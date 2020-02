ATP-Turnier : Kohlschreiber scheitert in Rotterdam in Runde eins

Kohlschreiber scheitert in Rotterdam in Runde eins

Tennisprofi Philipp Kohlschreiber hat sein erstes Match nach seinem verletzungsbedingten Aus bei den Australian Open verloren. Beim ATP-Turnier in Rotterdam unterlag der 36 Jahre alte Augsburger in Runde eins dem Briten Daniel Evans 3:6, 5:7. Für den in der Weltrangliste nur noch auf Platz 81 notierten Kohlschreiber war es im dritten Duell mit Evans (Nr. 33) die zweite Niederlage.