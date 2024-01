Auftaktsieg in Bribane Nadal feiert erfolgreiches Comeback nach langer Verletzungspause

Nadal hatte zuletzt bei den Australian Open im Januar 2023 gespielt und sich danach einer Operation am Hüftbeuger unterzogen. Derzeit steht er in der Weltrangliste nur auf Platz 672, dank seines „Protected Ranking“-Status musste er aber nicht in der Qualifikation antreten. Gegen Thiem, der sich 2020 im Final-Krimi der US Open in New York gegen Alexander Zverev seinen einzigen Grand-Slam-Titel geholt hatte, verwandelte Nadal nach 1:29 Stunden seinen ersten Matchball.