Niederlage im Halbfinale : Otte verpasst das Finale von Stuttgart

Stuttgart Im Halbfinale ist für den Kölner Schluss in Stuttgart. Gegen Matteo Berrettini zeigt er eine gute Leistung, am Ende ist der Italiener aber zu stark.

Tennisprofi Oscar Otte hat den erstmaligen Einzug ins Finale eines ATP-Turniers verpasst. Beim Rasenturnier in Stuttgart unterlag der 28 Jahre alte Kölner dem Wimbledon-Finalisten Matteo Berrettini trotz guter Leistung 6:7 (7:9), 6:7 (5:7). Für Otte war es das zweite Halbfinale seiner Karriere, bereits beim Turnier in München Ende April war in der Runde der besten Vier Schluss.