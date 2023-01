Geburt des Sohnes Tennisspieler Krawietz ist Vater geworden

Krawietz hatte wegen der Geburt seines Kindes auf einen Start bei den aktuell laufenden Australian Open verzichtet. Sein langjähriger Erfolgspartner Andreas Mies, von dem er sich im vergangenen November getrennt hatte, spielte in Melbourne an der Seite seines neuen Doppelpartners John Peers aus Australien. Das Duo schied im Viertelfinale aus. Krawietz geht künftig mit Tim Pütz im Doppel an den Start.