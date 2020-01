Australian Open : Keine Verschiebung wegen Buschbränden geplant

Sydney Die Organisatoren der Australian Open haben trotz der verheerenden Buschbrände eine Verschiebung des ersten Grand-Slam-Turniers des Jahres nach derzeitigem Stand ausgeschlossen.

"Nach den aktuellen Informationen ist die Wettervorhersage gut", sagte Craig Tiley, Präsident des ausrichtenden australischen Tennisverbandes am Dienstag: "Wir erwarten keine Verzögerungen, und wir haben zusätzliche Maßnahmen getroffen, um sicherzustellen, dass die Australian Open wie geplant ablaufen können." Die Qualifikationen für das in Melbourne stattfindende Turnier beginnen bereits am kommenden Montag, die Hauptrunden starten am 20. Januar (bis 2. Februar).