Ausraster in Acapulco : Zverev disqualifiziert sich endgültig als Vorbild

Alexander Zverev. Foto: dpa/Xin Yuewei

Meinung Düsseldorf Alexander Zverev rastet im Doppel beim ATP-Turnier in Acapulco völlig aus und wird dafür vom Wettbewerb ausgeschlossen. Es ist ein Rückfall in längst vergessen gedachte Zeiten. Mit dieser Aktion zerstört er sich seine mühsam aufgebaute Reputation.

Es ist nur einige Monate her, da wandelte sich das Bild von Alexander Zverev in der Öffentlichkeit. Der deutsche Tennisprofi überzeugte bei den Olympischen Spielen in Tokio nicht nur sportlich, er spielte sich mit seinem Verhalten bis hin zum Olympiasieg auch in die Herzen der Fans, was ihm bis dahin aufgrund seines oft rowdyhaften Verhaltens nicht gelungen war. Gold in Tokio sollte aber so etwas wie der Wendepunkt sein in der Karriere des hochveranlagten Zverev. Bis er sich am Dienstag in Acapulco das Erreichte leichtfertig mit dem Hinterteil wieder einriss, als er beim Doppel den Schiedsrichter in lauten Tiraden beschimpfte und mit dem Schläger auf dessen Stuhl eindrosch – nur wenige Zentimeter am Körper des Schiedsrichters vorbei. Diese Szenen waren dumm, respektlos und hochgefährlich.

2021 erklärte Zverev noch lang und breit in einem Interview mit der „Bild am Sonntag“, dass er nun endlich als Vorbild in Deutschland gesehen werden soll. „Ich habe nachgedacht und für mich verstanden: Ich bin Deutscher und möchte in Deutschland eine Person sein, wo die Kinder sagen: ,Wegen dem will ich Tennisspieler werden. Den Zverev finde ich toll‘“, sagte er damals. So verhält er sich aber viel zu selten – und der Ausraster beim Doppel widerspricht seinen Aussagen massiv.

Es soll deutlich gesagt werden, dass Emotionen zum Sport gehören und man auch mal unzufrieden mit einem Schiedsrichter sein darf. Sei es im Fußball – oder eben im Tennis. Genauso deutlich muss aber auch gesagt werden, dass man dann nicht wutentbrannt mit seinem Schläger auf den Schiedsrichterstuhl einhauen und den Unparteiischen massiv beleidigen darf.

Mit diesem Verhalten disqualifiziert sich Zverev auf ganzer Linie für die Vorbildrolle, die er ja auch so gern einnehmen würde. Wer Vorbild sein will, muss sich auch in Niederlagen und Rückschlägen vernünftig verhalten. Das viel zitierte „Sportsmanship“ geht ihm oft völlig ab, es war schließlich nicht der erste Ausraster dieser Art. Für einen Tennisspieler, der gern die Nummer eins der Welt werden will, ist das peinlich.