Regeländerung: Zverev kritisiert Tiebreak im Entscheidungssatz bei den Australian Open

Perth Alexander Zverev ist von der Regeländerung bei den Australian Open wenig begeistert. Er sei kein Freund des Tiebreaks. Er ärgert sich zudem, dass die Spieler nicht in die Entscheidung einbezogen wurden.

Deutschlands bester Tennisprofi Alexander Zverev (21) hat die Einführung des Tiebreaks im Entscheidungssatz bei den Australian Open kritisiert. "Ich mag die Änderung nicht so sehr, weil ich denke, dass es etwas Besonderes ist, wenn es im fünften Satz zum Beispiel 12:10 ausgeht", sagte der Weltranglistenvierte der Zeitung The Australian am Rande der Vorbereitung für den Hopman Cup in Perth, den er ab Sonntag an der Seite von Wimbledonsiegerin Angelique Kerber bestreiten wird.