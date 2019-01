Deutsche Herren bei Australian Open: Zverev begeistert Publikum mit Zauber-Schlägen

Anfangs lief es holprig für Alexander Zverev beim Start in die Australian Open. Doch dann schaltete der ATP-Weltmeister einen Gang hoch. Das Publikum bekam einige spektakuläre Schläge zu sehen.

Mit einer Leistungssteigerung im rechten Moment hat Alexander Zverev einen schwierigen Start in die Australian Open vermieden und als erster der sieben gestarteten deutschen Tennis-Herren die zweite Runde erreicht. Der Weltranglisten-Vierte aus Hamburg gewann am Dienstag in Melbourne 6:4, 6:1, 6:4 gegen den Slowenen Aljaz Bedene. Am Montag waren Jan-Lennard Struff, Peter Gojowczyk und Qualifikant Rudi Molleker ausgeschieden.