzen gegen den Australier Alex Bolt gewonnen.Der Australier lieferte sich mit dem Deutschen ein gutes Spie. Nach der Partie begeisterte der gut aufgelegte Zverev das Publikum mit seinem Interview.

Alexander Zverev hat zum ersten Mal das Achtelfinale der Australian Open erreicht. Der Weltranglistenvierte aus Hamburg gewann sein Drittrunden-Match in Melbourne gegen den Australier Alex Bolt nach 1:52 Stunden 6:3, 6:3, 6:2. In der Runde der besten 16 trifft Zverev am Montag auf Milos Raonic (Kanada/Nr. 16).

Den Sprung in die zweite Woche bei einem Grand-Slam-Turnier hatte Zverev (21) zuvor nur bei den French Open 2018 (Viertelfinale) und in Wimbledon 2017 (Achtelfinale) geschafft. Im Londoner All England Club verlor er damals in fünf Sätzen gegen Raonic, das erste Duell mit dem früheren Wimbledonfinalisten hatte Zverev wenige Wochen zuvor auf Sand in Rom gewonnen.