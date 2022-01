„Es ist nicht fair“ : Zverev ergreift Partei für Djokovic

Tennis-Star Novak Djokovic ist nach dem Entzug seines Visums erneut in Gewahrsam genommen worden. Am Sonntag droht ihm die endgültige Abschiebung aus Australien. Deutschlands bester Tennisspieler Alexander Zverev findet das nicht richtig.

Im Einreise-Streit um Novak Djokovic hat Deutschlands bester Tennisspieler Alexander Zverev Partei für den serbischen Topstar ergriffen und sich für dessen Teilnahme an den Australian Open ausgesprochen. „Ich denke, es ist nicht sehr fair für eine Person, hier herzukommen und nicht spielen zu können“, sagte der 24 Jahre alte Hamburger am Samstag in Melbourne. „Die australische Regierung und die Regierung Victorias hätten sich im Voraus im Klaren darüber sein müssen, was passieren wird.“